«Бизнесу не нужны корочки»: как «быстрое образование» меняет рынок труда

Работодатели достаточно редко требуют диплом вуза по ряду профессий, обучиться которым можно на онлайн-курсах, краткосрочных программах переподготовки и mini-MBA, показывают данные HeadHunter за первое полугодие 2021 года.

Так, требование к высшему образованию можно встретить в каждой четвертой из IТ-вакансий, в маркетинге, рекламе, PR – лишь в каждой пятой, в искусстве, развлечениях, масс-медиа – в каждой седьмой.

Наиболее высокая доля требований к высшему образованию содержится в вакансиях для юристов (68%), в науке и образовании (53%), госслужбе (52%), в высшем менеджменте (49%) и добыче сырья (46%), выяснили в «HeadHunter» по запросу «Газеты.Ru».

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Сегодня в онлайн-образовании выделились явные лидеры, их образовательным программам и курсам крупные компании готовы доверять так же, как и вузовским, считает CEO рекрутингового агентства Protalent Lab Елена Богомолова. Она отмечает растущий спрос на на краткосрочные программы и mini-MBA среди молодежи, заинтересованной в предпринимательстве и ряде других сфер.

«Если говорить про креативную сферу, то образовательные курсы по профессиям, связанными с медиа и творчеством, не уступают программам бакалавриата — специалистов с таким образованием с большой готовность берут в компании», — отмечает Богомолова.

Спрос на краткосрочные курсы и быстрые курсы переподготовки специалистов очень сильно возрос за последние несколько лет и будет расти в последующие годы, добавляет CEO&Founder Lectera.com Мила Семешкина.

«Это связано с тем, что абитуриенты все меньше связывают высшее образование с профессиональным успехом. И это глобальный тренд. Диплом — уже давно не гарантия прорывной карьеры и даже не гарантия хоть какого-нибудь трудоустройства. Бизнесу больше не нужны «корочки», бизнесу нужны практические навыки и профессионалы», — рассказала Семешкина «Газете.Ru».

По мнению основательницы платформы, которая в этом году победила в международном конкурсе в области образовательных технологий EdTech Breakthrough Award 2021 в номинации «Лучший сервис непрерывного обучения», короткое обучение, причем преимущественно онлайн-обучение, — это новый удобный формат, позволяющий быстро (за часы, а не месяцы) и дешево получать актуальные на рынке навыки и также быстро применять их на практике, почти немедленно начиная их монетизировать.

Краткосрочные программы переподготовки могут стать хорошей возможностью для старта в профессии. Студенты, окончившие курсы, например, SMM, копирайтинга или проектного менеджмента, могут успешно претендовать на младшие позиции, комментирует руководитель по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Но он, как и другие рекрутеры, предупреждают, что это касается не всех профессий, кроме того, зачастую при кардинальной смене профессии кандидату придется начинать с низовых позиций, какие бы курсы или программы переподготовки он ни закончил.

«Важно понимать, что если вы белый воротничок, и рассчитываете пройти краткосрочные курсы и поменять работу, то в 90% случаев этого не получится. Потому что взрослого человека на приличную вакансию, а не на джуниор-позицию, покупают не за то, что ты чему-то научился, а за то, что ты это уже умеешь делать», — пояснила «Газете.Ru» эксперт в области рекрутинга, основатель агентства PRUFFI и онлайн-проекта «Антирабство» Алена Владимирская.

Однако экспресс-обучение однозначно может помочь в двух ситуациях: если человек хочет продвинуться по карьерной лестнице внутри своей компании или ищет вакансию с повышением, для которой у него могло не хватать навыков.

«Качественные и с хорошей репутацией курсы нужны, чтобы компании могли отправлять на их сотрудников прокачать навыки, либо чтобы сами соискатели шли за каким-то скиллом. Но таких курсов мало, и в основном это хайп», — предупреждает Владимирская.

Из глубинки — в международную компанию без переезда

Экспресс-курсы также могут расширить перспективы людей в региональных городах, где нет большого выбора вакансий. У них есть возможность обучиться и найти вакансию удаленно, считает Дмитрий Пучков.

Помимо того, что экспресс-курсы упрощают тренд на непрерывное обучение (life-long learning), они также позитивно влияют на рынок — быстрые образовательные программы дают возможность людям из регионов, далеких от учебных и предпринимательских центров, дотянуться до уровня авторитетных в своей области экспертов, говорит Елена Богомолова.

В результате, на перегретом рынке увеличивается число соискателей готовых предложить свой труд — так быстрое образование помогает стабилизировать спрос на рынке труда, заключает она.