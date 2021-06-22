Лакомые куски: на фоне пандемии идет передел торговой недвижимости в центре Москвы

Впервые с начала пандемии вакантность в сегменте стрит-ритейла начала сокращаться, говорится в исследовании консалтинговой компании Colliers (есть у «Газеты.Ru»). По итогам II квартала 2021 года уровень составил 11,9%, что на полпроцента ниже, чем в начале года.

Снижение числа свободных площадей за последние три месяца говорит об оживлении рынка стрит-ритейла, но продолжится ли этот тренд, будет зависеть от длительности и жесткости ограничений в Москве,

говорят аналитики по коммерческой недвижимости. Во II квартале 2020 года вакантность составляла 8%.

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Особенно привлекательными для бизнеса стали несколько локаций в центре Москвы, главным образом — Новый Арбат, выяснили аналитики международной консалтинговой компании JLL. По их данным, доля свободных помещений на Новом Арбате во II квартале 2021 года составила 12,7% — это рекорд для данной локации с начала 2018 года.

За полгода на Новом Арбате открылось 15 новых проектов, например, кофейня Starbucks, спортивный магазин Adidas, бар «Мумий Тролль music bar», гастробар «Волки & Елки», сеть заведений «Чайхана Navat» и др.

«Снижению доли свободных помещений на Новом Арбате также поспособствовали скорректировавшиеся ставки и освободившиеся удачные помещения», — пояснил «Газете.Ru» руководитель отдела исследований JLL Владислав Фадеев. Он отметил, что 90% открытий на данной улице приходится на рестораны и кафе.

В течение полугода динамично заполнялись помещения, расположенные на пешеходных улицах, вакантность площадей снизилась 2,1%. На Бульварном кольце она уменьшилась на 4,5%, на Патриарших прудах — на 2,1%, говорят в Colliers. В этих локациях преобладает общепит, на него приходится 41% от общей арендуемой площади ритейлерами на Патриарших прудах. Еще одна популярная улица — Пятницкая, также насыщена заведениями общепита (54% от общей арендуемой ритейлерами площади), в особенности ресторанами и барами (43% помещений для торговли), приводит данные заместитель директора департамента стрит-ритейла Colliers Валерия Гвоздева.

«В первую очередь, собственники смотрят на трафик, эти локации достаточно популярны среди людей для проведения досуга, в особенности в выходные и праздничные дни», — рассказала «Газете.Ru» Гвоздева.

На других торговых и туристических улицах Москвы все не столь оптимистично. Наиболее пострадавшей из всех туристических улиц можно назвать Старый Арбат, так как он исторически был обязательным местом для посещения зарубежных туристов. Здесь мы можем отметить и существенное снижение ставок аренды, и изменение портрета арендатора – ранее на улице преобладали сувенирные магазины и общепит, а теперь многие площади вакантны, говорит директор направления стрит-ретейла компании Knight Frank Ирина Козина.

Также на Тверской пустует почти четверть коммерческих помещений под ритейл и услуги, немногим менее — на Садовом кольце (14,8%), на Мясницкой (18%) и Петровке (14%), следует из данных Colliers.

Как считают аналитики, предприниматели сейчас делят самые «лакомые» помещения в лучших локациях, где освобождаются качественные площади и снижаются ставки из-за высокой неопределенности, связанной с третьей волной пандемии и возможными ограничениями для ритейлеров.

Наиболее востребованные у бизнеса помещения – площадью до 300 кв. м, расположенные в локациях с высоким сформированным трафиком, у которых есть зона выгрузки/погрузки товара, а также парковочные места.

«Активность ритейлеров пока точечная и речь идет о наилучших с точки зрения качества помещения, потенциального трафика и условий аренды локациях», — считает Владислав Фадеев. Пока что ритейлеры с осторожностью рассматривают центральные торговые коридоры Москвы, а новых открытий не хватает для того, чтобы вакантность на большинстве центральных торговых улиц начала существенно снижаться, говорит он.

Бизнес ищет новый формат

«Снижение уровня вакантных площадей в первом полугодии 2021 г. происходило за счет активного развития e-commerce, концепций общепита и мини-форматов продуктовых ритейлеров, под которые бизнес искал новые помещения как в центре, так и в спальных районах», — поясняет заместитель директора департамента стрит-ритейла Colliers Валерия Гвоздева.

Также продолжает активно развиваться гибридный формат – когда собственник делает мелкую нарезку помещений и сдает их в аренду, таким образом, повышая стоимость квадратного метра. Арендатор же выигрывает за счет синергии с другими бизнесами, поясняет она. Кроме того, все больше брендов думают о диверсификации бизнеса и освоении новых сегментов, что также сокращает вакантность.

Общепит — драйвер развития стрит-ритейла

За последние 5 лет доля ресторанов и кафе в общем количестве открытий новых точек выросла с 35% до 50%.

close Colliers

Общественное питание остается стабильным сегментом с точки зрения воздействия онлайн-торговли, в то время как большинство операторов одежды и обуви, электроники, а также банки продолжают сокращать число точек внутри сети, рассказала «Газете.Ru» старший консультант отдела исследования рынка CBRE Екатерина Сизанова.

Общепит в центральных локациях Москвы занимает значительную долю в структуре арендаторов. Это ставит под удар серьезный сегмент рынка коммерческой недвижимости в столице после введения новых ограничений мэром Сергеем Собяниным, согласно которым посещать кафе и рестораны в Москве после 28 июня можно будет только вакцинированным или переболевшим в течение последнего полугода.

Число вакцинированных граждан достаточно низкое, а делать ПЦР-тест фактически при каждом посещении ресторана не очень реалистично, поэтому нововведения негативно отразятся на отрасли общественного питания в целом, считает Ирина Козина из Knight Frank. Невыполнение требований чревато большими штрафами и другими санкциями со стороны проверяющих органов.

«В сложившихся обстоятельствах предприятиям общепита остается рассчитывать на сознательность со стороны посетителей, а также на понимание со стороны арендодателей и их готовность к предоставлению определенных льготных условий на период введения ограничений, что позволит сократить количество возможных закрытий», — говорит она.