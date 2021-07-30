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Бизнес

Кабмин попросили в ускоренном порядке запретить экспорт бензина

Новак заявил о возможном ограничении экспорта российского бензина

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Максим Блинов/РИА «Новости»
Кабмин изучает возможность временного эмбарго на вывоз из России бензина, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, на биржах сохраняется давление на цены и ситуация «достаточно волатильная». Весной в России уже хотели временно запретить экспорт бензина.

Зампред правительства РФ Александр Новак сообщил, что министерство энергетики в ближайшее время может представить предложения по временным ограничениям на вывоз из страны бензина. Соответствующую идею рассматривает кабмин, передает ТАСС.

«В принципе этот инструмент мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растет и нам необходимо обеспечить в полном объеме внутренний рынок», — заявил Новак.

Чиновник отметил, что на биржевых торгах сохраняется давление на цены. «Хотя они [цены] и выросли за вчерашний день, перед этим они несколько дней падали, то есть волатильная ситуация достаточная, надо рынок стабилизировать», — сказал вице-премьер.

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в свою очередь заявил журналистам, что введение временного запрета на экспорт бензина не приведет к выпадению доходов бюджета в форме экспортной пошлины на нефтепродукты.

«Если экспорт бензина сократится, то увеличится поступление акцизов. Потому что, если бензин не идет на экспорт, то он идет на внутренний рынок, где платится акциз», — пояснил он.

Нефтяные компании РФ в мае сократили экспорт бензина на почти 25% по сравнению с маем 2020 года. В конце этой весны вице-премьер Новак отмечал, что правительство рассмотрит вопрос о введении запрета на экспорт нефтепродуктов, если ситуация на внутреннем рынке станет критичной. Однако на тот момент запасов хватало для удовлетворения спроса в стране.

«Это крайняя мера, которая будет приниматься только в том случае, если мы увидим критичность ситуации», — говорил вице-премьер. Он также отметил, что ситуация на топливном рынке России стабильна, цены на нефтепродукты растут на уровне инфляции.

При этом стоимость бензина в РФ выросла с начала 2021 года на 2,9%. «По отношению к прошлому году цены в этом году на мировых рынках выросли на нефть и на нефтепродукты более чем в 2 раза, в то время как в Российской Федерации на автозаправочных станциях цены на бензин на сегодняшний день в среднем по России выросли всего на 2,9%, на дизельное топливо - на 2,7%», — говорил вице-премьер.

Кабмин, по его словам, намерен контролировать ситуацию, чтобы цены на бензин не росли быстрее инфляции.

В весеннем проекте постановления правительства, опубликованном Минэнерго, ограничение на экспорт топлива предлагалось установить на три месяца. В Федеральной антимонопольной службе в середине апреля заявляли, что введение ограничений на экспорт для стабилизации цен – крайняя мера. Замглавы ФАС Виталий Королев отмечал, что для регулирования топливного рынка можно изучить введение сезонных коэффициентов к объему продаж на бирже.

26 июля РИА «Новости» сообщило, что Россия расположилась на втором месте по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 европейских стран.

По доступности топлива РФ для населения находится на 16-й позиции данного рейтинга. По информации специалистов, граждане России могут приобрести на среднемесячные зарплаты около тысячи литров 95-го бензина. По такому значению страна обогнала Казахстан, Украину и Белоруссию, а также ряд стран Восточной Европы.

Первое место в рейтинге ушло Люксембургу, чьи жители могут позволить 2,6 тыс. литров бензина на среднюю зарплату ежемесячно.

В том случае, если переводить стоимость бензина в рубли, РФ уступила Казахстану, где литр Аи-95 стоит 34,3 рубля (в России за литр придется отдать 49,1 рубля).

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