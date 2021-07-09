«Система ОМС перегружена»: в России зафиксировали всплеск спроса на платные медуслуги

Всплеск COVID-19 вызвал подъем спроса на платную медицинскую помощь. По данным платежного сервиса CloudPayments (есть у «Газеты.Ru»), во второй половине июня онлайн-оборот платных медицинских услуг вырос почти на треть. В первую неделю июля по сравнению с последней неделей июня обращений в платные клиники не стало меньше — количество онлайн-транзакций практически не изменилось, но немного снизился средний чек: с 13 904 руб. до 11 900 руб.

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На вторую половину июня пришелся резкий рост количества заболевших COVID-19, а также введение новых ограничений. Например, отрицательный ПЦР-тест необходим для туристических поездок, посещения мероприятий, ресторанов и кафе, плановых госпитализаций. Все это спровоцировало резкий рост нагрузки на систему ОМС, считают эксперты.

Государственная система здравоохранения «переключилась на ковид» и стало сложнее попасть к врачам, говорит директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

«Также люди наконец стали тревожиться за свое здоровье, им необходимы консультации или надо решить давно накопившиеся проблемы, т.е. увеличилась потребность в медицинской помощи не в связи с ковидом. И еще одна причина — ковид увеличил число побочных реакций, и опять же люди не могут попасть к госврачам и идут к платным», — считает Попович.

В Европейском медицинском центре подтвердили увеличение числа клиентов на 11%, в основном растет спрос на лабораторную диагностику, в том числе диагностику COVID-19 (ПЦР-тесты, тесты на антиген, тесты на антитела, тест на определение Т-клеточного иммунитета).

Очень востребована программа реабилитации после COVID-19, подчеркнули в пресс-службе центра. Также увеличилось количество обращений на консультации по всем основным специализациям:

терапия, ортопедия-травматология, дерматология, неврология, офтальмология, оториноларингология, гинекология и др. Пользуется популярностью и вакцинация: случаются перебои с поставками «ЭпиВаКорона» и «КовиВак», «Спутником» же клиники обеспечены полностью.

Как рассказал «Газете.Ru» генеральный директор сети клиник «Чайка» Александр Винокуров, у них резко вырос спрос на вакцинацию от COVID-19. В сети доступен только «Спутник V», но на прививку можно записаться день в день.

В H-clinic также отметили значительный рост числа обращений за прививкой. «Многие по-прежнему делают прививку для того, чтобы не уволили с работы или чтобы иметь возможность посетить ресторан, а не для того, чтобы позаботиться о своем здоровье», — сетуют в H-clinic, отмечая, что в Университетскую клинику как правило идут пациенты, у которых есть дополнительные вопросы или хронические заболевания.

Также спросом в частных клиниках пользуются КТ и МРТ и вызовы коммерческой скорой помощи, добавляет сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

По данным сервиса, подобные всплески спроса сопровождают каждую ковидную «волну» в России.

Так, в апреле 2020 года — в самом начале пандемии — по сравнению с мартом количество онлайн-транзакций по этой товарной категории выросло на 149%, в мае — еще на 22%.

Следующий пик спроса пришелся на осень 2020 года: в сентябре по сравнению с августом количество транзакций выросло на 261%, в октябре на 174%, в ноябре — еще на 34%.

«Мы видим значительное снижение среднего чека в этой товарной категории по сравнению с допандемийными значениями. В январе 2020 года средняя стоимость покупки составляла 35 959 рублей, в апреле-мае 2020 года — 17 736 рублей, в сентябре-октябре 2020 года — 6 517 рублей, а в конце июня — 13 904 рубля.

Это связано с тем, что люди стараются тратить деньги только на необходимые услуги (тесты, вакцинация, вызов врача), откладывая серьезные процедуры на будущее», — считает Спиридонов.