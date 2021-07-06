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Смогут ли власти обеcпечить россиян доступным жильем

Минстрой обещает выполнить и перевыполнить план по вводу жилья в 2021 году

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ТАСС
Минстрой обещает совершить рывок в обеспечении россиян доступным жильем. Уже в этом году будет построено 85,5 млн кв. м. Сами девелоперы оптимизма чиновников не разделяют, указывая на рекордный рост стоимости стройматериалов, зависимость от импорта и, главное, падение реально располагаемых доходов россиян.
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Ввод жилья в этом году может достичь 85,5 млн кв. м. Об этом во вторник, 6 июля, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«Задача на 2021-й — 85,5 млн кв. м, а задача на 2023-й — 90 млн кв. м», — сказал министр, выступая на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Министр не упомянул 2022 год, но известно, что, в соответствии с нацпроектом о доступном жилье, в следующем году необходимо построить 82 млн кв. м.

По данным Росстата, в прошлом году было построено 82,2 млн кв. м жилой недвижимости, что больше всего лишь на 143 тыс. кв. м, чем в 2019-м. Но в этом году возможен рывок в деле обеспечения россиян жильем, уверен министр Файзуллин.

«Те меры, которые правительство (осуществляет) и в плане финансирования регионов, и в плане подготовки инфраструктуры, позволят такой рывок совершить, чтобы обеспечить жильем на всех направлениях», — пообещал министр.

Он напомнил, за счет чего Минстрой и региональные власти смогут «совершить рывок» в строительной отрасли. Как раз за счет стабильного роста рынка и снижения цен на стройматериалы. «Такого резкого роста цен на стройматериалы, которое произошло в конце 2020 года и начале 2021 года, рассчитываем, не будет происходить», — уверен Файзуллин.

Не собьют, так подрегулируют

Кроме того, Минпромторг и ФАС совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) проводят сейчас необходимое регулирование цен на стройматериалы, чтобы сбить цены. РСПП надеется договориться о скидках по государственным контрактам. Это позволит построить объекты по тем ценам, по которым проекты прошли государственную экспертизу, добавил Файзуллин. По его словам, «если производитель понимает, когда и в какой период продаст свои ресурсы, в этом случае рынок стабилизируется».

По данным Росстата, стоимость стройматериалов в России в последние месяцы рекордно выросла. На 4,9% в мае 2021 года по сравнению с апрелем и на 16,4% — по сравнению с маем 2020 года. С начала года рост цен достиг 12%. Из-за этого возникла необходимость в пересмотре цен на уже заключенные строительные госконтракты.

Кроме того, Минстрой в очередной раз пообещал добиться снижения издержек застройщиков за счет упрощения процедуры присоединения строек к инженерным сетям. Соответствующий закон может быть принят до конца этого года.

«В законодательство внесены поправки, которые упростят технологическое присоединение к инженерным сетям, дадут возможность синхронизации работ по строительству и выполнению работ по переносу и переустройству инженерных коммуникаций», — сказал министр.

Минстрой рассчитывает снизить за счет этого издержки при строительстве жилых домов на 10%.

Еще один способ ускорить темпы строительства может появиться во второй половине года, после выборов в парламент. Как надеется министр, депутаты нового созыва Госдумы смогут принять закон, распространяющий механизм счетов эскроу (когда строительство ведется не напрямую на средства дольщиков, а за счет банковских кредитов) на индивидуальное жилищное строительство.

Речь идет о строительстве индивидуальных жилых домов индустриальным способом. Ранее министр Файзуллин заявлял, что без развития ИЖС невозможно достижение целей нацпроекта.

Нацпроект «Жилье и городская среда» был разработан Министерством строительства и ЖКХ во исполнение указа президента РФ от 7 мая 2018 года. Цель нацпроекта — увеличение объемов жилищного строительства, обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) жилья с использованием ипотечного кредита, а также сокращения непригодного для проживания жилфонда».

Как ранее пояснял вице-премьер Марат Хуснуллин, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется построить 1 млрд кв. м жилья. При этом в России начитывается 3,8 млрд кв. м жилья, из них 2,4 млрд — многоквартирные дома.

Строят там, где рынок разогрет

Эксперты и девелоперы, опрошенные «Газетой.Ru», скептически оценивают прорывные планы Минстроя. Переход на эскроу-счета дает защиту покупателю, но не решает проблемы ускорения строительства, гендиректор Optima Development Давид Худоян. «Жилье, построенное на деньги банков, а не дольщиков, все равно предстоит кому-либо продать, а спрос слабый», — отметил он.

«Есть и проблема неравномерности строительства по регионам: капитал идет на самые «разогретые» рынки, где уровень цен высок, тогда как в других местах с низкой рентабельностью строительства новые проекты появляются реже», — пояснил Худоян «Газете.Ru».

Директор департамента закупок ГК «А101» Георгий Криницын указывает на возрастающую себестоимость строительства, несмотря на усилия властей по сдерживанию цен — с начала года она увеличилась как минимум на 15%.

«Основную обеспокоенность вызывает рост цен на арматуру, на которую приходится 15-20% от себестоимости строительства дома. При этом цены выросли на все металлозависимые материалы: корзины для кондиционеров, трубы для инженерных сетей, вентилируемые фасады из оцинкованного металла, лифтовое оборудование, металлические двери и т.п.», — рассказал Криницын «Газете.Ru».

Кроме того, растет в цене бетон, что обусловлено удорожанием в последние месяцы большинства его составляющих: гранита — на 30%, песка — на 10%, добавляет Криницын.

«Рост цен на пиломатериалы и древесину составил более 200% за прошлый год. Это обусловлено сложившимся дефицитом материалов в связи с кратным ростом внутреннего спроса на деревянное домостроение», — добавляет в беседе с «Газетой.Ru» гендиректор ООО «Доверие Девелопмент» Дмитрий Панов.

По словам Криницына, существенный вклад в рост себестоимости строительства вносит слабый рубль. «Ряд отделочных материалов и внутридомового оборудования поставляются из зарубежных стран в силу отсутствия отечественных аналогов и постоянно дорожают», — говорит представитель ГК «А101».

По его данным, в июне средняя стоимость квадратного метра жилья на рынке первичного жилья в Троицком и Новомосковском административных округах составила 198,2 тыс. рублей, что на 39% выше показателя июня 2020 года.

Настроят спальных районов без инфраструктуры

Гендиректор группы Smart Engineers, член комитета «Деловой России» по строительству Хусейн Плиев считает, что планка в 90 млн кв. м достижима.

Но эксперт не исключает, что нацпроект выполнят за счет экономии на сопутствующей социальной инфраструктуре — дорогах, парковках, детсадах и школах, парках, зонах для спорта и отдыха.

По его мнению, может помешать исполнению нацпроекта дефицит инженерных и рабочих кадров. «Дефицит качественной рабочей силы по стране составляет около полумиллиона человек и на ближайшее время улучшения ситуации не наблюдается», — отмечает Плиев в беседе с «Газетой.Ru».

На первый взгляд, увеличить объем строительства на 4,5 млн кв. м за два года не так уж и сложно, отмечает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. «Такой прирост, по идее, могут обеспечить Москва и Московская область исключительно за счет реализуемых госпрограмм (в том числе реновации). Однако ситуация в мировой и российской экономике такова, что Центробанки (в том числе ЦБ РФ) вынуждены ужесточать свою денежно-кредитную политику, что приведёт к удорожанию ипотечных и займов для застройщиков», — говорит Литинецкая «Газете.Ru».

Едва ли не главная проблема, на которую указывают и застройщики, и эксперты, — это доходы населения, не позволяющие развиваться строительной отрасли. «Реальные располагаемые доходы населения России продолжают падать. В первом квартале они сократились на 3,6% в годовом выражении. В 2020 году реальные располагаемые доходы населения сократились к уровню 2019 года на 3%. А в сравнении с эталонным 2013 годом доходы россиян сейчас ниже на 10,1%», — рассказала «Газете.Ru» замначальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова.

К 2024 году объемы жилищного строительства в России могут сократиться, как минимум, в два раза. Это ставит под удар реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», говорится в материалах ежегодного доклада (имеется в распоряжении «Газеты.Ru), который готовит уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Документ будет представлен президенту Владимиру Путину в июле.

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