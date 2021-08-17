Море сомнений: разливом нефти под Новороссийском заинтересовался Ростехнадзор

Разлив нефти на морском терминале КТК под Новороссийском продолжает оставаться в центре внимания экологов, общественности и государственных контролирующих органов. Силовые ведомства ведут расследование уголовного дела, специалисты оценивают масштаб аварии и ее последствия, а в Ростехнадзоре сообщили о намерении проверить АО «КТК-Р» на предмет соблюдения требования промышленной безопасности.

Основания для проверки

Ростехнадзор проводит проверку выполнения АО «КТК-Р» (Каспийским трубопроводным консорциумом) соблюдения требований промышленной безопасности после разлива нефти на морском терминале КТК под Новороссийском, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Проверка, как отметили в Ростехнадзоре, проводится «в рамках осуществления мероприятий постоянного государственного надзора».

При этом проверять другие объекты КТК из-за аварии под Новороссийском не планируется. «Проверки в отношении АО «КТК-Р» осуществляются в соответствии с ежегодным планом проведения контрольно-надзорных мероприятий, утвержденным прокуратурой, и в ходе мероприятий осуществления постоянного государственного надзора», — подчеркнули в пресс-службе Ростехнадзора, которую цитирует ТАСС.

Разлив нефти в Черном море под Новороссийском произошел 7 августа текущего года. При погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего КТК, произошел выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony. По данным КТК, причиной выхода нефти стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства, которое могло произойти из-за заводского брака.

В КТК сразу же после инцидента оценивали площадь нефтяного пятна, возникшего в результате аварии, в 200 кв. м, а объем — в 12 кубометров, что эквивалентно примерно 10 тоннам. Однако позднее Институт космических исследований РАН на основе данных со спутника оценил площадь нефтяного пятна почти в 80 кв. км.

Заявления ученых на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым опроверг глава КТК Николай Горбань. По его словам, которые цитирует пресс-служба администрации региона, первый появившийся снимок со спутника подтвердил площадь нефтяного пятна в 200 квадратных метров, а пятно на второй фотографии, сделанной после шторма, не является нефтяным.

К ситуации вокруг аварии под Новороссийском уже подключились как силовые, так и контролирующие органы власти. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России 11 августа сообщило о возбуждении уголовного дела о загрязнении акватории Черного моря при разливе нефтепродуктов на выносном причальном устройстве Каспийского трубопроводного консорциума. Днем позже следователи проинформировали о проведении обысков на территории КТК и переквалификации уголовного дела на более тяжкий состав.

Пробы воды с места разлива нефти отобрал Росприроднадзор — правда, сделать это удалось не сразу из-за бушевавшего на море шторма. Глава ведомства Светлана Радионова написала на своей странице в Instagram, что взяла ситуацию под личный контроль. К проблеме подключилось и Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, ежедневно бравшее пробы воды из моря в районе Новороссийска и Анапы. «На 16.08.21 г. содержание нефтепродуктов в пробах морской воды в зонах рекреации новороссийской и анапской акваторий не превышает предельно допустимые концентрации (ПДК)», — говорится в сообщении ведомства.

Однако экологи полагают, что пробы воды, возможно, просто берут не там, так как нефтяное пятно сменило положение на поверхности моря из-за шторма. Так, член Общественного совета по экологической безопасности при администрации Новороссийска Татьяна Трибрат, которую цитирует «Эксперт Юг», не верит утверждениям об установке заградительных бонов сразу после аварии: «в море тот день было волнение, задержать пятно было невозможно».

По ее словам, разлив нефти из-за особенностей течения угрожает заповеднику Утриш и песчаным пляжам Анапы, которые не удастся восстановить в случае загрязнения нефтепродуктами.

«Выставлять боны во время шторма бесполезно, они пытались с берега бросать в воду сорбенты, чтобы утопить нефтяную пленку. Аквалангисты, которые там погружаются, видят пласты нефти на дне. Тяжелая фракция нефти тонет, и на дне нет штормов, она там колышется плотной стеной», — утверждает Татьяна Трибрат, слова которой приводит издание 74.ru.

Что такое КТК и чем он занимается

Разбираться в вопросах о масштабе выброса нефти и его причинах предстоит специалистам. Однако необходимо отметить, что авария, произошедшая 7 августа — не первый инцидент в текущем году, связанный с КТК.

Так, 15 февраля при плановом осмотре оборудования терминала после шторма сотрудники КТК обнаружили образование гофры на шланге внутренней линии выносного причального устройства (ВПУ) № 2, сообщала пресс-служба компании.

Представители КТК заявили, что происшествие не является экстраординарной ситуацией, а многослойная конструкция шлангов ВПУ исключает возможность утечки нефти. Вместе с тем, подача нефти была прекращена, запорная арматура закрыта.

Об инциденте вспомнили позже, когда в начале марта в районе морского терминала КТК начали массово погибать птицы.

В консорциуме заявили, что работа КТК не оказывает влияния на экологическую обстановку в районе Новороссийска — сотрудники продолжают контролировать воду в акватории, признаков загрязнений не выявлено.

«Установленные факты гибели птиц за последние несколько дней связываются отделом экологической безопасности администрации Новороссийска, а также членами экологического совета при губернаторе Кубани с аномальными холодами и истощением кормовой базы, что, к сожалению, периодически происходит в периоды резких климатических изменений», - подчеркивали представители КТК.

Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Согласно открытым данным, размещенным на сайте компании, акционерами КТК являются Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО «Транснефть» (доверительное управление) – 24%, «КТК Компани» – 7%, АО НК «КазМунайГаз» – 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, LUKARCO B.V. – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holdings Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске — это основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на которую приходится более 80% от прокачиваемых объемов. Его протяженность составляет 1511 км. В 2018 году компания закончила реализацию проекта расширения, которая позволила увеличить мощность трубопровода до 67 млн тонн нефти в год.

Останавливаться на достигнутом КТК не собирается – 11 августа на встрече с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым генеральный директор консорциума Николай Горбань рассказал о ходе реализации Программы устранения узких мест, по выполнению которой к 2024 году пропускная способность нефтепровода возрастет с нынешних 67 млн тонн в год до 80 млн тонн.

Планы по развитию инфраструктуры компании, однако, вызывают обеспокоенность у некоторых специалистов, пишет «Независимая газета».

«В рамках проекта расширения построено и запущено 6 новых нефтеперекачивающих станций, 6 новых резервуаров для хранения нефти РВС-100000 и закончено строительство третьего выносного причального устройства. Сейчас КТК может прокачивать до 90 млн т в год. Возникает вопрос: как сказалось утроение мощности на состоянии самой трубы? Такое резкое увеличение может вызвать проблемы с эксплуатацией – могут возникнуть проблемы», — пишет издание.

Опасения на этот счет озвучила и член Общественного совета по экологической безопасности при администрации Новороссийска Татьяна Трибрат. По ее словам, которые цитирует «Эксперт Юг», КТК периодически пытается увеличивать объемы транспортировки нефти, а на общественных слушаниях экологи пытаются доказать, что предприятие наносит ущерб экологии.

«Как известно, все санкции рассчитываются согласно нанесенному ущербу. Этой ситуацией сегодня занимается Росприроднадзор, и её держит на личном контроле глава этого ведомства Светлана Родионова. Из космоса сейчас уже не видно нефтяного пятна, соответственно, расследование покажет, насколько серьезным был ущерб, и исходя из этого будут назначены штрафы. То есть все будет решаться в рамках существующего законодательства», — сказал зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

Подобные компании не должны работать в нашей стране

«В этом вопросе есть три аспекта – технический, юридический и моральный. Что касается технического аспекта, я уверен, что существуют системы, позволяющие свести к минимуму утечку нефтепродуктов и аварии подобного рода. Так что именно их и надо использовать в обязательном порядке.

Теперь о том, что касается юридического аспекта. Та компания, которая допустила нарушение природоохранного законодательства, должна быть оштрафована. При этом нужно принять во внимание то обстоятельство, что ошибка в определении размеров нефтяного пятна в 400 тыс. раз не может быть реальной. Это был определенный умысел, и поэтому те люди, которые пытались скрыть размеры экологической катастрофы, на мой взгляд, должны быть наказаны еще и за попытку сокрытия этого факта.

Ну, и, наконец, о том, что касается морального аспекта этой ситуации. Если некие компании имеют намерение работать в Российской Федерации, они должны строго соблюдать российское законодательство, в том числе и экологическое, и, конечно, быть ответственными перед гражданами нашей страны. А вот попытка скрыть информацию говорит о потенциальной недобросовестности данного юридического лица. Так что в случае, если повторится нечто подобное, нужно будет переходить уже в другую юридическую плоскость, предполагающую, что подобные компании не должны работать в нашей стране», отметил писатель, публицист Николай Стариков.

«Есть соответствующие законы, касающиеся того, что в случае изменения условий эксплуатации оборудования на предприятиях, в том числе и таких, как Каспийский трубопроводный консорциум, должны проходить публичные слушания. Вот и у нас периодически появляются сообщения о том, что на КТК предполагаются такие изменения, в том числе и увеличение мощности.

Знаете, я пару раз пыталась участвовать в таких слушаниях, но могу назвать это просто издевательством над здравым смыслом! Это мероприятие проходит в маленьком посёлке Глебовское, в холодном помещении, находящемся на необорудованной территории. Оно было назначено на предновогодние дни, и, помню, мы пришли туда и просто изумились! Ни фотографировать, ни делать копии документов нам не разрешили, зато можно было от руки переписывать чуть ли не несколько томов новых технических условий. А если ты хочешь задать какой-то вопрос, то должен сам звонить в Москву разработчикам этих изменений, и, может быть, они ответят…

Повторяю, это форменное издевательство, а также полное пренебрежение интересами местных жителей. Поэтому после того случая мы перестали участвовать в подобных мероприятиях.

Недавно губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев облетел на вертолете ту акваторию, где разлилась нефть, и заявил, дескать, море чистое и в нем купаются люди. Это возмутило всех, а особенно местных жителей, потому что они видели истинные масштабы катастрофы!

Кондратьев вдруг встал на защиту компании, допустившей подобное. Мало того, что это настоящая безобразие, так еще такая позиция руководителя региона не может не вызывать вопросы!», — сказала член Общественного совета по экологической безопасности при администрации Новороссийска Татьяна Трибрат.