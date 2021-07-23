Без штампа в паспорте: риски при сделках с жильем и акциями вырастут

Отсутствие штампа о браке в паспорте может увеличить число обманов при сделках с недвижимостью на вторичном рынке, а также при продаже транспорта и акций, рассказали «Газете.Ru» юристы. Способы убедиться, что собственник предмета купли-продажи не состоял в браке на момент приобретения, есть. Но проверки требуют времени, а значит, ведут к затягиванию сделок или к риску лишиться покупки спустя несколько лет и затяжным судебным спорам.

Отсутствие штампа о браке в паспорте может привести к росту мошеннической активности при заключении сделок с недвижимостью, транспортом, акциями и другой собственностью, считают опрошенные «Газетой.Ru» юристы. Штампы о наличии супруга или детей в паспорте стали необязательными накануне благодаря постановлению премьера Михаила Мишустина.

Согласно Семейному кодексу, общим имуществом супругов будет являться все приобретенные за счет общих доходов движимые и недвижимые вещи. Это распространяется на недвижимость, транспорт, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале и т.д. вне зависимости от того, кто значится собственником на бумаге.

Мошеннические схемы, при которых спустя некоторое время после продажи имущества объявлялся (экс)супруг, чье разрешение на продажу совместно нажитого получено не было, применялись и раньше. Нередко на сделке предъявлялся «чистый» паспорт без штампа, который «забыли» поставить после обмена утерянного документа. Как правило, суды встают на сторону «обиженного» супруга(и) и возвращают право собственности бывшим владельцам, после чего приобретателю остается только судиться в попытках вернуть деньги.

Теперь в отношении таких договоров, как сделки с недвижимостью, транспортными средствами и долями (акциями), может вырасти статистика мошенничества в области режима скрытой собственности, считает юрист гражданско-правового департамента юридической фирмы «Клифф» Дмитрий Куликов. В некоторых случаях дополнительные проверки будут приводить к затягиванию сделок, прогнозирует он.

«Так как обычно бизнес заинтересован в том, чтобы по достижении согласия отчуждение долей (акций) происходило в минимальные сроки, ожидается снижение скорости в отношении указанных сделок, так как на предварительном этапе будет оформляться дополнительный запрос о семейном статусе гражданина – участника сделки в компетентные государственные органы», — пояснил Дмитрий Куликов «Газете.Ru».

Как удостовериться, что продавец не «забыл» упомянуть про супругу

Как поясняет Куликов, заключение сделки через нотариуса снижает риски, так как он обязан проверять и удостоверять, в том числе, наличие или отсутствие необходимости согласия супруга на продажу.

Для этого у нотариусов, в частности, есть доступ к Единому государственному реестру записей актов гражданского состояния, содержащему сведения с 1926 г., напоминает ведущий юрисконсульт юридической службы «Инком-Недвижимость» Ольга Кладкова.

Однако не нотариусу или адвокату без доверенности заявителя эти сведения не предоставят: органы ЗАГСа не имеют права разглашать личные сведения третьим лицам, уточняет руководитель направления правовой поддержки сети офисов недвижимости «Миэль» Ольга Балбек.

Полностью полагаться на сведения Единого реестра пока рано — он еще тестируется, говорит Балбек. И у Минфина есть целый список причин, по которым данные могут в реестре отсутствовать.

Обращение к нотариусу для заключения сделки означает дополнительные траты. И никто не застрахован от недобросовестного нотариуса, который может записать семейный статус в договоре «со слов продавца» и на том умыть руки.

Юристы рекомендуют при отсутствии свидетельства о браке и штампа в паспорте приносить документ из органов ЗАГС об отсутствии регистрации заключения брака (на основании сведений Единого реестра). Такой документ может быть получен гражданином как при личном обращении в органы ЗАГС, так и посредством портала Госуслуг, говорит Ольга Кладкова из «Миэль». Кроме того, в договор о продаже имущества можно включить гарантию о получении согласия супруга на сделку (или об отсутствии необходимости получения такого согласия) с указанием соответствующих денежных санкций, советует юрист «Клифф» Дмитрий Куликов.