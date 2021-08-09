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Исследование показало, насколько доступен бензин в российских регионах

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Больше всего топлива на среднемесячный заработок могут приобрести жители Ямало-Ненецкого округа, Москвы и Чукотки, меньше всего –- жители Дагестана и Ивановской области. Об этом говорится в исследовании, проведенным РИА Новости.

По его данным, в ЯНАО и Москве на среднюю зарплату можно приобрести более 2 тыс. литров бензина «АИ-92» в месяц. В Чукотском автономном округе, Магаданской области и Ненецком автономном округе можно купить более 1,5 тыс. литров за тот же период.

В 11 субъектах на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести от тысячи до 1,5 тысячи литров бензина АИ-92. К ним относятся Московская область, Санкт-Петербург, ХМАО, Сахалинская область, Камчатский край, Мурманская область, Якутия, Коми, Красноярский край, Архангельская и Тюменская области.

Меньше 600 литров бензина марки АИ-92 могут купить жители восьми регионов — Тамбовской области, Северной Осетия, Карачаево-Черкессии , Ингушетии , Чечни, Кабардино-Балкарии, Республики Дагестан и Ивановской области. В последней месячной зарплаты хватит всего на 562 литра топлива.

При этом в ряде регионов с дорогим бензином доступность топлива по-прежнему на высоком уровне, отмечается в исследовании. Цена на бензин «АИ-92» в середине месяца превышала 50 руб. за литр в пяти субъектах РФ — при этом на среднемесячную зарплату там можно купить более тысячи литров. Эти регионы — Чукотский автономный округ, Якутия, Магаданская и Сахалинская области и Камчатский край.

В начале августа биржевые цены на бензин в России в ходе торгов обновили исторические максимумы. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость бензина марки Аи-92 выросла до 57 602 рублей за тонну, побив рекорд цены 22 июля 55 597 руб. Кабмин России изучает возможность временного эмбарго на вывоз бензина, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

На автозаправках в Абхазии возникли очереди, жители республики закупают бензин, опасаясь его дефицита и скорого подорожания.

Ранее сообщалось, что подорожание газа на заправках в Дагестане привело к протестам автовладельцев, призывающих бойкотировать газомоторное топливо.

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