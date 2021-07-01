Умаслили цены: зачем власти сдерживают экспорт подсолнечника

С 1 июля вступает в силу постановление правительства о продлении срока действующих экспортных пошлин на семена подсолнечника и рапса, а также на соевые бобы. Пошлины продлеваются до 31 августа 2022 года, сообщается на официальном сайте Минэкономразвития.

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При этом размер пошлин на подсолнечник и рапс почти удваивается — со 165 до 320 евро за тонну. Ранее этот вид пошлин уже поднимали на треть — с 9 января текущего года.

«Это позволит сохранить необходимые объемы продукции на внутреннем рынке, что, в свою очередь, поможет сдерживать рост потребительских цен на продукцию пищевой, кондитерской, хлебопекарной, консервной, молочной и комбикормовой промышленности», — считают в Минэкономразвития.

Пошлина на соевые бобы также сохранит свое действие. При этом ставка пошлины на соевые бобы снизится с 30%, (но не менее 165 евро за тонну) до 20% (но не менее 100 евро за тонну). Как считают в Минэкономразвития, снижение вывозной пошлины на соевые бобы поможет привлечь инвестиции в их переработку, в том числе в Дальневосточном федеральном округе.

Инициатором увеличения экспортной пошлины на вывозной подсолнечник стал Минсельхоз.

Дело в том, что по итогам 2019 сельхозгода экспорт масложировой продукции увеличился более чем на 25%, превысив $4 млрд. Рост мировых цен на подсолнечник привел к резкому увеличению экспорта семян из страны. Власти тогда решили временно — на полгода — ввести повышенные экспортные пошлины, чтобы обеспечить переработчиков доступным сырьем для производства масла и предотвратить дефицит сырья внутри страны.

«Эффективной регуляторной мерой на рынке масличных может стать временное увеличение экспортной пошлины на подсолнечник», — сообщила пресс-служба агроведомства в марте прошлого года.

Идею властей поддержали в Масложировом союзе. Экспорт «семечки» в сезоне 2019/2020 превысил показатели предыдущих лет и достиг 1,25 млн тонн. Для сравнения, за сезон 2018/2019 было отгружено на экспорт всего 361 тыс. тонн. Если бы не были предприняты ограничительные меры, поток экспорта мог вырасти в 2021 году до 2,5 млн тонн. При этом отечественная перерабатывающая отрасль способна полностью принять собранный урожай, и даже в этом случае загрузка мощностей составит менее 70%, уточнял тогда исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

«Конечно, мы поддержали идею повышенной пошлины на вывоз семян», — пояснил Мальцев «Газете.Ru».

Кроме того, регулирование экспорта «семечки» позволит увеличить загрузку перерабатывающих мощностей с последующим экспортом готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, что является важнейшей задачей федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

По оценке Мальцева, ограничение на вывоз семян подсолнечника с помощью повышенных пошлин перераспределил поток инвестиций от сырьевого сектора к продукции с большой добавленной стоимостью. На фоне сокращения предложения российского подсолнечника Турция, основной потребитель семян подсолнечника, была вынуждена переключиться на закупки у России подсолнечного масла, добавил Мальцев.

Отрасль, как сыр в масле

По оценке Масложирового союза, сектор производства растительного масла является лидером по приросту экспортных показателей: общий объем экспорта подсолнечного масла в текущем сезоне в денежном выражении составит $3,5 млрд, что на 22% выше, чем в сезоне 2019/2020. К 2024 году, согласно стратегии развития отрасли, экспорт масложировой продукции может достичь рекордных $8,6 млрд.

«Механизм тарифного и нетарифного регулирования зарекомендовал себя как эффективный инструмент, который приводит к паритету между ценами на масличные на внутреннем рынке и экспортной стоимостью продуктов переработки, сохранив уровень маржи у сельхозпроизводителей 150-200%. А благодаря таким мерам государственной поддержки у переработчиков маржинальность будет на уровне 5-6%», — отметил Мальцев.

«Различные публичные стенания о том, что сельхозтоваропроизводители из-за повышенных пошлин на сырье будут лишены возможности полноценно зарабатывать и останутся в убытке, относятся к чистому популизму и никакого отношения к реальной экономике не имеют», — заключил глава Масложирового союза.

