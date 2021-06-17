Отгородиться от Белоруссии: Литва намерена построить забор на границе

Власти Литвы обсуждают вопрос установки забора на границе с Белоруссией, сообщает в четверг 17 июня издание Delfi. По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, в последнее время со стороны Белоруссии выросли масштабы нелегальной миграции.

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«Мы обсуждаем этот вопрос, проводим исследования возможности физической установки забора», — заявила министр, оценив стоимость строительства такого заграждения в 15 млн евро.

Рассматриваются разные варианты забора: одиночный, двойной, с колючей проволокой или сигнализацией, уточняют в МВД.

По предварительной оценке МВД Литвы, один километр только самой преграды обойдется казне в 30 тысяч евро. Если учесть текущий рост цен на стройматериалы, то итоговая цена возведения ограждения может быть еще выше.

Вдоль забора к тому же придется поставить видеокамеры, датчики, а это повысит стоимость километра границы уже до 130 тыс. евро, прогнозируют в МВД.

Из-за особенностей рельефа местности и обилия водоемов забор нельзя установить вдоль всей границы с Белоруссией, протяженность водной границы — 92,5 км. При этом общая длина литовско-белорусской границы — почти 680 км.

По данным погранслужбы Литвы, в этом году белорусско-литовскую границу нелегально пересекли около 400 мигрантов. Это в пять раз больше, чем за весь прошлый год. Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что потоки нелегальных мигрантов из Белоруссии «достигли исторического максимума».

Большинство мигрантов-нелегалов — это вовсе не белорусы, а в основном граждане Ирака, стремящиеся в Евросоюз, отметили в правоохранительных органах Литвы. Поток нелегальных мигрантов через литовскую границу в последние годы растет. В прошлом году был задержан 81 иностранец, в 2019-м — 46.

Литва связывает наплыв мигрантов, в частности, с тем, что в конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил, что ослабит пограничный контроль. «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить», — заявил Лукашенко, выступая в белорусском парламенте. Это было сказано на фоне скандала с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair и введения новых санкций в отношении Белоруссии.

Впрочем, премьер Литвы Шимоните уточнила в четверг, что республика не собирается отгораживаться на границе каменной стеной от всех, сообщает ТАСС со ссылкой на выступление политика.

Кирпич, бетон и колючая проволока

Соседняя Эстония установила на границе с Россией первый километр забора еще в прошлом году и планирует загородить проволокой за три года 23,5 километра границы. Первый этап строительства в 8 км обойдется государству в 20 млн евро, а весь проект оценивается в 130,5 млн евро.

Еще одна прибалтийская республика — Латвия — также активно отгораживается и от Белоруссии и от России. Латвия возвела забор длиной 93 километра с колючей проволокой на границе с Россией еще в 2020 году.

Возвести защиту предполагается на все 283,6 километра границы с РФ. Стоимость проекта — 21 млн евро.

На латвийско-белорусской границе будет возведено заграждение длиной 135 километров. Строительные работы планируется выполнить за четыре года, стоимость — 27,6 млн евро.

Многие страны усиленно отгораживаются друг от друга при помощи кирпича, бетона и колючки.

В 2004 году израильтяне отгородились от Палестины на 700-километровом участке общей границы. Турция с 2014 года возводит 500-километровую стену вдоль границы с Сирией. Строится трехметровый забор с наблюдательными башнями. Саудовская Аравия в 2015 году начала возведение стены на 900-километровой границе с Ираком.

По неофициальным подсчетам, в мире насчитывается не менее 70 искусственных пограничных барьеров.

Самое масштабное американское заградительное сооружение — «стена Трампа» на границе США и Мексики. Агентство Reuters сообщало, что в феврале этого года на границе с Мексикой американскими властями были задержаны около 100 тыс. мигрантов. Это самый высокий показатель с 2006 года.

Толерантность уперлась в стену

Отгородиться от Мексики и всей Южной Америки было обещанием кандидата в президенты Дональда Трампа в 2016 году. И он это обещание выполнил. При Трампе было построено более 1000 километров пограничной стены. Строительство финансировалось за счет госбюджета, и обошлось в гигантскую сумму — $22 млрд.

Джо Байден, пришедший на смену Трампу, одним из первых своих указов отменил дальнейшее строительство стены.

Но поток беженцев усилился и соответственно стали расти расходы на содержание мигрантов и борьбу с наркотрафиком. По информации Fox News, каждый нелегал в среднем обходится США в $72 тыс. в месяц (включая стоимость их размещения, медобслуживания и прочие соцрасходы).

Гигантсткие затраты на заграждение — не единственная причина, по которой Байден отказался от идеи Трампа отгородиться от мигрантов, пояснял ранее главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Он считает, что у демократов есть политический мотив — впустить большое количество нелегалов, дать им законный статус и использовать их как избирателей на выборах в парламент и во время президентской избирательной кампании.

Своеобразным прообразом всех современных барьеров между странами, символом разъединения народов стала Берлинская стена, разделявшая Германию на ФРГ и ГДР. Она пала в 1989 году.

За ценой не постоим

Власти ФРГ сейчас возводят стены только для защиты от животных. Например, такое ограждение от диких кабанов, разносчиков африканской чумы свиней есть на границе с Польшей. По поводу такого рода расходов разногласий среди политиков нет. Дебаты идут в связи с расходами на нелегальных мигрантов.

По данным Института экономики Германии, содержание одного мигранта обходится в 2,5 тыс. евро в месяц. И это только прямые расходы. Сейчас в стране насчитывается более 11 млн мигрантов. Кроме того, в Германии находятся 270 тысяч человек, не имеющих статуса беженца, их содержание (по данным за 2019 год) обошлось правительству в 8 млрд евро.

Ни власти ни эксперты не могут четко соотнести расходы в связи с заявленной «политикой открытых дверей» и толерантного отношения к вынужденным переселенцам с ограничительными мерами.

«С одной стороны, мы хотим улучшать демографическую ситуацию в нашей стране, а с другой — все больше немцев работают на «новых немцев». С одной стороны — растущая нищета среди детей и престарелых, с другой — хорошо живущие семьи беженцев с множеством детей», — возмущался во время выступления в Бундестаге представитель партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.

Он добавил, что каждый беженец будет стоить Германии за свою жизнь 450 тысяч евро. «Немецкое правительство, вам должно быть стыдно!» — цитировали политика немецкие СМИ.

Первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин считает, что процесс изоляции и огораживания стран неизбежен. Какими бы расходами это ни сопровождалось. Европейские страны отгораживаются от Белоруссии и России прежде всего по политическим мотивам. И в этом случае мало кто думает о расходах, об эффективности на рубль вложений. «Если какой-либо стране для защиты от некоего внешнего агрессора нужно соорудить ракету или танк, как оборонительное средство, то масштаб расходов на это, окупаемость имеют вторичное значение. Так и с заградительной стеной», — говорит Макаркин.

Эксперт отмечает, что все страны будут вынуждены усиливать способы контроля за миграцией. «Кто-то более толерантен и не усиливает границы, пытается адаптировать беженцев, не без пользы для экономики страны, а кто-то делает ставку на заградительные барьеры», — говорит Макаркин.