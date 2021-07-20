Сократить премии, повысить зарплаты: как в России предлагают бороться с бедностью

Реальные расходы россиян растут, прожиточный минимум значительно занижен, а труд — крайне недооценен, отмечают в Госдуме. На этом фоне профсоюзы предложили закрепить обязанность работодателей ежегодно индексировать зарплаты в соответствии с инфляцией. Этот показатель, как ожидают в правительстве, в 2021 году составит 5%. Какие еще меры могут ввести для повышения доходов населения — в материале «Газеты.Ru».

В законодательстве необходимо закрепить обязанность работодателей ежегодно индексировать зарплаты в соответствии с инфляцией. С такой инициативой во вторник, 20 июля, выступила профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ее представители подготовили заключение на проект «Единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года».

«При этом ежегодная индексация должна проводиться для всех категорий трудящихся, независимо от формы собственности организации-работодателя», — отмечается в документе.

В нем также предлагается ежегодно увеличивать соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода, а также МРОТ и медианной зарплаты.

Кроме того, профсоюзы считают необходимым ежегодно индексировать пенсии работающих пенсионеров не ниже уровня инфляции. На сегодняшний текст в проекте Единого плана прописана индексация только для неработающих пенсионеров.

Представить новые инициативы по достижению национальных целей развития президент РФ Владимир Путин поручил правительству в апреле в послании Федеральному собранию.

По оценкам первого вице-премьера Андрея Белоусова, инфляция в России в 2021 году выйдет на уровень 5%.

Что еще предлагали изменить в зарплатах

В Госдуме ранее предложили увеличить окладную часть зарплаты до 70%. 30% должны составить доплаты и премии. Предполагается, что это позволит увеличить уровень благосостояния граждан.

Соответствующий эксперимент уже запустили для медработников в шести регионах страны, сообщили члены комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб и Сергей Вострецов. «Это необходимо для того, чтобы, условно говоря, фельдшер в одном субъекте получал за свой труд такое же вознаграждение, как и в другом», — пояснила Бессараб Ura.Ru.

В свою очередь, Вострецов подчеркнул необходимость изменения системы формирования зарплат не только для медиков, но для всех россиян. «У нас оклад в составе заработной платы составляет меньше 30%, причем как у бюджетников, так и у людей, которые работают в других сферах. Люди не могут возмущаться из-за условий труда, так как работодателям можно по закону просто платить оклад. И пока мы это не изменим, у нас так и будет рабский труд. Когда оклад будет 70%, тогда и выровняется вся бюджетная политика в стране», — указал Вострецов.

МРОТ и прожиточный минимум

Лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов настаивает, чтобы МРОТ повысили до 60 тысяч рублей. Этой суммы хватит, чтобы избавиться в России от бедности, считает он.

Миронов констатировал, что в короткие сроки добиться такого уровня МРОТ невозможно, однако можно попробовать осуществить проект в течение нескольких лет.

В России значительно занижен прожиточный минимум и крайне недооценен труд, отметил, в свою очередь, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«У нас прожиточный минимум в 6–8 раз меньше, чем требуется в среднем для отдельно взятых семей», — приводит его слова Lenta.ru.

Росстат при составлении МРОТ не учитывает изменение цен в магазинах, аптеках, стоимости ЖКУ и проезда, добавил парламентарий. «Если посмотреть на необходимые расходы, то цифра в 12 с небольшим тысяч рублей кажется смехотворной. Большая часть трудоспособного населения находится за чертой бедности», — констатировал Нилов.

Напомним, в 2022 году минимальный размер оплаты труда составит 13 617 рублей.

Четырехдневная рабочая неделя

Больше трети респондентов сервиса SuperJob не поддержали введение четырехдневной рабочей недели из-за риска сокращения доходов. При этом за реализацию этой идеи выступили 44% участников опроса.

Отмечается, что 80% работодателей никогда не рассматривали такую опцию.

В октябре 2019 года Минтруд направил на рассмотрение правительства доклад о перспективах введения в стране четырехдневной рабочей недели. Занимавший на тот момент пост премьер-министра Дмитрий Медведев отметил, что речь идет о модернизации трудового законодательства, при которой будет учитываться современный образ жизни и работы. В частности, для развития новых технологий необходимо защитить права сотрудников, работающих «по удаленке».

Базовый доход

Ввести безусловный базовый доход в размере 10 тыс. рублей ранее предложили во фракции «Справедливая Россия». На эти цели потребуется ежегодно выделять до 18 трлн рублей, подсчитали авторы проекта.

Безусловный базовый доход - социальная концепция, предполагающая регулярную выплату определенной суммы денег каждому члену сообщества со стороны государства. Средства начисляются всем, вне зависимости от уровня дохода и без необходимости выполнения работы.

Расходы растут

При этом недельные расходы россиян за год выросли на 9%, сообщили в исследовательской компании «Ромир».

По данным холдинга, с 12 по 18 июля недельные расходы россиян сократились до уровня 4790 рублей, что на 1,5% (74 рубля) меньше показателя предыдущей недели, но на 9% (395 рубля) больше по отношению к тому же периоду 2020 года.

По отношению к среднегодовому показателю расходы россиян на минувшей неделе выросли на 0,3% (14 рублей).