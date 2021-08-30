Правительство отрегулирует: что будет с ценами на сахар

Правительство пытается стабилизировать цены на сахар и не допустить прошлогоднего форс-мажора. Объявлено о создании инвервенционного фонда, в который могут закупить до 500 тыс. тонн сахара. Столько сладкого прордукта россияне съедаеют за месяц. Похоже, такой фонд действительно потребуется, отмечают эксперты. Дело в том, что оценки по урожаю сахарной свеклы пока не внушают уверенности.

Правительство включило сахар в перечень сельхозпродукции для проведения государственных интервенций, сообщила пресс-служба кабмина. Интервенции будут использоваться «как инструмент регулирования цен и поддержки сельхозпроизводителей». «Когда цены низкие, государство закупает у аграриев продукцию в интервенционный фонд. В случае заметного роста цен — продает, тем самым стабилизируя ситуацию на рынке», — поясняется в сообщении.

Формирование государственного интервенционного фонда начнется в 2022 году. Сырьевой объем фонда может составить примерно месячное потребление сахара в России — 500 тыс. тонн. По крайней мере, на таком объеме настаивал ранее Минсельхоз. Кроме того, сейчас в России и странах ЕАЭС действует тарифная льгота на закупки сахара. Это тоже поможет удержанию цен.

То жара, то ливни

Но вот с главной компонентой — урожаем сахарной свеклы — в этом году ситуация до сих пор непонятная. Хотя в ряде регионов уже идет уборка и переработка свеклы.

Текущие темпы уборки сахарной свеклы ниже уровня прошлого года, что связано с природно-климатическими условиями, пояснили «Газете.Ru» в отраслевом союзе.

«В Центральном федеральном округе урожайность сахарной свеклы ниже уровня прошлого года на 27%, а в Приволжском федеральном округе в 2,2 раза ниже», — комментируют в Союзроссахаре.

Гендиретор Институра конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отмечает, что урожай свеклы в этом году будет «средненький». «В южных регионах России и в центральных были сильные дожди, в Поволжье, наоборот, засуха», — говорит Рылько.

По его оценке, увеличение посевов свеклы, скорее всего, не компенсирует объем потери из-за погоды.

В оценке урожая свеклы в этом году мнения экспертов совпадают лишь частично. Начальник отдела развития продуктов АО «Август» Дмитрий Белов говорит, что в Черноземье, Центральном, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах проблем с урожаем сахарной свеклы не будет. «Копка идет хорошо, средняя урожайность достигает 400 центнеров с гектара, что является очень хорошим показателем. Наверняка, после подведения итогов будут даже свои рекорды, например, в Ставропольском крае», — говорит Белов.

Но засуха действительно серьезно повлияла на посевы этого корнеплода в Поволжье: там из-за дефицита влаги будет недобор значительной доли запланированного урожая. «Однако на этих территориях, в Поволжье, обычно выращивается лишь около десятой части сахарной свеклы, так что определяющей роли этот неурожай не сыграет, хотя несколько скорректирует положительный эффект от продуктивности возделывания данной культуры в основных регионах», — говорит Белов из компании «Август».

Официальные оценки урожая сахарной свеклы отличаются от экспертных. В данном случае – в лучшую сторону. По прогнозу Минсельхоза России, будет собрано порядка 40 млн тонн сахарной свеклы, произведено более 6 млн тонн сахара.

«Этого объема достаточно для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов», — пояснили «ГазетеRu» в министерстве сельского хозяйства.

Кроме того, Минсельхоз уточнил, что «в текущем году посевная площадь под сахарной свеклой увеличена на 8,4%, до порядка 1 млн га».

Сдерживанию цен на сахар будут способствовать субсидирование его производителей.

Но в целях сохранения стабильной ценовой ситуации в 2022-2023 годах будет сформирован запас сахара в интервенционном фонде, добавили в министерстве.

