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Бизнес

«Скандал с ЛГБТ не уляжется никогда»: будет ли успешным IPO «ВкусВилла»

WSJ: «ВкусВилл» разместит бумаги на бирже в США в ближайшие месяцы

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@VkusVill/facebook.com
Сеть супермаркетов «ВкусВилл» готовится в ближайшее время выйти на IPO в США, а также провести листинг в Москве, сообщила газета The Wall Street Journal. По данным издания, стоимость компании может составить от $3 млрд до $5 млрд. При этом ретейлер недавно оказался в центре громкого скандала с ЛГБТ-семьей. Может ли это помешать успешному размещению – в материале «Газеты.Ru».

«ВкусВилл» планирует подать документы на проведение IPO (первичное публичное размещение акций) в США в этом году или в начале следующего, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По данным газеты, параллельно пройдет листинг в Москве. Компания может быть оценена в диапазоне от $3 млрд до $5 млрд, считают аналитики.

«Газета.Ru» направила запрос в пресс-службу «ВкусВилла» с просьбой прокомментировать эти сообщения, однако на момент сдачи материала ответа не поступило.

Сейчас 87% акций «ВкусВилла» принадлежат его основателю Андрею Кривенко, еще 12,16% — кипрской компании Moestino Investments Limited (структура Baring Vostok).

О планах «ВкусВилла» выйти на биржу сообщалось ранее, но конкретные сроки не назывались. Андрей Кривенко в сентябре 2019 года заявлял в интервью Reuters, что компания рассматривает свое размещение в Нью-Йорке. В апреле 2021 года он сказал в интервью «Коммерсанту», что «ВкусВилл» еще находится на стадии принятия решения по IPO, решался вопрос — будет ли она заключать контракты с банками.

Удачный ли момент для IPO

В конце июня – начале июля на «ВкусВилл» обрушилась критика из-за материала, в который была включена история и фотография однополой семьи. После этого магазин принес извинения и удалил статью, назвав публикацию «непрофессионализмом отдельных сотрудников». Это, в свою очередь, вызвало очередную волну негодования.

По мнению создателя маркетингового агентства Kaufman Станислава Кауфмана, прошедший скандал может повлиять на зарубежных инвесторов, а на российских – вряд ли. Он отметил, что если компания размещается на западных биржах, то инвесторами тоже являются жители других стран. У них есть своя культура, общественные принципы, и компания должна им соответствовать.

«Неудачная история с рекламной кампанией теоретически может помешать удачному размещению, особенно если кто-то из «доброжелателей» чуть-чуть это подраскрутит», — пояснил Кауфман.

Он добавил, что в российских СМИ эта тема обсуждалась более широко, и если на нее обратят внимание западные издания, то это может быть негативным фактором для IPO.

«Что касается российской биржи, я не думаю, что это как-то может повлиять. Какие-то западные инвесторы могут обходить покупку акций такой компании, но вряд ли российские игроки будут думать об этой истории. Они будут больше думать о бизнес-планах, о финансовых результатах. Сеть очень быстро и успешно развивается», — полагает Станислав Кауфман.

При этом эксперт считает, что откладывать IPO «до лучших времен» может быть нецелесообразно.

По мнению частного инвестора, основателя «Школы практического инвестирования» Федора Сидорова, момент для IPO сейчас «вполне удачный»: сеть активно растет, в том числе и за границей, выручка и прибыль по итогам 2020 года показала хорошую динамику. Что же касается скандала с рекламой, то это может быть позитивным фактором при размещении бумаг, поскольку это «вполне отвечает духу толерантности, развитому на Западе», считает эксперт. Еще один важный аспект при выходе на биржу – сейчас мода на натуральные продукты.

«Для размещения на бирже важна не столько известность компании, сколько финансовые показатели и перспективы. Поэтому «ВкусВилл» имеет хорошие возможности привлечь инвесторов в свои бумаги. Для самой компании выход на западную биржу – вопрос экономический. Обычно такие размещения привлекают в разы и десятки раз большие средства, чем размещение на российских биржах», — отметил Сидоров.

Схожей точки зрения придерживается CEO Global Goose Club Ольга Кузнец.

«Сейчас период эйфории, и, надеюсь IPO пройдет в ближайшие сроки, а «ВкусВилл» соберет свои лавры и сможет их направить на еще большее развитие сети. Рекламный скандал не слышен инвесторам в США, так что волноваться не о чем, и на исторической линии самой компании он настолько ничтожен, что никто и не вспомнит о нем», — уверена она.

Однако эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода отметил, что чистая прибыль «ВкусВилла» по итогам 2020 года упала на 38,8% к 2019 году, составив 1,8 млрд руб. «Это относительно небольшие средства, которых крайне недостаточно для амбициозного развития на международных рынках, да и в региональном развитии в России пока особых успехов не наблюдается», — заявил он.

По словам эксперта, магазины «ВкусВилла» перестали быть «каким-то откровением и открытием» и в Москве. Он считает, что ничего особенного, кроме «атмосферы здорового питания и цен выше рынка», инвесторы, вероятно, в них не найдут.

«Сегодня настал звездный час российского продовольственного сектора второго и третьего эшелона. Производители сахарной свеклы могут выйти на IPO успешнее, чем ретейл. В лучшем случае «ВкусВилл» можно оценить в 15-18 млрд руб. без учета недвижимости», — отметил Лобода.

«Что же касается скандала с ЛГБТ, то он не уляжется никогда. Такие нелепые коммуникации серьезно снизили интерес инвесторов и вызвали негодование общественности», — подчеркнул эксперт.

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