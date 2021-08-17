Кому станет доступна льготная семейная ипотека

Программа льготной ипотеки для семей продлевается до конца 2023 года. Об этом на заседании правительства 17 августа объявил глава кабмина Михаил Мишустин, добавивший, что решение принималось в связи с поручением президента Владимира Путина.
«Программа решает важные задачи. С ее помощью молодые семьи могут купить собственное жилье под 6% годовых. Причем использовать кредит можно как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома», — говорится в стенограмме, опубликованной на сайте правительства.
Он напомним, что 1 июля в проект было внесено несколько изменений. Так, теперь воспользоваться льготной ипотекой могут не только родители двух и более детей, но и семьи с одним ребенком. Также глава государства распорядился расширить срок действия ипотеки — теперь она действует в течение всего займа.
Для обеспечения дополнений в проект правительство увеличивает лимит средств на выдачу кредитов до 1,7 трлн рублей, то есть более чем в два раза.
«Продление срока и финансирование ипотеки позволит помочь большему числу молодых родителей приобрести собственное жилье, а также поддержать ряд отраслей, укрепить спрос на товары и услуги, которые людям необходимы, – от строительных материалов до мебели и разных полезных мелочей», — подчеркнул премьер-министр России.
Запуск программы льготной ипотеки в апреле 2020-го рассматривался как антикризисная мера в условиях пандемии, направленная на поддержку строительства и населения, и, согласно первоначальным планам, она должна была завершиться 1 ноября 2020 года. Впоследствии правительство продлило программу до июля 2021-го, а сегодня расширило до 2023-го.
Анонсировал как продление программы, так и предстоящие изменения еще в июне президент Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он, в частности, говорил о необходимости распространить льготную ипотеку на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года.
При рождении первенца родители теперь могут взять ипотеку под 6%, приобрести жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит. Максимальная сумма кредита по инициативе президента также была повышена в июне прошлого года: в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях она составляет 12 млн рублей, для остальных регионов страны — 6 млн руб. Изначально было 8 млн и 3 млн руб. соответственно.
Первоначальный взнос, как и прежде, составляет минимум 15% от стоимости жилья. Для семей без детей по обычной ипотеке условия хуже: ставка была повышена до 7%, а предельная сумма кредита составляет всего 3 млн рублей для всех регионов.
Несмотря на рост цен на жилье с введением нового механизма, льготная ипотека стала одной из определяющих антикризисных мер по поддержке экономики, говорил президент в ходе «прямой линии» в июне. По его словам, она позволила привлечь в сферу жилищного строительства более 2 трлн рублей, а ипотечные кредиты за все время действия программы смогли получить свыше 540 тыс. российских семей на общую сумму 1,6 трлн рублей.
«Надеюсь, расширение льготирования пойдет на пользу людям», — говорил президент.
Как оценили в Минфине, продление государственной ипотеки на новых условиях — под 7% и модификация семейной ипотеки — обойдется бюджету на ближайшие три года примерно в 89 млрд рублей, причем затраты на изменения в программу семейной ипотеки составят 49 млрд руб.