Долговая кабала: как Украина развалила свою экономику

Украина не состоялась в социально-экономическом смысле: начав с вполне обоснованных претензий на превращение во «вторую Францию», сейчас эта страна – беднейшая в Европе, уступает даже Молдавии, Румынии и Албании. Прекратили существование целые отрасли, причём – высокотехнологичные, которыми славилась Украинская ССР: ракетостроение, судостроение, авиастроение, автостроение. К очередному Дню независимости страна подходит в состоянии долговой кабалы, в которую Киев предсказуемо попал из-за разрыва отношений с Россией и бесконтрольного разворовывания средств международных финансовых организаций.

«Самая нищая страна Европы»

Большинство жителей Украины День независимости будет скорее не праздновать, а отмечать как траурную дату, символизирующую потерю здравого смысла, считает бывший премьер-министр Николай Азаров.

«Прежде всего дата 24 августа, которую будет отмечать официальный Киев, символизирует для Украины потерю здравого смысла, — рассказал он. — Надо же было умудриться так разрушить экономику! Кабинет Зеленского создал условия, при которых страна удерживает первое место в мире по смертности. Украина стала самой нищей страной в Европе. По данным ООН, 9,8 млн человек у нас голодают. Это и есть «достижения» Украины. Сегодня там называют ложь — правдой, рабство — свободой, незнание — силой».

Азаров предполагает, что на официальном торжестве в Киеве 24 августа во всех бедах Украины виновной объявят Россию.

«И на фоне осуждения «страны-агрессора» правители «незалежной» расскажут про несуществующие «успехи» и «большие стройки», а также про «сильнейшую в мире украинскую армию», — заявил бывший глава правительства.

Судьба высокотехнологичных отраслей

Высокотехнологичные отрасли украинской экономики действительно могли в свое время существовать только в кооперации с Россией, как это было все устроено еще в советские времена, говорит исполнительный директор МИА «Россия сегодня», член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Вышинский.

«И хотя объемы этих отраслей медленно сокращались, их продуктивность уменьшалась, начиная с середины 90-х, тем не менее после 2014 года, когда произошел окончательный разрыв, одному из крупнейших ракетных предприятий Украины, которое находится в Днепропетровске, просто в приказном порядке предписали разорвать все контакты с Россией. Я уже не говорю про какие-то перспективные программы», — отметил Вышинский в интервью «Газете.Ru».

«Киев обещал, что эти контракты заменят госзаказами, но, как известно, воз и ныне там. Поэтому, например, предприятия судостроения, и, в первую очередь, те, которые находятся в Николаеве, приказали по сути долго жить», - констатирует эксперт.

«А тот же самый «Южмаш», он не еще не банкрот, но, по-моему, там работают один-два раза в неделю, ровно потому что нет кооперации с Россией. Самостоятельно эти отрасли высокотехнологичные на Украине сегодня не выживают», — говорит Вышинский.

«Будем программистами и аграриями»

Позиционирование Украины как аграрной страны — во многом, вынужденный шаг киевских властей, полагает он.

«Еще президент Порошенко в свое время заявил, что Украина взяла курс на то, что она становится аграрной страной. Да, хотели заниматься еще компьютерными технологиями, но это 1%-2%. «Вот мы будем программистами и аграриями», - заявил в свое время Порошенко. И благо последние несколько лет этому способствует высокая урожайность. Но как известно, страны с акцентом на аграрный сектор, они очень сильно зависимы от рынка и от природных условий. И поэтому Украина, несмотря, что в последние годы, что называется, везет, урожай зерновой достаточно высок, это как бы такая западня», — говорит Вышинский.

По сути дела, Украина сейчас — такая страна-побирушка с протянутой рукой перед МВФ, перед Евросоюзом, Соединенными Штатами, заявил «Газете.Ru» сенатор Константин Долгов.

«Но могу сказать, что этот ручеек и так никогда не был полноводным, помощи Украине, но сейчас он совсем так пересыхает, потому что все эти деньги, которые Украина получала, он и составил госдолг размером 54, почти 55 млрд долларов. Это огромная сумма, неподъемная для Украины. Там, по-моему, только в этом году порядка 17 млрд должна выплачивать Украина по процентам, только по процентам. И конечно это такая кабала, в которую страна попала, мягко говоря, надолго. А по сути эта проблема нерешаемая, если не будет радикально изменен экономический и политический курс», — говорит он.

Секрет «любви» Запада

Долгов также раскрыл суть взаимодействия Киева с международными финансовыми институтами.

«Ведь все эти деньги давались ими под очень жесткие условия и для определенных реформ, это по сути диктат международных финансовых институтов. Но эти условия не выполнены. И заинтересованности, чтобы давать дополнительные деньги, сейчас у того же МВФ нет, — подчеркнул Долгов — То есть долги перед ним остались, они накапливаются, а надежд на то, что дадут еще — их все меньше и меньше. Такая кабала, но совершенно бесперспективная для экономики страны. Это бремя для населения. И по сути вот этот порочный курс Киева, он загоняет народ в кабалу на поколение вперед. Печальные итоги вот этих десятилетий. Я прямо сказал бы — квазинезависимого «задвига» Украины. Никакой независимости экономической, не говоря уж о политической, речи быть тут не может в таких условиях»

Несмотря на всю помощь Запада, Украина демонстрирует обозримую неспособность к простому самовоспроизводству.

Так, начав в 1992 году с 52 млн населения, сейчас число граждан Украины едва ли превышает 30 млн. Не случайно власти постоянно откладывают перепись населения: трудно признаться даже самим себе, что незалежность лишила страну едва ли не половины граждан.

А так все потому, что никогда ни одного деятеля Европейского союза или США не интересовала украинская экономика как таковая, отмечает Николай Азаров.

«У меня были десятки, может даже сотни встреч — мы им рассказывали о наших перспективах, о наших возможностях. Призывали к кооперации, сотрудничеству — никакого абсолютно интереса не было, и нет его сейчас. Вот уже многие годы ведется болтовня о том, что польется на Украину невиданный дождь инвестиций. Что будут реализованы какие-то непонятные программы, «планы Маршалла». Все это дальше болтовни никуда не движется, — констатировал бывший премьер-министр в интервью ФАН. — Если говорить о европейских бизнесменах — все они прагматики. Никто и долларом не рискнет, чтобы идти в страну, где совокупный рынок всего-навсего около 50 миллиардов долларов. Страну, которая рвет связи с Россией, которая находится в конфликте с Россией. Ну какой бизнесмен будет вкладывать деньги в эту конфликтную страну…».