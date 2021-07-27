article
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Исинбаева исполнила сальто на кровати в честь победы российских гимнасток 19:26
Instagram озаботился безопасностью подростков 19:23
Центру «Какая разница» пожертвовали более миллиона рублей после конфликта на детской... 19:17
Минтруд предложил праздновать в России День отца 19:16
Пэрис Хилтон впервые станет мамой 19:10
Трех человек приговорили до 11 лет колонии за убийство чемпиона мира... 19:09
Чак Норрис наградил 83-летнюю бабушку черным поясом по карате 18:57
Минкультуры: крупные кинопремьеры в России пройдут ближе к концу года 18:53
На Украине сменился глава Вооруженных сил 18:51
На Шри-Ланке нашли драгоценный камень весом 2,5 млн карат 18:46
Бизнес

Инфляция и быстрое восстановление экономики: о чем говорил Путин

Путин рассказал, что инфляция в России выходит за целевые ориентиры

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»
Восстановление ключевых секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. При этом на ситуацию продолжают влиять как внутренние, так и внешние факторы, в том числе пандемия. Мировая экономика тоже восстанавливается, но инфляционные риски есть и здесь.

Российская экономика возвращается к докризисным показателям, однако рост инфляции продолжается, заявил президент на совещании по экономическим вопросам. При этом цены на товары лишь незначительно превысили целевые ориентиры, отметил президент. Повлияли на ситуацию и внутренние, и внешние факторы.

«В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом (сейчас только говорил на примере США), также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры», — сказал Владимир Путин.

Банк России прогнозирует при этом, что годовая инфляция в 2021-м составит 5,7-6,2%. Это превышает ориентир, находящийся на уровне 4%. Тем не менее ЦБ считает, что российская экономика достигла докризисного уровня. Потребительская активность при этом превысила показатели до пандемии коронавируса.

Путин подчеркнул, что мировая экономика после пандемии COVID-19 восстанавливается довольно высокими темпами. Однако этот процесс также сопряжен с инфляционными рисками.

«Сегодня предлагаю сосредоточиться на том, как российская экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Мы видим, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причем довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками», — добавил президент.

Глава государства провел с правительством совещание по экономическим вопросам. В начале встречи Путин напомнил, что вопросы экономики обсуждает с кабмином постоянно, анализируя как текущее положение дел, так и «на ближайшую и более отдаленную перспективу». «Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были — еще раз хочу это подчеркнуть — скоординированы, выверены и сбалансированы», — подчеркнул Владимир Путин.

«Нужно сверять часы – это совершенно очевидный факт – и координировать свою работу», — заявил также президент.

В июне годовая инфляция в России ускорилась до 6,5%. Этот показатель стал максимальным с августа 2016 года. При этом в июне по сравнению с предыдущим месяцем рост цен составил 0,69%, сообщил Росстат. Цены на продовольственные товары в июне выросли на 0,64% по сравнению с маем и на 7,9% в годовом выражении, а непродовольственные товары подорожали на 0,68% и 7,04% соответственно. Стоимость услуг увеличилась на 0,76% в месячном выражении и на 3,95% в годовом.

Ранее глава Министерства экономического развития России Максим Решетников рассказал, что ведомство видит тренд на снижение инфляции в стране и рассчитывает на дефляцию в августе. Тогда же президент РФ Владимир Путин заявил, что в текущем году вряд ли удастся снизить инфляцию до таргета в 4%, она будет около 5%.

Цены будут расти

Глава Союза потребителей России Петр Шелищ считает, что цены на главные продукты питания по-прежнему будут расти. Этой осенью, по его мнению, может подорожать все.
В свою очередь, доктор экономических наук Игорь Николаев отметил, что российский рост цен невозможно объяснить ситуацией на мировых продовольственных рынках – об этом свидетельствует колоссальная разница в инфляции на Западе и в нашей стране.

«По некоторым овощам есть положительная тенденция, за первую половину июля подешевели на 5–6% помидоры и огурцы. Морковь – да, становится все дороже и дороже. С начала года она выросла в цене в 2,5 раза, это, конечно, беспрецедентно. На ситуацию в том числе повлияли и те неуклюжие попытки госрегулирования цен, которые мы наблюдали зимой. Казалось бы, они касались не моркови, а сахара и растительного масла. Если государство заморозило цены на одни продукты, это сигнал для продавцов и производителей: нет никакой гарантии, что завтра не заморозят на другие. И это стимулирует рост цен», — пояснил Николаев «Газете.Ru».

