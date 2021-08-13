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Бизнес

Тайное становится явным: как менялись данные о разливе нефти под Новороссийском

Попытки замять масштаб аварии в Черном море недопустимы, считают эксперты

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Вид на побережье, рядом с которым произошел нефтяной разлив, 12.08.2021

Вид на побережье, рядом с которым произошел нефтяной разлив, 12.08.2021

Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Разлив нефти в море под Новороссийском, который первоначально пытались представить незначительным инцидентом, может иметь гораздо большие масштабы и последствия. Тревогу бьют ученые РАН и представители международных природоохранных организаций, разобраться в ситуации пытаются силовые ведомства. Эксперты же призывают бизнес не считать Россию страной, где подобные происшествия можно просто замолчать.

«Бизнесу нужно становиться ответственным»

Основная проблема состоит в том, говорит директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков, что в России происходит не первая за последнее время масштабная экологическая катастрофа, которую крупный бизнес старается замять на старте ее возникновения. Аналогичным образом, например, развивалась ситуация вокруг ущерба, нанесенного природе Камчатки.

«В подобных случаях наблюдается один и тот же сценарий – бизнес заявляет, что ничего страшного не произошло, имеет место очень маленькое загрязнение, которое будет быстро устранено. На самом деле это попытка замять проблему, или, как в случае с КТК, опровергнуть данные РАН, которая достаточно быстро отреагировала и проанализировала данные со спутников. В результате оказалось, что загрязнение имеет площадь в 80 квадратных километров против 200 квадратных метров, которые озвучивала КТК», — говорит эксперт.

Гращенков полагает, что попытка замять ситуацию была согласована и с местными властями — мэр Новороссийска не стал закрывать пляжи и заявил, что ничего страшного не произошло, пятно относит в сторону и можно купаться. При этом сотрудники дельфинариев были вынуждены закрыть вольеры, чтобы нефтепродукты не попали внутрь. То есть ситуация очень неоднозначная, поясняет глава Центра развития региональной политики.

Что касается перспектив ликвидации аварии, то ситуация, по мнению Гращенкова, очень серьезная – Черное море не океан, оно сравнительно маленькое, соответственно, фауна там находится в уязвимом положении: рыба, моллюски и прочие могут погибнуть. Кроме того, это место отдыха, где купаются люди. Все это может повлечь за собой негативные последствия для здоровья, предупреждает эксперт.

«Резюме следующее – бизнесу нужно становиться ответственным и не пытаться «замести под ковер» все свои прегрешения, а сразу же выходить на контакт с учеными, государством и прочими заинтересованными сторонами. В подобных условиях нужно предпринимать все возможное, чтобы быстро нейтрализовать экологический ущерб. Мы видим, что когда схожие ситуации происходят за рубежом, там нет подобных попыток все скрыть, потому что компании понимают, к чему это может привести. Поскольку КТК – не только российская компания, но и большой консорциум с участием Казахстана и других компаний, включая западные, я надеюсь, что акционеры и Запад не будут считать Россию страной третьего мира, где можно вести себя подобным образом», — заключил Илья Гращенков.

Что произошло в море под Новороссийском

Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) соединяет месторождения запада Казахстана (Тенгиз, Карачаганак, Кашаган) и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Участниками проекта являются не только компании из России и Казахстана, но и западный бизнес: Chevron, Mobil, Eni и другие. В 2020 году фактический объем прокачки казахстанской нефти по КТК составил 52 млн тонн, или около 80% от общего экспорта.

Авария в Черном море под Новороссийском произошла 7 августа текущего года. При погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего КТК, произошел выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Сообщалось, что причиной инцидента стал береговой клапан, не выдержавший давления. Греческое судно было арестовано для выяснения ситуации, но позже танкер отпустили.

В КТК заявляли, что инцидент не повлиял на погрузку нефти, и оценивали площадь нефтяного пятна лишь в 200 кв. м, а объем — в 12 кубометров, что эквивалентно примерно 10 тоннам. В компании отмечали, что ликвидация разлива завершена и наблюдаются лишь «остаточные явления в форме пленки».

В то же время Всемирный фонд дикой природы, как писал «Коммерсантъ», оценил объем разлива в 100 тонн, а в Российской академии наук (РАН) заявили, что площадь разлива нефти занижена в сотни тысяч раз и составляет 80 квадратных километров. Заявления ученых на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым опроверг глава КТК Николай Горбань. По его словам, которые цитировал «Интерфакс», пятно на фото близ терминала в Новороссийске, попавшее на снимки, сделанные после шторма, не является нефтяным. Как писал «Коммерсантъ», вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб выброса нефти, кроме того, к изучению обстоятельств и последствий аварии подключились силовые ведомства.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России 11 августа сообщило о возбуждении уголовного дела о загрязнении акватории Черного моря при разливе нефтепродуктов на выносном причальном устройстве Каспийского трубопроводного консорциума. Днем позже следователи проинформировали о проведении обысков на территории КТК и переквалификации уголовного дела на более тяжкий состав.

«Следователи и криминалисты продолжают осмотр загрязненных территорий, в помещениях консорциума проводятся обыски, допрашиваются специалисты и работники предприятий, в том числе принимавших участие в ликвидации последствий выброса сырой нефти и осуществлявших инспекцию выносного погрузочного устройства»,— говорится в сообщении.

Экспертам предстоит провести экологическую и техническую экспертизу, также назначены судебные экспертизы. Устанавливаются обстоятельства происшедшего, а также лица, причастные к совершению преступления.

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