Кремль ответил на слова Байдена о российской экономике

В Кремле не согласились со словами Джо Байдена — у России есть не только ядерное оружие и нефтяные скважины, заявил Дмитрий Песков. Он упомянул другие сферы — ядерную энергетику, инновации, сельское хозяйство и строительство. К тому же доля нефтегазового сектора снижается, добавил пресс-секретарь президента России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал слова президента США о российской экономике. Накануне Джо Байден заявил, что у России есть только «ядерное оружие и нефтяные скважины», и это «реальная проблема» для Владимира Путина.

«Они [заявления Байдена] как минимум неверны по своей сути. <…> Очевидно, что президент США озвучивает посылы, которые готовятся его аппаратом. Здесь налицо ошибочное знание и понимание современной России. Да, Россия — это крупнейшая ядерная держава, это очень ответственная ядерная держава, и да, это страна, где достаточно большой нефтегазовый сектор. Вместе с тем, утверждать о том, что у РФ больше ничего нет — в корне неверно», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

По его словам, доля нефтегазового сектора в ВВП России в 2020 году составила 15,2%. При этом, для сравнения, в 2017 году она составляла 16,9%. В бюджете в прошлом году нефтегазовые доходы были на уровне 28%, а в 2010 году – 46%.

«Если бы речь шла о квалифицированных экспертных документах о нашей стране, наверное, как минимум, эта информация была бы доложена президенту США. Мы видим, что этого сделано не было», — заявил представитель Кремля.

Во время выступления в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки Байден заявил, что у президента России есть «реальная проблема» из-за ситуации в экономике.

«Президент Путин знает, что вы лучше, чем его команда, и его это чертовски беспокоит. У Путина есть реальная проблема, поскольку он руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего. Он знает, что находится в неприятном положении, и это, на мой взгляд, делает его еще более опасным», — сказал президент США.

Также Байден утверждал, что Россия якобы пытается вмешаться в американские промежуточные выборы, которые пройдут в ноябре 2022 года. По его словам, для этого используется дезинформация. «Это [действия России] чистое нарушение нашего суверенитета», — заявил политик.

В Кремле в ответ на эти обвинения заявили, что у России нет планов вмешиваться в выборы в США. «Россия, безусловно, не вмешивается и не имеет ни малейших намерений вмешиваться в какие-то электоральные процессы в других странах», — подчеркнул Дмитрий Песков. Ранее Москва также неоднократно отрицала свою причастность ко вмешательству в американские выборы.

При этом издание Politico на фоне выступления Джо Байдена сообщило со ссылкой на источники, что в администрации президента США не уверены в эффективности жестких санкций против Владимира Путина и его окружения.

«Вместо этого после энергичных внутренних дебатов официальные лица Белого дома выбрали менее агрессивный подход: они дадут России четкий сигнал, не нагнетая напряженность и не ставя под угрозу потенциальное сотрудничество в решении общих проблем, таких как изменение климата», — говорилось в материале.