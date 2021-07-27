Инфляция и быстрое восстановление экономики: о чем говорил Путин

Восстановление ключевых секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. При этом на ситуацию продолжают влиять как внутренние, так и внешние факторы, в том числе пандемия. Мировая экономика тоже восстанавливается, но инфляционные риски есть и здесь.

Российская экономика возвращается к докризисным показателям, однако рост инфляции продолжается, заявил президент на совещании по экономическим вопросам. При этом цены на товары лишь незначительно превысили целевые ориентиры, отметил президент. Повлияли на ситуацию и внутренние, и внешние факторы.

«В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом (сейчас только говорил на примере США), также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры», — сказал Владимир Путин.

Банк России прогнозирует при этом, что годовая инфляция в 2021-м составит 5,7-6,2%. Это превышает ориентир, находящийся на уровне 4%. Тем не менее ЦБ считает, что российская экономика достигла докризисного уровня. Потребительская активность при этом превысила показатели до пандемии коронавируса.

Путин подчеркнул, что мировая экономика после пандемии COVID-19 восстанавливается довольно высокими темпами. Однако этот процесс также сопряжен с инфляционными рисками.

«Сегодня предлагаю сосредоточиться на том, как российская экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Мы видим, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причем довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками», — добавил президент.

Глава государства провел с правительством совещание по экономическим вопросам. В начале встречи Путин напомнил, что вопросы экономики обсуждает с кабмином постоянно, анализируя как текущее положение дел, так и «на ближайшую и более отдаленную перспективу». «Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были — еще раз хочу это подчеркнуть — скоординированы, выверены и сбалансированы», — подчеркнул Владимир Путин.

«Нужно сверять часы – это совершенно очевидный факт – и координировать свою работу», — заявил также президент.

В июне годовая инфляция в России ускорилась до 6,5%. Этот показатель стал максимальным с августа 2016 года. При этом в июне по сравнению с предыдущим месяцем рост цен составил 0,69%, сообщил Росстат. Цены на продовольственные товары в июне выросли на 0,64% по сравнению с маем и на 7,9% в годовом выражении, а непродовольственные товары подорожали на 0,68% и 7,04% соответственно. Стоимость услуг увеличилась на 0,76% в месячном выражении и на 3,95% в годовом.

Ранее глава Министерства экономического развития России Максим Решетников рассказал, что ведомство видит тренд на снижение инфляции в стране и рассчитывает на дефляцию в августе. Тогда же президент РФ Владимир Путин заявил, что в текущем году вряд ли удастся снизить инфляцию до таргета в 4%, она будет около 5%.

Цены будут расти

Глава Союза потребителей России Петр Шелищ считает, что цены на главные продукты питания по-прежнему будут расти. Этой осенью, по его мнению, может подорожать все.

В свою очередь, доктор экономических наук Игорь Николаев отметил, что российский рост цен невозможно объяснить ситуацией на мировых продовольственных рынках – об этом свидетельствует колоссальная разница в инфляции на Западе и в нашей стране.

«По некоторым овощам есть положительная тенденция, за первую половину июля подешевели на 5–6% помидоры и огурцы. Морковь – да, становится все дороже и дороже. С начала года она выросла в цене в 2,5 раза, это, конечно, беспрецедентно. На ситуацию в том числе повлияли и те неуклюжие попытки госрегулирования цен, которые мы наблюдали зимой. Казалось бы, они касались не моркови, а сахара и растительного масла. Если государство заморозило цены на одни продукты, это сигнал для продавцов и производителей: нет никакой гарантии, что завтра не заморозят на другие. И это стимулирует рост цен», — пояснил Николаев «Газете.Ru».