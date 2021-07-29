Прикрыть лазейки: ФНС просит новых полномочий

Минфин и ФНС дорабатывают инструментарий для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Налоговые органы могут получить право блокировать имущество должников в оперативном порядке – сейчас это возможно исключительно по результатам проверки. По оценкам независимого юриста, такие меры могут негативно повлиять на работу бизнеса. Сами предприниматели считают эту инициативу излишней.

Федеральная налоговая служба и министерство финансов РФ добиваются расширения прав при проверках. Признаки возможного ухода от налогов «будут установлены по определенному риск-ориентированному подходу», пишут в четверг, 29 июля, «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве.

«Сейчас с момента старта налоговой проверки «уклонисты» успевают распродать все имущество, вывести капитал и обанкротиться. Инициатива направлена на пресечение такой практики», — пояснил изданию федеральный чиновник.

В свою очередь, в Минфине указали, что ведомства «постоянно работают над улучшением налоговых проверок и ростом их результативности». В частности, прорабатывается вопрос предоставления права налоговым органам «фиксации имущества проверяемого в целях предотвращения возможности использования недобросовестными налогоплательщиками лазеек для уклонения от уплаты налогов».

Лазейки «уклонистов»

Налоговые проверки часто растягиваются на продолжительный срок – недобросовестные налогоплательщики за это время скрывают или выводят свои средства или имущество, отметили в ФНС. Для решения этой проблемы сейчас ведутся консультации между ведомствами.

Юридическая фиксация обязательств, сокрытых от государства в результате налоговых правонарушений, — длительный процесс, отметили в Федеральной налоговой службе. Срок зависит прежде всего от того, насколько добросовестно и оперативно налогоплательщик предоставляет документы, доказывающие его добросовестность.

В то же время отсутствуют «механизмы, препятствующие выводу либо обременению активов, за счет которых возможно исполнение сокрытой обязанности по уплате налогов», констатировал представитель ФНС.

Сколько активов скрыли

Налогоплательщики, по которым проводились проверки, сокрыли ликвидные активы не менее чем на 170 млрд рублей за два года, пишут «Ведомости».

Сейчас налоговики могут вводить обеспечительные меры на имущество должников только в результате проверки – после решения о привлечении к ответственности – или если налогоплательщик не сдает отчетность. Такие полномочия действуют с 2007 года. Обеспечительные меры бывают двух видов: запрет на передачу (в том числе в залог) имущества без согласия налогового органа и приостановка операций по счетам.

Решение принимает руководство налоговой инспекции, если достаточно оснований полагать, что иначе будет сложно или невозможно взыскать задолженность. При этом ограничения можно заменить на банковскую гарантию, залог ценных бумаг или поручительство третьего лица.

Позиция бизнеса

Налоговые органы могут получить инструмент давления на предпринимателей, считает президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

«Бизнес по факту останется без инструментов и времени на защиту своих интересов, поскольку такие решения будут приниматься не на основании результатов всей проверки, а на основании предварительных выводов, которые могут быть ошибочными», — предупредил Катырин.

У налоговых органов уже достаточно полномочий для взыскания задолженности, отметил, в свою очередь, президент «Опоры России» Александр Калинин.

«Налоговые органы вправе подозревать бизнес в недобросовестности, но предварительные обеспечительные меры во время, а не по итогам налоговой проверки фактически означают поражение налогоплательщика в правах. Для расследования мошенничества есть уголовный процесс», — указал он.

Отдельные прецеденты вывода активов бизнесом за время налоговой проверки не могут стать основанием для массового ужесточения правил игры, заявил руководитель экспертного центра «Деловой России» по налоговой и бюджетной политике Кирилл Никитин.

«Нужно смотреть детали, но на первый взгляд идея – явный перебор. Можно было бы сразу потребовать, чтобы налогоплательщики получали в госорганах разрешение на выбытие любого имущества по любым основаниям.

Скольких злоупотреблений тогда можно будет избежать!» – добавил он.

Мнение юриста

Такие меры могут негативно повлиять на работу бизнеса, поскольку не всегда подозрения налогового органа находят свое подтверждение, предупреждают специалисты.

«В случае принятия обеспечительных мер на стадии начала налоговой проверки без достаточных на то оснований работа организации может быть парализована, особенно если меры будут направлены на блокировку счетов компании. Такие излишние предварительные меры налогового органа являются нарушением прав налогоплательщиков. Налоговики в настоящее время и так имеют достаточно правовых инструментов для борьбы с уклонением от уплаты налогов», — подчеркнула независимый юрист Дарья Ахтырко.

По ее словам, довод ФНС о том, что налоговые проверки растягиваются по времени, лишь доказывает, что при проведении проверки в установленный законом срок недобросовестный налогоплательщик не успеет создать и воплотить в жизнь схему вывода активов. А в случае подозрения налогоплательщика в противоправных действиях по выводу активов ФНС всегда может передать информацию в правоохранительные органы, добавила она.

Настроения инвесторов

В России снизилась доля инвесторов, которые ожидают улучшения своего материального положения — с 61% до 57%, сообщают социологи. При этом сократилось и число тех, кто полагает, что ближайшие 12 месяцев будут неблагоприятными для экономики страны (36% респондентов).

По данным последних опросов, опасения инвесторов растут на фоне усиления административного фактора в бизнес-среде.