Потом поднимут пошлину на масло

Следующий шаг правительства — установление демпферного механизма в отношении экспорта подсолнечного масла. Размер экспортной пошлины составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной. При этом базовая цена устанавливается в размере $1 тыс., индикативная будет определяться на основе данных информагентства Reuters.

Эта мера будет применяться с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года.

Но сейчас самый главный вопрос — получится ли сдержать рост цен на растительное масло внутри страны. В ответ на этот вопрос в Минсельхозе РФ «Газете.Ru» сообщили, что «на постоянной основе осуществляется мониторинг отпускных цен производителей на основные категории продовольствия».

В ведомстве также отметили, что действие плавающей пошлины, которая вводится с 1 сентября, «будет способствовать повышению предсказуемости рынка.

«Демпферная пошлина на экспорт подсолнечного масла в совокупности с пошлиной на вывоз семян подсолнечника позволит сохранить сырье для переработки внутри страны и обеспечить стабильный уровень цен на готовую продукцию на внутреннем рынке», — сообщили в агроведомстве.

В настоящий момент, напомнили в ведомстве, продолжает свое действие соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло, в период до 1 октября 2021 года оптовая цена зафиксирована на уровне 95 руб./л», — сообщили в Минсельхозе.

Потеря рынков и голод населения

Соглашение о стабилизации цен было заключено в декабре прошлого года — между правительством, сельхозпроизводителями и ритейлом. Согласно документу, цена масла в рознице не должна превышать 110 рублей за литр. Представитель X5 Group сообщил «Газете.Ru», что «Х5 является участником соглашения по сдерживанию цен на подсолнечное масло и с первого дня действия документа цены в магазинах группы на российское подсолнечное масло соответствуют уровням, установленным в соглашении».

В Минсельхозе также пояснили, что рассчитывают удержать цены за счет предоставления масложировым предприятиям субсидии в размере 10 руб./л продукции, реализованной с 1 апреля по 1 октября 2021 года. «В общей сложности предусмотрено 6 млрд рублей господдержки, в настоящее время средства уже перечисляются конечным получателям. Стопроцентное доведение субсидии ожидается в IV квартале 2021 года», — уточнили в Минсельхозе.

Позиция представителей бизнеса и экспертов по поводу цен на масло сдержанно оптимистичная. Председатель комитета «Деловой России» по пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Нестеров в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в настоящее время производство масличных продолжает серьезно отставать от имеющихся в России перерабатывающих мощностей. Дисбаланс более 3 млн тонн.

«Поэтому даже при большом урожае подсолнечника, который прогнозируется в 2021 году — более 15,4 млн т — все семена будут переработаны. Это позволит увеличить производство масла и нарастить его предложение как на внутренний рынок, так и на экспорт, что окажет на цены сдерживающее влияние», — говорит Нестеров, добавляя, что оценивать степень влияния размера пошлин пока рано.

«Нужно поработать в новых условиях. Ясно, что пошлины несколько ухудшат позиции российских экспортеров относительно основного конкурента на рынке продуктов переработки подсолнечника — Украины», — отмечает Нестеров.

Зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов в комментарии «Газете.Ru» выразил мнение, что «благодаря введению пошлин можно с высокой долей вероятности говорить, что цены на растительные масла в 2021 году останутся на текущем уровне». А директор по стратегическому развитию «ЭФКО» Владислав Романцев, заявил «Газете.Ru», что было бы целесообразно, чтобы рынок Евразийского экономического союза также принял аналогичные регуляторные меры относительно экспорта подсолнечника.

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин, в свою очередь, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru», что точечные «запретительные» меры ведут в итоге к спаду инвестиционной активности в таргетируемых правительством отраслях.

«Спрос, инвестиции снижаются, ослабевают краткосрочные проинфляционные факторы. Но риски дефицита продукции АПК или, например, металлургии, не исчезают в рамках этой проблемы. Эти риски в итоге отыгрываются хроническими — по данным отраслевых источников — дефицитами в последующие годы. Эти риски транслируются в проблему голода в развивающихся странах, отмеченную в том числе ООН. Накапливаются риски потери рынков», — заключает Осин.