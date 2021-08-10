Жестких мер не будет: власти не торопятся радикально регулировать топливный рынок

Кабмин решил пока что не прекращать отгрузки бензина за рубеж: власти вместе с нефтяниками посчитали, что подешевевшая нефть и выросшее на биржах предложение снизят цены на топливо. В конце июля биржевая стоимость бензинов АИ-92 и АИ-95 побила рекорды, в правительстве заговорили о возможном запрете экспорта. Эту меру предлагали независимые сети АЗС — они больше всего страдают от повышенных биржевых цен.

На последнем совещании нефтяников с вице-премьером Александром Новаком не было принято решения о запрете экспорта бензина. Об этом РБК сообщил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. О том, что правительство пока не будет вводить экспортный запрет со ссылкой на источники также пишут ТАСС и «Коммерсант».

По словам Аркуши, власти рекомендовали нефтепереработчикам увеличить поставки бензина на биржу в объеме не менее 5 тыс. т ежедневно. Участники рынка согласились на эту меру. Источник ТАСС заявил, что кабмин пока не собирается вводить жестких мер по стабилизации биржевых цен на бензин. «Звучали рекомендации об увеличении предложения, обеспечении равномерности и регулярности», — отметил собеседник агентства. Кроме того, участники совещания не принимали какие-либо решения и о заморозке цен на бензин.

Как пишет «Коммерсант», одной из причин отказа от от запрета экспорта стал тренд на снижение экспортного паритета в связи подешевевшей нефтью. Кроме того, нефтяники уверили правительство в том, что на бирже растет предложение, что в совокупности приведет к уменьшению цен. Издание сообщает, что нефтяные компании уже увеличили биржевые продажи. В частности, «Роснефть» продает более 20% произведенного топлива. Несмотря на это, биржевая цена бензина все еще находится на отметках, близких к максимальным: АИ-92 к закрытию торгов 9 августа подорожал до 57,46 тыс. руб. за тонну.

Обсуждение возможного запрета на экспорт бензина началось в конце июля на фоне рекордно подорожавшего топлива: биржевая цена автомобильного бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) превысила 60 тыс. руб. за тонну. Тонна АИ-92 дорожала до 57,5 тыс. руб. Тогда в Минэнерго заявляли, что скачки биржевых цен не окажут значительного влияния на конечные цены на заправках.

«В случае сохранения биржевых цен на нынешних рекордных уровнях на следующей неделе будет запущен процесс запрета на экспорт бензина, а также может быть рассмотрен вопрос о подписании соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующими объемы и уровни цен в оптовом звене, и увеличения биржевых нормативов до 15%», — говорил министр энергетики Николай Шульгинов. Он отмечал, что внутренние цены на бензин в России продолжает сдерживать работающий демпферный механизм. Спустя неделю после обновления ценового рекорда на биржах Минэнерго обратилось к правительству с предложением в ускоренном порядке рассмотреть вопрос о запрете экспорта топлива.

Повышение цен на бирже практически не влияет на стоимость топлива на заправках, поскольку рост цен там ограничен инфляцией. Однако действующий демпфер дает преимущество крупным нефтепереработчикам, которые получают повышенные выплаты из бюджета при росте биржевых цен на бензин. В конечном итоге от таких скачков страдают независимые и малые сети АЗС, которые вынуждены закупать топливо по высокой цене, не имея никаких компенсаций. Одним из главных инициаторов введения запрета на экспорт бензина выступает Российский топливный союз (РТС), который объединяет независимые сети заправок — он предлагал прекратить поставки за границу до 1 октября.

В первом полугодии 2021 года Россия произвела почти 20 млн тонн бензина. 17,4 млн тонн из них остались на внутреннем рынке, на экспорт пошло 2,42 млн тонн (часть этого топлива осталась в запасах НПЗ). «РИА Новости» сообщало, что самый доступный бензин (из соотношения «цена на топливо/средняя зарплата») в Ямало-Ненецком автономном округе и Москве.