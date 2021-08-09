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Бизнес

«Для усиления конкуренции»: почему России требуется больше продуктов

Путин поручил увеличить ввоз продуктов из стран СНГ для стабилизации цен

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Eric Vidal/Reuters
Владимир Путин поручил проработать меры по более активному ввозу сельхозпродукции в Россию из стран СНГ. По экспертной оценке, это означает, что у производителей будет выше конкуренция. Кроме того, за счет других стран можно будет покрыть недостаток каких-то продуктов.

Президент России Владимир Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ. Это должно помочь стабилизировать цены на продукты.

«Правительству <…> в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств – участников Содружества Независимых Государств», — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Также президент поручил Федеральной антимонопольной службе следить за ценами на продовольственные товары, которые продаются в торговых сетях.

На совещании с членами правительства 21 июля президент отмечал, что ситуация с ценами на продукты сложная. «Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого «борщевого набора», — сказал он.

С точки зрения экономики — это правильный ход, отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Когда появляется больше товаров, усиливается конкуренция. По словам эксперта, наши агрохолдинги занимают если не монопольную, то, по крайне мере, олигопольную позицию на сельскохозяйственном рынке. Кроме того, возможно, будут снижены таможенные пошлины, и продукция будет поступать по более «демократическим» ценам, считает он.

«Наши производители вынуждены будут снижать цены на эти товары, которые будут поступать из стран СНГ. Так поступают, в принципе, все страны. Если образуется дефицит товара, то тут же снижают импортные пошлины и привозят их из других стран. На этом и падает цена, и уходит дефицит»,

— пояснил Остапкович.

Говоря о дефиците, эксперт отметил, что какой-то продукции у нас действительно не хватает – и это нормально. «Не может ни одна страна обеспечивать себя на 100%. Это было бы неразумно. Зачем создавать какую-то продукцию, которая у нас в стране дороже, чем купить ее у Египта или у Азербайджана? Если они продают дешевле, чем мы можем создать?», — задается вопросом Георгий Остапкович. Он добавил, что мы, например, не выращиваем киви или ананасы, хотя в принципе могли бы создать такую плантацию.

Также эксперт привел в пример, что у России есть преимущество по газу и нефти и другие страны не тратят силы на их добычу, потому что могут купить их у нас достаточно дешево. При этом они поставляют нам другие товары, которых у нас нет, и этот обмен выгоден всем.

Цены на продукты стали активно обсуждаться в декабре 2020 года – после того, как ситуацию обратил внимание президент Владимир Путин. После этого правительство разработало меры по сдерживанию цен на продукты. В частности, Минсельхоз и Минпромторг заключили соглашения с крупнейшими торговыми сетями и производителями о предельных ценах на подсолнечное масло и сахар до 1 апреля. На подсолнечное масло она составила 95 руб. за 1 л для оптовиков, в рознице — 110 руб. Для сахара — 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно. В марте соглашения продлили – до 1 июня по сахару и до 1 октября – для масла.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина спустя неделю призвала как можно скорее отказаться от госрегулирования цен. Для сглаживания волатильности, то есть изменчивости цены, она предложила использовать демпферный механизм. Позднее она также предупреждала, что длительное искусственное сдерживание цен на продукты может привести к дефициту.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников при этом заявлял, что госрегулирование вредно для экономики. «Эффект от наших [экономических] решений в конечные цены — он виден не сразу. Это достаточно длительный процесс, если мы не хотим, конечно, возвращаться к государственному регулированию цен. А мы этого очень не хотим, мы считаем это вредным для экономики. Все-таки мы должны преодолевать эту ситуацию экономическими методами», — говорил он в феврале на брифинге.

В конце июля вице-премьер Виктория Абрамченко заявила в интервью газете «Ведомости», что российским властям пора заканчивать регулировать цены на продукты. По ее словам, это чрезвычайная мера, и применять ее можно лишь временно.

«С этим действительно надо заканчивать. Как только успокоятся мировые рынки, уйдет непредсказуемость, думаю, что стабильность на внутреннем агропродовольственном рынке вернется. Конечно, регулирование цен — это чрезвычайная мера, которая была принята правительством, и вдолгую этим заниматься никто не хочет», — сказала Абрамченко.

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