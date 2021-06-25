«Плевое дело»: как устроен бизнес по продаже сертификатов о вакцинации

Мошенники в России занялись продажей фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавируса. В последнее время спрос на такие документы вырос: число заболевших увеличивается (за последние сутки выявили 20 393 случая), и Роспотребнадзор объявил, что обязательная вакцинация будет с понедельника введена еще в 8 регионах (сейчас она действует в 10).

Реклама

Например, в Москве, где больше всего заболевших, с 28 июня в рестораны смогут попасть только люди, которые сделали прививку, переболели или сдали отрицательный ПЦР-тест. Для входа им нужно будет использовать QR-код, который можно скачать на сайте госуслуг. На курорты Краснодарского края с 1 июля будут пускать привившихся туристов или сдавших отрицательный ПЦР-тест, а с 1 августа – только по сертификату о вакцинации.

Как мошенники продают фальшивые сертификаты

Для продажи фальшивых сертификатов мошенники создают сайты, группы и аккаунты в соцсетях, каналы в мессенджерах, а также публикуют свои предложения на теневых форумах (через них же нелегально продаются банковские карты, похищенные/взломанные данные и т.д.), рассказал «Газете.Ru» ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Евгений Егоров.

В основном они просят за сертификат от 1 тыс. до 30 тыс. рублей. Дорогой вариант предполагает, что заказчика внесут в реестр вакцинированных от коронавируса. Деньги обычно предлагают перевести на карту.

Сертификаты продают в двух вариантах: в электронном виде, который можно получить уже в течение нескольких часов, и в бумажном, который доставляют в сроки от одного дня курьерскими службами.

Аналитики Group-IB выявили более 150 предложений о покупке сертификатов с марта по июнь, включая специально созданные группы и аккаунты в соцсетях, аккаунты и каналы в мессенджерах, предложения на теневых форумах и на специализированных сайтах.

«По новым данным можно сказать, что в связи с ужесточением мер по борьбе с коронавирусной инфекцией c 17 июня было выявлено 61 новое предложение по продаже сертификатов вакцинации, что на 50% больше, чем за май 2021 года»,

— сообщил Егоров.

По его словам, в среднем общее количество предложений с начала с марта 2021 года по 16 июня увеличилось на 19%. Если судить по новым объявлениям, ежемесячный прирост в среднем за март-июнь составил 41%.

«Тут нужно учитывать тот факт, что объявления удаляются, и мошенники просто создают новые, и естественно их становится больше», — отметил эксперт.

В Group-IB отметили, что точно нельзя определить, действует ли мошенник в одиночку, или это какая-то организованная группа: объявления на разных площадках может опубликовать и один человек, использовать разные псевдонимы. Дать примерную оценку, сколько людей интересуются сертификатами, эксперт затруднился. Однако он сообщил, что если судить по числу подписчиков на какой-то ресурс, то обычно это несколько тысяч человек. Более подробных сводных данных у Group-IB пока нет.

Найти же объявления очень просто, говорит Евгений Егоров: достаточно вбить в поиск «купить сертификат о вакцинации», и уже на первых строчках можно найти такие предложения. Корреспондент «Газеты.Ru» проверил эту информацию, поисковые системы Google и «Яндекс» такие объявления не выдавали, зато появлялось предупреждение об уголовной ответственности за использование поддельных медицинских документов.

Помимо сертификатов, мошенники предлагают и другие услуги. Например, аналитики Group-IB выявили около 100 предложений об отрицательных тестах на коронавирус. Цены варьируются от 500 до 3 тыс. рублей. Кроме того, было обнаружено несколько англоязычных Telegram-каналов, через которые продавались вакцины от производителей из разных стран. По оценке специалистов, эти каналы заведомо мошеннические, поскольку оплата доставки вакцины производится в криптовалюте и покупателю не дают никаких гарантий, что он не будет обманут.

«Больше всего объявлений об отрицательных тестах, потом идут сертификаты, потом объявления о продаже самих вакцин, но их совсем незначительное количество», — отметил Егоров.

Как говорит главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев, случаи подкупа медперсонала, который за деньги вносит информацию о том, что человек якобы привит, не будут основной проблемой властей. Гораздо проще и дешевле подделать QR-код и сделать фальшивую страницу с дизайном под госуслуги, на которую он будет вести.

Ведь вряд ли официант в ресторане, сканирующий такой QR-код, будет проверять, какой там адрес в браузере, считает эксперт.

«Создать свой личный поддельный сайт с каким-нибудь дизайном под госуслуги, сгенерировать для себя QR-код и всем показывать — это же просто плевое дело, в интернете, думаю, быстро появится куча конструкторов подобных сайтов. Любому, кто понимает в программировании html, склепать подобную страничку ничего не стоит», — говорит Александр Гостев.

По его мнению, единственный вариант победить эту проблему с поддельными сайтами, особенно ничего не меняя, сделать так, чтобы у проверяющих был доступ только на сайт госуслуг, а не просто в интернет. В этом случае поддельные QR-коды открываться не будут, а настоящий QR-код будет вести на честный аккаунт.

Кого накажут за подделки

Правоохранительные органы уже неоднократно сообщали о случаях мошенничества с сертификатами, задержаниях подозреваемых в изготовлении и сбыте фальшивок. Как правило, их находили по объявлениям в интернете, цена составляла от 4 до 5 тыс. рублей в зависимости от срока изготовления, деньги предлагалось перевести на банковскую карту. Как рассказали «Газете.Ru» в МВД, последнее задержание — группа из трех человек, их подозревают в организации изготовления поддельных сертификатов (ст. 327 УК РФ подделка или оборот поддельных документов), произошло на этой неделе. В сумме московская полиция возбудила уже не менее 24 уголовных дел.

