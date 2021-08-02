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Бизнес

«Газпром» не будет наращивать транзит через Украину

«Газпром» отказался от дополнительных транзитных мощностей украинской газотранспортной системы

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Павел Львов/РИА «Новости»
Компания «Газпром» вновь не стала бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину. Это объясняется тем, что у нее пока достаточно ресурсов. Кроме того, дополнительные мощности можно будет получить на следующих аукционах. Последний раз на фоне «Газпрома» цены на газ Европе ранее резко выросли. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Компания «Газпром» снова не стала бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину на четвертый квартал 2021 года, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные венгерской торговой платформы RBP. Всего на аукционе по украинскому транзиту предлагалось организовать дополнительные мощности в объеме 9,8 млн кубометров газа в сутки. «Газпром» при этом также не стал резервировать мощности, которые предлагались в том же объеме на первые три квартала 2022 года.

Также госкорпорация не стала заказывать для себя дополнительные мощности для транзита через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на следующие четыре квартала.

Как пишет агентство, «Газпром» не стал участвовать в торгах, поскольку пока обеспечен необходимыми мощностями. Кроме того, у него есть возможность получить дополнительные ресурсы на будущих аукционах.

В конце июля госкорпорация также не стала бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину на август. Тогда на аукционе предлагали прерываемые транзитные мощности в объеме 63,7 млн кубометров в сутки. Усугубляет ситуацию то, что поставки газа в Европу сократились из-за ремонтных работ на газопроводах Ямал — Европа и «Северный поток — 1». В европейских хранилищах образовался дефицит.

Последний раз отказ «Газпрома» от бронирования дополнительных мощностей спровоцировал рекордный всплеск цен на газ в Европе. Как писал «Коммерсантъ» в конце июля, спотовые (расчеты по таким сделкам проводятся в короткие сроки) котировки и фьючерсы приблизились к отметке в $500 за 1 тыс. кубометров.

После завершения технического обслуживания на газопроводах «Северный поток — 1» и Ямал— Европа процесс заполнения хранилищ активизировался, суточная норма вернулась к среднегодовым значениям. Однако этот уровень все еще ниже нормы: хранилища заполнены лишь на 55% против 80% годом ранее, писала газета. При этом поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу также снижаются – все свободные партии уходят в Азию.

Источники издания на рынке говорили, что цены на газ не будут снижаться вплоть до запуска «Северного потока-2». Коммерческие поставки по первой нитке которого могут начаться в октябре.

Россия и Украина подписали пятилетний контракт на транзит в конце 2019 года. В первый год «Газпром» должен был гарантировать прокачку 65 млрд кубометров газа, в следующие четыре – по 40 млрд. В этом году ежесуточный объем транзита составляет около 109 млн кубометров. £При этом «Газпром» бронировал дополнительные мощности украинской газотранспортной системы (ГТС). С учетом этого в июле компания прокачивает по 124 млн кубометров газа в сутки, такой же объем планируется и на август.

В конце июля председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова транспортировать газ через Украину и после 2024 года – по новым контрактам.

«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств «Газпром» готов даже увеличить объемы транзита через Украину», — сказал Миллер (цитата по «Интерфаксу»).

При этом он отметил, что к газопроводу Северный поток-2» «Газпром», против которого выступает Украина, относится, прежде всего, как к экономическому проекту. Его цель – обеспечить надежность и диверсификацию поставок газа в ЕС.

«А также снижение стоимости газа для конечных потребителей за счет более короткого транспортного маршрута — почти на 2 тыс. км меньше до территории Германии, чем через газотранспортную систему Украины, — добавил Алексей Миллер. — И соблюдение всех необходимых современных экологических требований. Так, выбросы СО2 через «Северный поток-2» в 5,6 раза ниже, в том числе за счет уменьшения количества компрессорных станций, чем для украинского маршрута».

При этом США и ФРГ выпустили совместное заявление по поводу газопровода «Северный поток — 2». Они заявили, что «в интересах Украины и Европы, чтобы транзит газа через Украину продолжался после 2024 года». «В соответствии с этим убеждением Германия обязуется использовать все доступные рычаги для обеспечения продления на десять лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией», — говорилось в заявлении.

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