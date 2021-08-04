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Бизнес

Налог на мясо не обсуждается

Минфин: введение налога на мясо не рассматривается ни в каком виде

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Александр Кряжев/РИА «Новости»
Минфин опроверг предположения о возможном введении в России «мясного налога». Ранее спецпредставитель президента РФ допустил вероятность введения налога на мясо для борьбы с изменением климата. Однако министерство финансов этот вопрос ни в каком виде не рассматривает.

Пресс-служба Минфина РФ развеяла слухи о возможном введении в России налога на мясо. Об этом сообщает ТАСС.

«Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде», — заявили в ведомстве.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков допустил возможное введение нового налога на мясо «как способа сдерживания климатических изменений».

Вскоре он разъяснил свои слова – по словам Пескова, «мясной» налог он предлагал ввести для стран-экспортеров, а не потребителей. Использовать эту меру чиновник предполагал для учета углеродного следа в животноводстве.

«Нам казалось, что углеродный налог — это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались <…> По мере того, как температура [на планете] будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2», — отметил Песков.

Он также заявил, что эту идею будут активно обсуждать в мире после 2025 года. Тогда по ряду данных быстрый рост среднегодовой температуры на Земле потребует пересмотра Парижского соглашения, касающегося климатических изменений. По словам Пескова, климатическая повестка может значительно изменить животноводческую отрасль стимулировать использование и развитие новых технологий.

В Минприроды РФ отмечают важность синхронных действий стран по экологической защите планеты. «Сегодня человечество сталкивается с глобальными изменениями климата. С проблемами, которые при этом возникают, невозможно справиться на уровне одной или нескольких стран. Необходима консолидация государств», — сообщила «Газете.Ru», официальный представитель Минприроды Марина Евсеева.

Причем в России за последние 45 лет климат теплел в 2,8 раза быстрее, чем в мире. И это одна из причин изменения масштабов и интенсивности ураганов, наводнений, паводков и засух, добавила представитель министерства.

«Безусловно, климатическая повестка требует изменений в подходах во всех сферах экономики, в том числе в земледелии и животноводстве. Точно сказать можно одно — бездумно пользоваться ресурсами природы больше не получится», — отметила Евсеева.

Но в Госдуме идею введения подобного налога на мясо не одобряют, по крайней мере пока. Как заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, внедрение такой меры приведет к удорожанию мясной продукции.

«Любой налог вызовет удорожание конечной продукции. Сам тренд, который назван, он абсолютно неверен. По этой логике дальше мы сможем накладывать налог на людей», — возмутился депутат.

Он пояснил, что мясо может стать объектом налогообложения из-за того, что «животные выделяют метан и потребляют кислород». Депутат также отметил, что введение данного налога может привести к недовольству граждан.

«Мало того, что каждый житель это почувствует у себя в кармане, но это приведет и к социальному непониманию. Людям очень трудно объяснить, почему экология должна спасаться за счет мясной продукции», — заключил Катасонов.

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