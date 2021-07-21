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Бизнес

«Последний поезд ушел в июне»: льготная ипотека закончилась, цены остались

Эксперты дали прогноз по стоимости метра в Москве

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Александр Кряжев/РИА «Новости»
Росреестр зарегистрировал рекордное число сделок с ипотекой в Москве в первом полугодии — более 60 тысяч. Из них около трети, по оценкам аналитиков, пришлись на тех, кто вскочил «в последний вагон уходящего поезда» — льготной ипотеки — которая фактически свернулась в столице с началом июля. Опрошенные эксперты рассказали «Газете.Ru», стоит ли ждать охлаждения рынка и снижения цен на недвижимость в Москве.

К концу программы льготной ипотеки в столице число сделок по ней стало рекордным: в первом полугодии россияне взяли более 60 тысяч жилищных кредитов. Предыдущий максимум был в аналогичном периоде 2019 года — тогда было заключено более 42 тысяч договоров, отметили в Росреестре по Москве.

Больше половины из зарегистрированных сделок (33,1 тысяч) пришлись на льготную программу, они потянули на 208,3 млрд рублей. Причем в июне был побит рекорд за все время действия меры господдержки и выдано 7 тыс. льготных ипотек на 46,9 млрд рублей, отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

А вот в июле участники рынка почувствовали эффект от фактического сворачивания льготной ипотеки в столице. Как сообщили «Газете.Ru» аналитики Est-a-Tet, по их данным на июль выдача ипотек снизилась примерно на 30%. Отчасти это произошло из-за того, что многие клиенты в июне запрыгнули в последний вагон уходящего поезда, а отчасти из-за сезона отпусков.

Аналитики ЦИАН отмечают косвенные признаки охлаждения спроса. Число лотов в активном предложении за 2 недели июля выросло на 4%. Даже с поправкой на большое число новых корпусов, реализация которых началась в первые дни 2 полугодия, это признак сокращения числа регистраций ДДУ (в т.ч. и ипотек), прокомментировал руководитель Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Рост ипотечных ставок «вымоет» с рынка часть клиентов

«Сейчас клиентов не пугают текущие ставки по кредитованию, так как они находятся все равно на достаточно низком уровне — от 7,6%», Алексей Новиков, директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet.

Средневзвешенная ипотечная ставка по банкам из топ-15, по информации «ДОМ.РФ», к концу июня составила 8,44% годовых. Самая низкая ставка из прошедших в июне договоров — 5,5%, сообщили «Газете.Ru» в группе компаний «Миэль».

Отчасти низкие ставки по кредитам держатся за счет совместных программ банков и застройщиков, которые заинтересованы в поддержании доступных условий и высокого спроса на жилье. Как ответили на запрос «Газеты.Ru» в Сбере, льготные ставки на ипотеку Сбера с господдержкой — от 0,1% в первый год кредита, от 6,05% годовых на весь срок кредита. Стандартные ставки на новостройки — от 1,3% годовых (с учетом субсидирования от застройщика), на вторичное жилье — от 7,7% годовых. В ВТБ и других банках на момент публикации не ответили, будет ли пересмотр программ в случае повышения ключевой ставки ЦБ в эту пятницу.

Как считает Алексей Попов из ЦИАН, пока что большинство таких программ остаются актуальными, но они скорее всего начнут меняться после повышения ставки. В Национальном рейтинговом агентстве ожидают ее повышения до 6%-6,25% на ближайшем заседании, что спровоцирует неизбежное подорожание ипотеки.

Предпосылок для снижения цен нет

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не видят объективных предпосылок к снижению цен. Учитывая ситуацию с банковскими вкладами и уровень ипотечных ставок, а также ожидание их повышения, они рассчитывают на возвращение высокой клиентской активности уже в сентябре.

«В ближайшей перспективе инерционный рост цен, заложенный в предыдущие периоды, продолжится, за исключением проектов, где цена предложения уже перегрета. Средний рост цен за квартал сохранится на уровне 5-7%»,

— прогнозирует Алексей Новиков Est-a-Tet.

В ЦИАН считают, что рост ставок «уберет» с рынка часть ипотечных покупателей, девелоперы будут аккуратнее индексировать цены, и их динамика по итогам 2-го полугодия остается на уровне роста на 4-5% (тогда за год цены прибавят ~15%).

Между тем в «Миэль» впервые за долгое время увидели в июне отрицательные колебания средней цены.

«Пока преждевременно говорить о тенденции, т.к. колебания в 1-2% в любую сторону не являются статистически значимыми для рынка Москвы, тем более на фоне сезонного спада интереса к недвижимости», — считает главный аналитик «Миэль» Екатерина Бережнова.

В Knight Frank ожидают замедления темпов роста цен: после рекордов и ажиотажа конца 2020 — начала 2021 гг. цены могут начать корректировку и возможны акционные предложения от девелоперов. «Это связано с тем, что цены сейчас находятся на максимально высоком уровне, тогда как влияние ипотечного фактора с принятием новых условий существенно снизится. Кроме этого, для обеспечения конкурентоспособности, новые проекты также могут начать выходить на рынок по более низким ценам», комментирует региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев.

«За последний год ценовые рамки размылись во всех классах на рынке, и теперь клиент не ориентируется в первую очередь на бюджет покупки. По нашим оценкам, в ближайшей перспективе рост цен замедлится, однако отрицательной ценовой динамики ожидать не стоит»,

— резюмирует региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Кирилл Голышев.

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