Повышаем ставки: банки увеличили доходы по депозитам

Средняя доходность сберегательных продуктов в начале августа составила 5,3%, столько было до начала пандемии. Большинство крупных банков на фоне роста ключевой ставки повысили ставки по депозитам. Однако с поправкой на инфляцию доходность вкладов все еще остается отрицательной. Эксперты считают, что повышать ставки по вкладам дальше будут только банки, активно кредитующие клиентов

В связи с увеличением Центробанком ключевой ставки до 6,5% в конце июля большинство крупных российских банков начали повышать доходность своих сберегательных продуктов, сообщает РБК. Средняя доходность вкладов сейчас уже достигла допандемийного уровня.

По данным аналитиков из Frank RG, средняя доходность вкладов сроком до одного года в коммерческих банках к 10 августа составила 5,3% годовых, что соответствует показателям декабря 2019 года. За первые десять дней августа показатель вырос на 0,16 п.п., это рекордный декадный рост за последние 2,5 года.

11 крупных российских банков подняли ставки по депозитам еще до 23 июля, когда ЦБ объявил о повышении ключевой ставки до 6,5%. Пять кредитных организаций отреагировали увеличением доходности своих сберегательных продуктов в течение последней недели июля, еще 11 — в первую декаду августа. При выполнении определенных условий или подключении к другим банковским продуктам некоторые участники рынка предлагают доходность в 7,5-8% годовых.

У ВТБ максимальная доходность по двум вкладам с 11 августа составит 7,5%, со среды повышает ставки по рублевым вкладам и Совкомбанк — на 0,2 п.п. МКБ 9 августа поднял ставку по одному из своих продуктов до 8%, а к концу месяца банк планирует улучшить условия и для накопительного счета. У Альфа-банка с 10 августа доходность рублевого вклада на три года составляет 7,5%, представитель организации не исключил повышение до конца года. Доходность в 7,5% годовых гарантирует новым клиентам и Росбанк.

Директор по маркетингу сервиса подбора банковских продуктов «Сравни.ру» Никита Самарин отмечает, что некоторые российские банки уже предлагают промовклады с доходностью в 8% годовых, однако клиентам необходимо внимательно читать условия таких вложений, поскольку промопериод с повышенным процентом может действовать не весь срок вклада.

В целом эксперты отмечают слабую реакцию банков на ужесточение регулятором кредитно-денежной политики, так как те не испытывают недостатка ликвидности. Несмотря на повышение ставок по вкладам, доходность этих продуктов с поправкой на инфляцию все еще отрицательная. В июле разница составляла 2,7 п.п. Небольшая коррекция сберегательных продуктов сейчас связана с необходимостью избежать оттока средств, считает директор группы «финансовые институты» S&P Сергей Вороненко.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев считает, что банки не торопятся радикально повышать ставки по вкладам из-за неопределенности в экономике. По мере стабилизации ситуации доходность депозитов будет расти, уверен эксперт. Вороненко, напротив, полагает, что до конца этого года ставки по вкладам существенно корректироваться не будут, поскольку во втором полугодии 2021-го замедлится спрос на розничные кредиты. А значит банки не будут испытывать необходимость в увеличении источников фондирования.

В «Уралсибе» считают, что осенью спрос россиян на кредиты, наоборот, вырастет. И те банки, которые активно кредитуют клиентов, начнут повышать ставки по сберегательным продуктам.

Центробанк объяснял повышение ключевой ставки борьбой с рекордной инфляцией в 6,5% — регулятор рассчитывает, что она вернется к показателю 4-4,5%. Примерно на этот же период пришелся отказ банков от льготной ипотеки — ее выдача на начало августа просела более чем на 20%. Параллельно с этим выросло POS-кредитование (выдача займов в торговых точках), однако эксперты отмечают увеличение объемов выданных средств, в первую очередь, с повышением цен.