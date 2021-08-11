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Бизнес

«Удар по кредитным историям»: эксперты рассказали о лазейке для «плохих заемщиков»

Банки могут перестать выдавать кредиты клиентам с новыми паспортами

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Банки могут перестать выдавать кредиты клиентам со свежими паспортами, чтобы снизить риск обмана через «чистые» кредитные истории, рассказали «Газете.Ru» в НАПКА. Со следующего года получение нового паспорта без данных о старых документах может «обнулить» кредитную историю человека, что чревато мошенничеством со стороны граждан с плохой кредитной историей. Участники рынка оценили, какой ущерб может нанести появление дыры в законе, и как ее можно закрыть.

Проблему создает сочетание положения ЦБ, вступающего в силу в следующем году, и уже действующее постановление правительства о необязательности отметок о старых паспортах, браке и детях до 14 лет. Если поиск кредитной истории (КИ) будет производиться только по паспорту, из которого власти разрешили убрать сведения о ранее выданных документах, удостоверяющих личность, то заемщик с плохой кредитной историей сможет заявить об утере паспорта, получить новый и идти в банк за кредитом, пишет «Коммерсант».

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Банк России письмо с соответствующим предупреждением, ЦБ обещал рассмотреть документ.

«При этом в бюро кредитных историй (БКИ) банку сообщат, что у этого заемщика кредитной истории нет. В результате у недобросовестных граждан появился инструмент осознанного мошенничества»,— говорит глава НСФР Андрей Емелин.

Как сообщили «Газете.Ru» в Национальном бюро кредитных историй, главный вопрос в том, чтобы при реализации постановления правительства (№ 1205 от 15.07.2021) не усложнилось проведение качественной оценки кредитного риска заемщиков, что вполне может произойти.

«Прежде всего, важно, чтобы не пострадал механизм оценки кредитного риска, чтобы эта оценка в результате не стала менее эффективной. В конечном итоге, в этом заинтересованы все – и государство, и граждане, и рынок», — заявил «Газете.Ru» директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) считают, что если возможность для обмана банков появится, то рано или поздно ей кто-то воспользуется. И если лазейку не прикрыть, то это будет существенный удар по самому институту бюро кредитных историй. В итоге может усложниться выдача кредитов финансовыми организациями, которые будут проводить дополнительные проверки, чтобы подстраховаться от невозвратных кредитов. Последствия почувствует вся экономика.

«Как отреагируют банкиры и МФО? Финансовые организации просто прекратят выдачу займов людям, которым паспорт выдан недавно. Это будет означать сокращение потребительского спроса и соответственно снижение товарооборота и т.д., то есть будет наноситься ущерб экономике»,

— заявил «Газете.Ru» президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Мехтиев согласен с тем, что хранящиеся в БКИ данные нужно дополнить теми идентификаторами, которые остаются с человеком на протяжении всей его жизни.

«ИНН это будет или СНИЛС, не суть важно. Главное, чтобы было обеспечено постоянство кредитной истории. Кредитную историю надо хранить 10 лет, а получится, что человек может хоть каждый день менять паспорт, и каждый день у него будет новая кредитная история», — комментирует Мехтиев.

Он считает, что это ускорит цифровизацию в этой сфере: банки уже сейчас проводят скоринг клиентов, который включает не только запрос в БКИ. У клиентов могут запросить доступ к «Цифровому профилю» или проверку через портал Госуслуг.

Юристы полагают, что отсутствие старого номера паспорта не изменит подход кредиторов, в частности банков, к оценке заемщика. Как отмечает руководитель практики Fintech, старший юрист «Зарцын и партнеры» Валерий Афонин, закон о кредитных историях уже сейчас предусматривает, что в титульной части кредитной истории содержатся паспортные данные, включая данные о ранее выданных паспортах, ИНН и СНИЛС заемщика. Поэтому у кредитора сохраняется доступ к этой информации.

«Полагаю, что отсутствие этой информации в паспорте банки будут компенсировать путем ее получения из государственных информационных систем (Госуслуги, Цифровой профиль). И можно расценить это как еще один шаг к цифровизации, поскольку меньше причин для личной встречи с клиентом»,

— считает Валерий Афонин.

Также он отмечает, что банк принимает решение о выдаче кредита по многим параметрам, а не только по сведениям о доходах и задолженностях. При оценке кредитоспособности банк оценивает в том числе активность клиента в социальных сетях, для определения которой не требуется знать серию и номер ранее выданного паспорта.

Лазейкой в законе могут воспользоваться недобросовестные граждане не только для обмана банков, но и микрофинансовых организаций (МФО), где получить микрозайм, как правило, гораздо проще. Нововведение имеет «среднюю» степень влияния на процесс микрокредитования, оценили в «МФК «Займер», признав, что наличие подобной «лазейки» в некотором роде действительно делает кредиторов немного уязвимыми для злостных неплательщиков, особенно если они раньше не обращались в МФО.

В этом случае МФО опирается на анализ других данных, которые не менее информативны в оценке платежеспособности клиента.

«Так, скоринг сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» изучает данные из нескольких тысяч источников, включая цифровые «следы» человека в интернете. Это его модель поведения при заполнении заявки на заем, геолокация, наличие записей на сайте ФССП и многое другое. По совокупности таких данных принимают решение — выдавать заем или нет,»

— сообщили в пресс-службе организации.

Кроме того, редкий крупный кредитор в сфере МФО не запрашивает дополнительно к паспорту СНИЛС. Если в бюро кредитных историй предоставлять пакет документов, поиск кредитной истории действительно будет эффективнее. А главное — это будет в интересах самих кредиторов, ведь чем большим объемом информации о заемщике они располагают, тем успешнее можно спрогнозировать его платежную дисциплину, подчеркивают в «Займере».

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