В МВД России на вопрос «Газете.Ru» о масштабах проблемы с поддельными сертификатами сообщили, что официальной статистики по случаям мошенничества с у них нет. На просьбу предоставить комментарий о том, как правоохранители борются с подделками, ответа не поступило. В Следственном комитете России (СКР) не ответили на вопросы о том, могут ли оценить масштаб проблемы, и как ведется борьба с нарушителями.

Роспотребнадзор переадресовал вопросы по поддельным сертификатам в Минцифры, на момент публикации ведомство не предоставило комментарий.

При этом замглавы министерства Олег Качанов сегодня сообщил журналистам, что QR-коды уже доступны более чем 11 млн граждан, которые сделали прививку. После 30 июня их должны получить еще 9 млн человек — причем не только вакцинированные, но и переболевшие (таких, по оценке Минцифры, 5 млн). Еще 4 млн пока не могут получить код из-за технических проблем: не имеют подтвержденную учетную запись или не зарегистрированы.

«Газета.Ru» направила в мэрию Москвы запрос о том, как правительство города планирует бороться с внесением фиктивных прививок в реестры, а также с фальшивыми интернет-страницами, на момент выхода материала ответа не поступило. В Минздраве также не ответили на письмо.

Опрошенные «Газетой.Ru» юристы указывают, что судить за подлог документов по ст. 327 УК РФ могут не только исполнителей (например, врачей) и посредников, но и обладателей фальшивки.

«Нормативные правовые акты, устанавливающие меры ответственности за подделку медицинских документов, а именно ст. 327 УК РФ, будут применяться к владельцу такого поддельного документа, который может быть арестован на срок до 6 месяцев, либо лишен свободы срок до двух лет», — пояснил «Газете.Ru» директор гражданско-правового департамента юридической фирмы Клифф Евгений Джафаров.

Как напоминает адвокат МКА «Клишин и партнеры» Виталий Богомолов,

для состава преступления будет достаточным просто купить поддельный сертификат или где-то предъявить его, даже не использовав положенные вакцинированным людям преференции (права).

«Если же гражданин указанные права получил, например, поехал за границу по фальшивому сертификату, заразил других людей, что привело к их смерти, то человека также привлекут к ответственности по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Наказание по ней — лишение свободы до 7 лет», — напоминает адвокат.

Программист, разработавший QR-код и написавший страницу-клон госуслуг, также будет привлекаться к ответственности по уголовной статье о подлоге, ему будет грозить лишение свободы или принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до полугода.

Зачем врачи рискуют свободой, занимаясь фальсификациями?

Опрошенные «Газетой.Ru» врачи, знающие о таких случаях подделок, объяснили, почему к ним обращаются люди с запросом на подлог, а главное, почему медицинские сотрудники соглашаются. Дело не столько в наживе — наказание по уголовной статье перевешивает заработок в несколько тысяч рублей. Выяснилось, что многие боятся навредить пациентам с серьезными хроническими заболеваниями.

«Есть люди, которые имеют тяжелые заболевания и которые боятся делать эту прививку, потому что заболевание находится в стадии ремиссии, а его активизация очень часто приводит людей к смерти. Из противопоказаний выкинули все тяжелые диагнозы — эпилепсию, онкологию, аутоиммунки, тяжелую сердечную недостаточность! Наоборот, сказали: «Этих прививать в первую очередь!»

— рассказал «Газете.Ru» врач, знакомый с ситуацией в одной из поликлиник Москвы. По его словам, пациенты понимают, что если начнется декомпенсация, то им будет сложно сейчас получить плановую помощь по основному диагнозу, даже если острое состояние им снимет «скорая».

Как отмечают врачи, согласно действующим инструкциям от Минздрава, в противопоказаниях значатся лишь гиперчувствительность к препарату, тяжелые аллергические реакции в анамнезе (в т.ч. на 1-й компонент вакцины), острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических болезней, беременность (с 25 июня можно прививать беременных приказом Минздрава — «Газета.Ru») и период грудного вскармливания; возраст до 18 лет.

Все тяжелые системные хронические заболевания, включая диабет, болезни печени и почек, систем кроветворения (анемии, лейкозы и т.д.), центральной нервной системы (например, эпилепсия), сердечные и сосудистые заболевания, онкология и аутоиммунные диагнозы — перечислены в пункте «с осторожностью». На практике, по словам медработников, прививают всех пациентов, кто не находится в остром состоянии.

«В инструкциях [Минздрава] нигде не значится та же онкология в абсолютных противопоказаниях, только в относительных, и если человек в ремиссии, ему назначается «ЭпиВак» вместо «Спутника». Всем делается прививка, кроме тех, у кого острые заболевания, и тем на 2-4 недели медотвод, все! Тяжелым аллергикам? «ЭпиВак». Тяжкие хронические? «ЭпиВак». Старше 60? «ЭпиВак», — утверждают согласившиеся пообщаться на условиях анонимности врачи.

Но, конечно, не все покупатели поддельных сертификатов обладают набором тяжелых заболеваний. Есть и убежденные антипрививочники. Впрочем, здесь ничего личного к антиковидным вакцинам они не имеют: верующие во вред вакцин не ставят их ни себе, ни детям, а сказать в процентном соотношении, сколько из них боятся именно «Спутника», а сколько — вакцин в принципе — опрошенные врачи затрудняются.