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Бизнес

Чубайс предсказал формирование новой мировой элиты

Спецпредставитель президента ожидает новой «быстрой» промышленной революции

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Евгений Биятов/РИА «Новости»
Анатолий Чубайс заявил о формировании в ближайшем будущем новой мировой элиты. По мнению чиновника, экономику России может ждать удар из-за новой технологической революции в мире, но это также открывает новые возможности. Глобальный энергопереход, добавил Чубайс, уже начался, и займет несколько десятилетий.

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что в обозримом будущем новая технологическая революция вызовет «глобальную страновую перегруппировку». Как сообщает РБК со ссылкой на письмо Чубайса, он считает, что до начала 2030-х годов ряд стран «уйдет в отрыв» и сформирует новую мировую элиту XXI-XXII веков.

«В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, ее природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесен этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются», — заявил Чубайс.

По его словам, в мировой экономике происходит технологическая революция, которую можно сравнить лишь с промышленной революцией XVIII-XIX веков.

«Я имею в виду совсем не популярную, с моей точки зрения малоосмысленную, Четвертую промышленную революцию, а ту, которая называется глобальным энергопереходом», — говорится в письме чиновника.

Он отметил, что новая промышленная революция не отличается от предшествующей ни радикальностью, ни масштабами охвата – однако пройти должна гораздо быстрее, всего за 30-50 лет.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее решил создать рабочие группы – по адаптации экономики РФ «к глобальному энергопереходу». Связан он со снижением спроса на традиционное топливо из-за развития альтернативной энергетики. Курировать эти группы будет первый зампред правительства Андрей Белоусов.

Решение в кабмине было принято на фоне планов КНР бороться с изменением климата и идеями Евросоюза защищать свой рынок от товаров, произведенных с использованием «грязного» топлива.

«Стоит задача определить риски и возможности глобального энергоперехода для российской экономики, оценить сценарии по всем развилкам и выработать оптимальный. Важно обеспечить сбор достоверных данных, координацию ведомств, организаций и экспертов», — заявлял источник издания.

Декарбонизация

26 июля Анатолий Чубайс заявил, что глобальный энергопереход, связанный с декарбонизацией экономики, может обойтись России в 10% валового внутреннего продукта (ВВП).

Он подчеркнул, что это его собственные оценки, «никем не подтвержденные». Представитель президента РФ отметил, что экспорт — это самая уязвимая зона, через которую Россия точно столкнется с последствиями глобального энергоперехода. По его словам, эта тема в последнее время стала важнейшей, над ней работают десятки министерств и ведомств в правительстве, под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Чубайс уверен, что это новый фактор, который указывает на то, «насколько адекватно и серьезно Россия реагирует на вызов российскому экспорту».

Мнение Набиуллиной

Для перехода к «зеленой» экономике нужны значительные инвестиции и развитие более дорогих технологий, но при этом может повыситься экспортный потенциал части российских производств. Об этом заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина.

Она напомнила, что правительство страны запустило крупные инфраструктурные проекты, которые должны создать новые возможности для бизнеса для реализации эффективных проектов. Глава ЦБ отметила важность этого на фоне энергоперехода, который неизбежно будет происходить.

Применяемые разными государствами меры регулирования, в том числе налоговые, будут влиять на стоимость российского экспорта, добавила глава регулятора. По ее словам, глобальный переход к «зеленой» экономике может снизить экспортный потенциал части российских производств, но повысить потенциал других. И в данной ситуации важно не упустить момент в переориентации экономики, а также переориентации финансового сектора.

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