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Золотой дубль: Россия разгромила всех в гимнастике и тхэквондо. LIVE
Россия завоевала шесть медалей в четвертый день Игр-2020
«Артистам важно переживать и страдать»: Анна Плетнева — о группе «Винтаж», Земфире и сексуальности
Интервью с солисткой группы «Винтаж» Анной Плетневой
«Меньше побочек, меньше эффекта»: как будет работать вакцина от Biocad
Вирусологи рассказали, почему новая вакцина от COVID может быть менее эффективна
Чечня стала первым регионом, где вакцинацию от COVID прошли 100% взрослого населения
Пенсионерка из Новокузнецка рассказала, как поймала выпавшего из окна ребенка
Пассажирский Boeing экстренно сел в Симферополе из-за неполадок с двигателем
Основателя «Ласкового мая» кремировали в Подмосковье
Новости и материалы
Исинбаева исполнила сальто на кровати в честь победы российских гимнасток
Instagram озаботился безопасностью подростков
Центру «Какая разница» пожертвовали более миллиона рублей после конфликта на детской площадке
Минтруд предложил праздновать в России День отца
Пэрис Хилтон впервые станет мамой
Трех человек приговорили до 11 лет колонии за убийство чемпиона мира по тайскому боксу в Москве
Чак Норрис наградил 83-летнюю бабушку черным поясом по карате
Минкультуры: крупные кинопремьеры в России пройдут ближе к концу года
На Украине сменился глава Вооруженных сил
На Шри-Ланке нашли драгоценный камень весом 2,5 млн карат
Россияне рассказали об отказе от соцсетей и вредных привычек на отдыхе
Власти Уганды задержали спортсмена, который сбежал из расположения сборной на ОИ
Пресс-служба МВД: водитель и трое пассажиров пострадали в аварии с участием автобуса
В Вашингтоне заявили, что с территории России совершается больше всего кибератак на США
В Кабуле отключилось электричество из-за боевых действий
В Wildberries отреагировали на санкции Украины против компании
Сотрудница зоомагазина заразилась от черепах опасной болезнью
Умер актер театра МОСТ Юрий Огульник
Все новости
Утопленные автомобили хлынули на рынок. Как их распознать
Авторынок готовится к наплыву подтопленных автомобилей
Спорные песни: почему экс-солистка «Ленинграда» требует от Шнурова миллионы
Юрист бывшей звезды «Ленинграда» объяснил суть иска к Шнурову
Партия сказала — надо: как Пекин в одночасье разорил тысячи российских инвесторов
Решение властей Китая о регулировании рынка образования привело к потерям российских акционеров
«Обуздать заразу»: в Кремле ответили, что мешает победить коронавирус
Песков заявил о недостаточных темпах вакцинации в России
«Фотогеничность, экстравагантность, «инстаграмабельность»: как эволюционировали кроссовки
Что повлияло на изменение дизайна кроссовок
По любви и без выпивки: могут ли взрослые встречаться с подростками
Детский омбудсмен оценила романтические отношения несовершеннолетних со взрослыми
Гарвардский ученый запустил проект по поиску инопланетян
Профессор астрономии из США объявил о новой инициативе по поиску пришельцев
Вирус вместо меню: как QR-коды воруют личные данные
Эксперты рассказали об опасностях использования QR-кодов
«Системе образования конец»: смогут ли роботы заменить учителей
В России подсчитали количество роботов-учителей
Ушла из жизни судья Горбунова. Она отправила «ночного губернатора» в колонию
Источник: председатель Куйбышевского районного суда скончалась во сне
Крым на Северный Кипр. В Турции предложили России сделку
В Кремле исключили соглашение по Крыму, предложенное в Турции
Бьет по глазам: найдено новое осложнение COVID-19
Ученые обнаружили повреждение нервов роговицы при затяжном COVID-19
Кадры с места пожара в историческом здании в центре Петербурга
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях