45 городов: откуда россияне смогут улететь в Турцию

С 12 июля количество российских городов, из которых можно улететь в Турцию, увеличится до 45. Кроме того, начиная с этой же даты можно будет отправиться в Измир.

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«С 12 июля 2021 года российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полеты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска», — приводит ТАСС сообщение Росавиации.

Решение об увеличении количества рейсов из России в Турцию принял ранее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Сейчас лишь пять турецких городов принимают рейсы из России — Стамбул, Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум. Полеты в Турцию возобновили 10 российских авиакомпаний, хотя соответствующее разрешение есть у 12 перевозчиков.

В конце мая российские власти продлили временный запрет на авиасообщение с Турцией из-за того, что в этой стране наблюдалось ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Ограничение было продлено до 21 июня.

Уже 18 июня вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что регулярное и нерегулярное авиасообщение с турецкими курортами будет восстановлено с 22 июня. Рейсы были разрешены из 32 городов России.

Такое решение было принято по итогам заседания оперштаба «с учетом обсуждения и полноценного рассмотрения этого вопроса всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти».

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что любая заграничная поездка россиян — это «личный риск и личная ответственность каждого человека». Голикова с ним согласилась и предупредила путешественников, что у других стран нет прямых обязательств по оказанию медпомощи россиянам в случае заболевания COVID-19.

В то же время, по словам Голиковой, Турция готова принять необходимые меры в случае заболевания россиян во время отдыха на курортах этой страны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с этим выразил турецким властям благодарность. «Мы поблагодарили турецких партнеров за то, что они нас заверили в принятии всех необходимых мер, которые будут обеспечивать и защиту здоровья, и безопасность российских граждан, в том числе туристов. Это особенно важно в контексте возобновления пассажирского авиасообщения», — сказал он после переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Для посещения Турции россиянам не нужна виза, достаточно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или документ о полном прохождении вакцинации.

«Турция принимает российских туристов, которые получили две дозы любой [зарегистрированной] российской вакцины, то есть прошли вакцинацию. В ином случае мы запрашиваем негативный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов перед вылетом в республику», — сказал глава МИД Турции, отметив, что предложил России взаимно признать сертификаты о вакцинации.