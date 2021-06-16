«Роснефть» запустила сеть аптек на АЗС

Инициатива по обеспечению доступности безрецептурных лекарств и нелекарственных препаратов для автомобилистов соответствует стратегии «Роснефти» по расширению спектра услуг, предоставляемых автозаправочными комплексами компании.

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Пилотный проект «Аптека Авто» реализуется на территории Северо-Западного федерального округа.

Новый сервис уже доступен на двух АЗС в Санкт-Петербурге, в ближайшее время аптека откроется еще на двух АЗС в Ленинградской области. В торговых залах АЗС произведена реконструкция с учетом требований, предъявляемых к оборудованию, условиям хранения и продаже лекарственных препаратов.

«Аптека Авто» предлагает клиентам АЗС безрецептурные лекарственные препараты и ассортимент нелекарственных средств - товары медицинского назначения, гигиенические средства, лечебную косметику, предметы по уходу для всей семьи.

Помощь потребителям в подборе лекарственных средств и товаров для здоровья оказывают квалифицированные фармацевты.

Вице-президент по розничному бизнесу НК «Роснефть» Аврил Конрой, комментируя новую инициативу компании по расширению нетопливных предложений, отметила, что клиентоориентированность, предоставление востребованных услуг на АЗС и высокий уровень обслуживания клиентов - ключевые приоритеты развития розничного бизнеса «Роснефти».

Открытие сети дорожных аптек позволяет не только расширить перечень предоставляемых АЗС «Роснефти» услуг и товаров, но также способствует поддержанию здоровья населения, что особенно актуально в условиях текущей эпидемиологической ситуации.

Увеличение сегмента непрофильных товаров, продаваемых на АЗС, наблюдается во всем мире, отметил аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

Эксперт пояснил, что из-за падения цен на нефть и увеличения стоимости ее добычи рентабельность нефтяного бизнеса снижается во всем мире. «Раньше компании на АЗС зарабатывали на перепродаже топлива, однако сейчас маржинальность сокращается, во всем мире на АЗС активно развиваются продажи товаров, не связанных с нефтепереработкой», — пояснил Полищук.

По словам эксперта, инициатива «Роснефти» будет актуальна на трассах с высокой проходимостью, где нет аптечных пунктов в непосредственной близости от АЗС.