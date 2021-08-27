Рубль резко вырос на фоне выступления главы ФРС

Рубль сильно укрепился на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. По данным Московской биржи, курс доллара начал снижаться около 16.30 мск.

На 18.29 курс доллара составлял 73,61 руб. (-0,62), евро — 86,76 руб. (-0,47).

Джером Пауэлл, в частности, заявил, что уровень восстановления экономики США после пандемии приближается к тому порогу, который позволит отменить меры господдержки, передает ТАСС. Однако дополнительные риски создает появление новых штаммов коронавируса.

«В июле я говорил, что если экономика будет двигаться в том направлении, в каком ожидается, то в этом году можно будет начать снижение закупок ценных бумаг. Прошедшие месяцы принесли еще больше прогресса, в том числе по рынку труда, но также и распространение коронавируса. Мы будем тщательно оценивать новые данные и возникающие риски», — заявил глава ФРС.

По его мнению, нынешняя политика «верна», но ФРС готов ее скорректировать, чтобы достичь необходимых целей.

При этом Пауэлл отметил, что «только время покажет», достигнут ли США уровня инфляции в 2% на устойчивом уровне.

На фоне этих заявлений основные биржевые индексы в США — NASDAQ и S&P 500 обновили исторические максимумы, достигнув 4505,85 и 15 102,7 пункта соответственно.