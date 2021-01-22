Из Марокко и Украины: из каких стран мигранты массово едут в ЕС

Самый большой приток мигрантов в Европу в 2019 году был из Марокко — 2 млн человек, сообщил Евростат в уточненных данных за период. На втором месте — Турция (1,9 млн), на третьем — граждане Украины (1,3 млн).

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С небольшим отрывом от этих традиционно лидирующих стран — мигранты Китая. Оттуда, включая Гонконг, в Евросоюз за год перебрались 1 млн человек. Еще в ЕС прибыло за год почти миллион сирийцев, около 900 тысяч албанцев, почти 700 тысяч алжирцев. Из Сербии и Индии – более 500 тысяч из каждой страны.

По итогам 2019 года в странах ЕС насчитывалось 20,3 млн подтвержденных видов на жительство, Больше всего действующих ВНЖ зарегистрировано в Германии – это 4,9 млн человек или почти четверть от всех прибывших.

В Италии — 3,6 млн, 18%, во Франции — 3,1 млн, 15% и в Испании (2,9 млн, 14%).

Россияне в эмигрантском топ-10

То есть, в этих четырех европейских странах сосредоточились 71% от всех мигрантов из третьих стран.

Среди прибывших в Европу насчитывается по нескольку десятков тысяч человек даже из США и Бразилии.

Россиян перебралось за год 76 тысяч. Замыкает топ-10 национальностей, получивших больше всего ВНЖ в ЕС белорусы (70 тысяч человек).

«Стоит уточнить, что 20,3 млн человек — это общее число иностранцев из стран, не входящих в ЕС, которые проживают по виду на жительство. Из Украины по видам на жительство в ЕС сейчас проживает около 1,3 млн человек, из России уехало и живет около 700 тысяч», — говорит заместитель директора Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко.

По его подсчетам, немало россиян проживают в странах Балтии (примерно 150 тыс.). Это преимущественно те люди, которые никуда не уезжали, жили в Прибалтике, но приняли российское гражданство. «Далее идет Германия — 180 тыс. россиян. Эти две оценки дают почти половину всех проживающих в странах ЕС граждан РФ. Далее с большим отрывом идут Испания (примерно 65 тыс.), Франция (около 45 тыс.), Италия (около 40 тыс.)», — говорит Денисенко.

Если сравнивать 2019 год с 2018-м, то прирост мигрантов составил 3 млн человек или на 6% больше.

Рост мигрантского потока случился в основном за счет увеличения числа разрешений на проживание, выданных с целью трудоустройства — 22%.

Всего с целью работы страны ЕС предоставили в 2019 году 41% ВНЖ, для воссоединения семьи — 27%, для обучения — 14%. С другими целями, включая международную защиту, прибыло в ЕС 18%, уточнил Евростат.

Больше всего ВНЖ для получения образования выдали Франция (23%) и Германия (15%).

Самая значительная доля разрешений, связанных с воссоединением семьи, пришлась на Германию (21%), Испанию (18%), Италию и Францию (по 12%).

Имеют два паспорта на всякий случай

Определить достоверно, сколько россиян и куда уезжают не так-то просто, считает преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН Равиль Асмятуллин. Тот же Евростат неоднократно уточняет текущую статистику, поскольку эмигранты стараются часто сохранить «родной паспорт». Кроме того, имеются существенные расхождения в официальной статистике (иногда в несколько раз) эмигрантов, которую дает Росстат, и зарубежной статистики прибытия.

«Если человек эмигрировал и сохранил российский паспорт — наша статистика этого не отражает. То есть, получается, что число уехавших из России намного меньше, чем получающих вид на жительство россиян за рубежом», — говорит эксперт.

У россиян выбор падает часто на те страны, которые допускают двойное гражданство. Желание сохранить два паспорта связано с геополитической нестабильностью. Это дает больше возможностей для определения дальнейшей траектории жизни и позволяет пользоваться правами обеих стран. «Львиная доля россиян живет по виду на жительство, что дает в целом все права кроме избирательного», — говорит эксперт РУДН Асмятуллин.

Основной причиной миграции 90-х годов прошлого века стала экономическая ситуация в стране после распада Советского Союза. С того времени остро стоит проблема «утечки мозгов».

До сих пор уезжает немало специалистов с высокой квалификацией, несмотря на ужесточение миграционной политики, начавшейся в 2014 году. Много россиян, уезжают на обучение или работу по контракту с перспективой остаться за рубежом», — говорит Асмятуллин.

В странах, куда массово эмигрируют, как правило, выше уровень жизни: комфорт, безопасность, качество образования и здравоохранения, климат, добавляет аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

«Основное отличие нынешней эмиграции от ситуации 1990-х годов в том, что тогда доминировал этнический характер миграции. Более половины всех мигрантов составляли немцы и евреи, этническая принадлежность облегчала им доступ в те страны, где они хотели жить. А в 2000-е годы и сейчас доминирующий мотив — выезд на учебу, на работу или в связи с вступлением в брак», — говорит Киселева.

В 90-е много уезжали также в США (по беженским программам — до 1996 года), добавляет Денисенко из Института демографии. «Потенциал этой миграции накапливался в СССР годами. Отметим, что миграционная политика западных стран была тогда лояльна по отношению к бывшим гражданам СССР», — считает Денисенко.

Россияне растеряли привилегии

По его словам, с начала 2000-х выходцы из СССР потеряли свои привилегии (облегченный доступ по каналам беженства, трудоустройства, обучения). «Теперь мигранты из России проходят через те же фильтры отбора, что и граждане других стран», — говорит Денисенко.

Сейчас все больше стран предлагают программы получения вида на жительство в обмен на инвестиции (Испания, Греция, Португалия, Латвия, Мальта, Кипр и другие), что актуально для состоятельных россиян, отмечают эксперты. Наиболее популярные страны среди зажиточных россиян — США, Великобритания, Кипр, Португалия, отмечает Асмятуллин из РУДН.

По данным отчета Global Wealth Migration Review, Россия находится на третьем месте в 2019 году по количеству долларовых миллионеров, покинувших страну — 5500 человек.

В последние годы быстро росло количество первичных видов на жительство в ЕС, отмечает старший научный сотрудник Центра демографических исследований НИУ ВШЭ Екатерина Щербакова. В 2019 году таких разрешений было выдано более 2,9 млн, начиная с 2016 года — по 2,5 млн и более, тогда как десять лет назад (по итогам 2009 года) — менее 1,7 млн.

«Количество первичных разрешений, выданных россиянам, тоже растет, но медленно. В 2019 году их было выдано около 76 тысяч, в 2009-2011 годы выдавалось по 51 тысяче», — заключает Щербакова из ВШЭ.