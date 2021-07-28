Ожидание успеха: эксперты прогнозируют рост прибыли Сбера

В четверг, 29 июля, Сбер опубликует финансовый отчет по МСФО за II квартал 2021 года. Эксперты и аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», делают благоприятные прогнозы и ожидают положительных результатов — согласно их оценкам, прибыль Сбера по итогам 2021 года может превысить 1 трлн рублей.

Консенсус-прогноз финансовых итогов Сбера по МСФО за II квартал 2021 года, основанный на ожиданиях аналитиков из 16 банков и брокерских компаний, предполагает получение организацией чистой прибыли в 294 млрд рублей — на 75% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Чистые процентные доходы, согласно данным прогноза, увеличатся в годовом выражении на 8% до 432 млрд рублей. При этом операционные доходы до резервов продемонстрируют рост на 15% и достигнут 608 млрд рублей, полагают аналитики. Также прогнозируется, что рентабельность капитала (ROE) составит 22,9% против 14,2% во II квартале 2020 года.

Директор направления «Финансовые институты» S&P Global Сергей Вороненко отмечает, что первое полугодие в целом для банковского сектора было довольно успешным с точки зрения прибыльности, поэтому, скорее всего, можно ожидать значительного роста чистой прибыли (примерно в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года).

«По РСБУ за полугодие Сбер заработал около 600 млрд рублей чистой прибыли (что примерно половина финансового результата всего сектора в целом), я бы ориентировался на эту цифру, которая может оказаться похожей и по МСФО. Главным образом на результат повлияет рост чистого процентного дохода (на фоне тренда снижения стоимости фондирования в течение всего 2020 года и начала 2021), а также за счет роста более маржинального кредитования физлиц», — говорит эксперт.

По его мнению, стоит также ждать роста комиссионного дохода из-за возросшей бизнес активности и роста потребительского спроса. При этом кредитный риск, скорее всего, останется стабильным (возможно незначительное ухудшение качества по сравнению с I кв. 2021 г.). Сергей Вороненко также ожидает сокращения отчислений в резервы на возможные потери по ссудам в том числе благодаря восстановительному росту экономики в I полугодии.

Еще один эксперт, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин, также делает благоприятный прогноз.

«Принимая во внимание текущие тренды статистики отчетности в секторе, а также динамику макроэкономических показателей, наш прогноз объема активов и чистой прибыли Сбербанка по итогам второго квартала составляет 38,9 трлн руб и 310 млрд руб. После выхода отчетности возможно повышение нами оценочной прибыли и справедливой стоимости акций от их текущего уровня равного 1 трлн руб и 328,1 руб за обыкновенную и 321,3 руб за привилегированную акцию», — рассказал он «Газете.Ru».

В свою очередь, аналитик ФГ «ФИНАМ» Игорь Додонов ожидает достаточно сильного отчета «Сбера» за II квартал. Он напомнил, что ранее банк уже обнародовал неплохие результаты деятельности за апрель, май и июнь по РСБУ.

«Мы рассчитываем, что отчет по МСФО за этот период также будет весьма позитивным. Объем активов «Сбера» на конец II квартала, по нашим оценкам, составил 38,5 трлн руб., увеличившись на 7% с начала года. При этом розничный кредитный портфель мог повыситься на 11% до 10,3 трлн руб., корпоративный – на 1,5% до 15,9 трлн руб.», — заключил эксперт.