«Самая опасная стратегия»: Набиуллина предупредила о рисках криптовалюты

Самым опасным видом вложений сейчас является криптовалюта, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что стоимость этих активов меняется, а потери могут быть очень значительными.

«И предвосхищая вопрос – самая опасная из всех стратегий, конечно, — спекулятивные криптоактивы. Цена очень волатильна, потери могут быть просто колоссальными. Центральный банк никогда не дает советов, куда нужно инвестировать, но в этом конкретном случае – вот сюда точно не нужно», — сказала Набиуллина в интервью «Комсомольской правде».

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Она призвала копить деньги «в той валюте, в какой будешь тратить». По словам Эльвиры Набиуллиной, тот факт, что какая-то валюта долго растет или падает в цене, еще не говорит о том, какова будет ее стоимость в тот момент, когда человеку понадобятся деньги. «Потерять на валютном рынке намного проще, чем заработать», — подчеркнула глава ЦБ.

По мнению Эльвиры Набиуллиной, депозиты – один из лучших консервативных способов для хранения денег. Ставки по ним сейчас пойдут вверх из-за повышения ключевой ставки, отметила она.

Глава ЦБ добавила, что многие граждане сейчас заинтересовались фондовым рынком – доходность там выше. Однако «надо помнить, что есть и риски», подчеркнула она.

«Надо внимательно изучать продукты, критически относиться к рекламе, особенно, когда вам говорят, что тут нет рисков, а доходность высокая. Такого не бывает», — призвала Набиуллина.

Что же касается покупки недвижимости или других товаров длительного пользования, то тут тоже есть риски, несмотря на «мнимую простоту», отметила Эльвира Набиуллина.

«Цены после перегрева рынка могут падать, ликвидность (то есть возможность быстро это продать) – тоже никто не гарантирует. Вы сможете оказаться в ситуации, когда и ваши сбережения вложенные окажутся меньше, и превратить их обратно в деньги окажется не так просто», — пояснила она.

На прошлой неделе Эльвира Набиуллина пригрозила усилить контроль за финансовыми организациями. Она заявила, что ЦБ будет «закручивать гайки» до тех пор, пока рынок не будет вести себя «более зрело», и не будет выманивать деньги у клиентов нечестным путем.

Набиуллина указала на то, что на фоне мягкой денежно-кредитной политики и снижения ставок по вкладам люди стали больше интересоваться фондовым рынком. В результате сформировался многочисленный класс розничных инвесторов, число которых достигло почти 13 млн человек. При этом в основном эти люди «только начинают свой путь», и их нужно защитить.

«К сожалению, рынок сам здесь не смог вести себя ответственно, я должна это признать. Людям предлагали сложные, даже можно сказать «мутные» продукты, пользуясь которыми люди легко могли потерять не только доход, но даже и часть вложенных средств», — заявила глава ЦБ, представляя в Госдуме отчет о работе за 2020 год.

По ее словам, теперь Банк России будет следить за тем, как финансовые организации продают свои продукты, и не вводят ли они людей в заблуждение. У каждого продукта должны быть информационные документы, в которых описаны ключевые параметры и риски. Также нужен «сквозной период охлаждения», в течение которого человек сможет отказаться от услуги.