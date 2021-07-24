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Бизнес

«Роботы» и «полицейские»: как телефонные мошенники втираются в доверие

Юрист предупредил о новой схеме обмана телефонных мошенников

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Егор Еремов/РИА «Новости»
Телефонные мошенники, представляющиеся «участковыми» и «следователями», стали рассылать своим жертвам фотографии фальшивых удостоверений перед тем, как вовлекать их в «расследование преступлений». Кроме того, использующие методы социальной инженерии все чаще используют «банковских роботов» при звонках абонентам, все реже представляются сотрудниками «Сбера», но чаще используют бренды других крупных банков, рассказали «Газете.Ru» читатели, столкнувшиеся с усовершенствованной схемой обмана.

Мошенники вновь усовершенствовали схему со звонком из полиции с использованием фраз «в отношении вас осуществляются противоправные действия» или «на вас оформляется мошеннический кредит, в ваших интересах сотрудничать со следствием и перевести все деньги на защищенный счет».

Для того, чтобы убедить жертву, что на проводе «настоящий» следователь или участковый, они отправляют им через мессенджеры фотографии фальшивых удостоверений.

Когда мошенники получают кредит доверия у будущей жертвы, разворачивается одна из стандартных схем — ее «переключают» на сотрудника банка, и в результате человек переводит обманщикам свои деньги со счетов и вкладов, или соглашается прийти в отделение и взять заем на свое имя.

Снимку удостоверения такого «капитала полиции» поверила одна жительница Чебоксар. Ей даже не пришло в голову, что «главного управления МВД России по Чувашской Республике», как было написано в фальшивом документе, не существует. Сотрудникам банка она сказала, что ей нужно снять все деньги на покупку квартиры для дочери. Они пытались ее отговорить и даже вызвали настоящую полицию, но ни те, ни другие женщину не переубедили. В итоге она перевела мошенникам 4 млн рублей и взяла кредиты еще на 3,5 млн рублей, сообщает МВД по Чувашской Республике. Это типичное поведение человека, который отрицает, что совершает ошибку.

«Вместо того, чтобы сразу позвонить по номеру телефона банка или сходить в кредитно-финансовое учреждение, жертва начинает разговаривать с мошенниками. В этот момент человек перестает критически оценивать ситуацию и в этой аффективной тревоге начинает совершать неправильные действия. Затем включается механизм психологической защиты, то есть жертва не хочет верить в то, что она собственными руками совершила ошибку», — пояснила специалист Общественного совета при МВД по Чувашской Республике, доцент кафедры психиатрии, медицинской психологии Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова Ирина Булыгина.

Робот на проводе

«Здравствуйте, с Вами говорит автомат банка N. Номер телефона, привязанный к Вашему счету в банке, был изменен. Вы согласны с этим?» — такое начало разговора не похоже на уже привычные россиянам схемы социальной инженерии, но после отказа принять изменение номера «робот» переводит абонента на мошенника — «специалиста» банка.

А специалист уже начинает исполнять свою роль, сообщая некие последние четыре цифры номера, который теперь привязан к вашему счету. И, если человек, покупается на эту уловку, то дальше следует выведывание иных данных, номеров счетов, карт и предложение перевода денег на «безопасный» счет, рассказал «Газете.Ru» заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев. Он получил такой звонок накануне.

«Я почти до конца дослушал все это «кино», которое приготовили мошенники для своих потенциальных жертв. Потом спросил у Роберта, а именно этим необычным именем представился разводила, почему он выбрал именно такой псевдоним. Кто навеял ему такое решение: поэт Рождественский или политик Кеннеди? Долгая пауза. Потом ответ в нецензурных выражениях, смысл которого сводился к тому, что он думал, что работает с «простым терпилой», а на самом деле потерял уйму времени, а список для звонков у него большой»,

— поделился Иван Соловьев.

Юрист подчеркнул, что зачастую мошенники звонят с разными «легендами» с одних и тех же номеров (а потому имеет смысл их блокировать или помечать в телефонной книге), предпочитая атаковать самые незащищенные слои населения.

По словам одной читательницы «Газеты.Ru» Ирины, если раньше мошенники часто представлялись сотрудниками «Сбера», то сейчас ей поступают звонки от якобы специалистов других банков. Так, «служащие» ВТБ из «клиентского отдела» на днях звонили сообщить ей об якобы окончании срока депозитного договора. Как напоминают в ВТБ, в таких случаях следует сбросить вызов и перезвонить в отделение самостоятельно. Мошенники могут подменить номер входящего, но не исходящего вызова.

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