Счетная палата предлагает скорректировать условия льготной ипотеки

Счетная палата представила отчет о результатах анализа выделения в 2019–2020 годах средств федерального бюджета на цели поддержки рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. В документе аудиторы СП пришли к выводу, что выданные деньги на льготную ипотеку привели к существенному росту цен на рынке недвижимости.

«Масштабная господдержка рынка ипотечного кредитования стимулировала рост спроса на жилье, что при недостаточном предложении в ряде регионов привело к росту цен.

По итогам 2020 года цены на жилье на первичном рынке поднялись на 12 % по отношению к 2019 году», – отмечают аудиторы СП в своем докладе.

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В связи с этим ведомство предложила скорректировать условия программы льготной ипотеки, а именно после 1 июля 2021 года допускать участие в программе только те категории граждан, которые относятся к нуждающимся в улучшении жилищных условий либо необходимо сделать возможность получения льготной ипотеки однократной.

Кроме того, ведомство Алексея Кудрина предлагает правительству рассмотреть возможность снизить ипотечную ставки для семей, родивших третьего и последующих детей, в том числе распространения такого снижения на уже действующие ипотечные кредиты в рамках данной программы.

Для всего Дальневосточного федерального округа и сельских территорий всей страны СП предложила ввести альтернативные механизмы стимулирования улучшения жилищных условий.

Речь идет не только о субсидируемом кредитовании на покупку жилья, но и о прямых субсидиях (грантах) семьям на покупку, строительство, ремонт жилья (включая индивидуальные жилые дома), предоставление доступного арендного и социального жилья. Кроме того, эксперты Счетной палаты попросили правительство по возможности установить контроль за соблюдением застройщиками сроков ввода в эксплуатацию жилищных объектов, которые реализуются в рамках программы кредитования застройщиков по льготным ставкам.

Спасла рынок жилья

Аудиторы СП отметили и положительный эффект от введения субсидируемой государством ипотеки. Так, четыре программы (Семейная, Дальневосточная, Сельская и Льготная ипотеки) обеспечили по итогам прошлого года свыше четверти от количества всех выданных в России ипотечных кредитов и треть от объема задолженности по ним.

Плюсом от введения мер поддержки эксперты палаты посчитали и сохранение показателей по объему ввода жилья в прошлом году (82 млн кв. м) на уровне 2019 года, а также

запуск с августа 2020 года строительства 26,4 млн кв. м нового жилья.

В общей сложности с 2020 года из бюджетов разных уровней на эти цели в сумме было выделено около 90 млрд рублей. Фактическое потрачено – 58,4 млрд рублей, или 66% от зарезервированных бюджетных ассигнований

«В результате реализации программы поддержки семей с детьми задолженность по ипотечным кредитам многодетных семей в среднем снизилась на 30%.

По состоянию на 1 января 2021 года указанные меры поддержки фактически получили 111 тыс. семей.

По расчетам аудиторов при продлении срока действия льготной ипотеки до 2024 года совокупные обязательства федерального бюджета по четырем ипотечным программам могут вырасти до 1,9 трлн рублей.

«Проведенный в рамках мероприятия регрессионный анализ показал статистически значимую зависимость между объемами строящегося жилья и количеством выданных на первичном рынке ипотечных кредитов по анализируемым программам, что следует учитывать при принятии решений о введении стимулирующих программ в различных регионах», – подчеркнули в СП.

Ранее вице-премьер правительства Марат Хуснуллин говорил, что программа льготной ипотеки со ставкой 7% вместо прежних 6,5% остается выгодной для покупателей новостроек. Впрочем, ажиотажа в этом сегменте он уже не ожидает.

«Я хочу подчеркнуть, что у нас была льготная ипотека в 6,5%, а инфляция была 4%. Сегодня у нас инфляция 5,5%, а ипотека - 7%. То есть для тех, кто сегодня берет, это все равно выгоднее за счет инфляции», - сказал Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-24».