Стабилизации цен, как надеются в Минсельхозе, способствует и квота на беспошлинный ввоз сахара в Россию. Объем беспошлинного импорта по сахару составляет 350 тыс. тонн. Эта мера была введена в мае текущего года.

Тарифную льготу получили в разных объемах все страны-члены Евразийского экономического союза. Армении, например, разрешили ввезти 2 тысячи тонн, Киргизии – 40 тыс. тонн, а Казахстану – 134 тыс. тонн. Белоруссия обошлась без льгот. Странам разрешили ввоз только при условии, что сахар пойдет исключительно на нужды местных производителей пищевой продукции и «не будет перенаправлен на территории других государств-членов ЕАЭС».

Когда ждать интервенций

«В настоящий момент в рамках квоты в Россию ввезено порядка 37,4 тыс. тонн импортного сахара. Внутренние потребности в этой продукции обеспечиваются за счет собственного производства», — уточнили «Газете.Ru» в Минсельхозе.

В июле потребительские цены на сахар-песок в России выросли на 0,48% (к предыдущему месяцу), сообщил Росстат. При этом в 22 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,9%, в 15 субъектах – на 1,0-1,9%, в 8 субъектах – на 2,0-7,3%. В 12 субъектах цены не изменились. В 28 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-2,8%.

С начала года (к декабрю 2020 года) отмечено увеличение потребительских цен на сахар на 3,19%, а в годовом расчете (к июлю 2020г.) - на 41,34%, подсчитал Росстат.

Эксперты в целом положительно оценивают идею создания интервенционного фонда. Глава ИКАР Рылько считает, что у властей, видимо, получится удержать цены на сахар, если будет создан фонд, который будет вполне рыночными методами влиять на цены.

«Если интервенционный фонд наполнят и чиновники будут действовать оперативно, цены можно сбить. По крайней мере, когда был интервенционный фонд зерна, такой механизм работал неплохо», — говорит Рылько.

Положительно оценивает включение сахара в перечень товарных интервенций и Белов из фирмы «Август». «Это важно не только с точки зрения регулирования высоких цен в моменты его дефицита. Для аграриев и для пищевой промышленности будет очень важно увеличение спроса на продукцию со стороны государства в те периоды, когда цены на сахар и сахарную свеклу падают и производство становится нерентабельным», — отмечает Белов.

По его словам, интервенционный фонд вполне может «сыграть роль буфера, который смягчит последствия ценовых колебаний, защищая и потребителей, и производителей».

Заводы ждут

Между тем не решены полностью проблемы и с переработкой урожая. По данным Союзроссахара, по состоянию на 30 августа, заготовку, переработку сахарной свеклы и производство свекловичного сахара ведет сейчас 21 завод в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах, что на 2 сахарных завода больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

«К сожалению, ранее планируемые сроки начала переработки еще на 6 сахарных заводах переносятся на 7-10 дней в связи со снижением темпов развития сахарной свеклы из-за отсутствия влаги в почве. При этом в течение текущей недели ожидается начало переработки сахарной свеклы еще 14 сахарными заводами», — отмечают в Союзроссахаре.

«Сейчас из компаний, чья основная деятельность – производство сахара, действующими в России числятся 146 организаций, при этом с начала года уже закрылись 11 предприятий, еще 11 сейчас пребывают в состоянии ликвидации, 3 – в состоянии банкротства», — говорит аналитик Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина.

Кроме того, есть проблемы и с грузоперевозками плодовоовощной продукции — наблюдается дефицит мощностей и существенный рост стоимости транспортировки, добавляет Каныгина.

В конце 2020 года президент Владимир Путин раскритиковал ситуацию с подорожанием базовых продуктов. Он решил, что недопустимо, когда при падении, реальных располагаемых доходов россиян на 4,3% цены на сахар выросли на 71%. После этого правительство договорилось с производителями торговыми сетями заморозить оптовую цену на сахар на уровне 36 руб. за 1 кг, розничную — до 46 руб. за 1 кг. Соглашение действовало до 1 июня.