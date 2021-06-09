Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
«США локтями расчищают себе рынки»: что угрожает лидерству России в экспорте газа

Россия может потерять лидерство в экспорте газа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Александр Рюмин/ТАСС
Россия уже через три года потеряет лидерство в экспорте газа, пришло к выводу правительство. Чиновники надеются, что ситуацию удастся исправить за счет увеличения поставок сжиженного газа. Для этого будут развивать газовый Северный морской путь из Ямала в Азию.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

После 2024 года Россия может уступить первенство по объемам экспорта газа на мировой рынок, следует из опубликованной сегодня на сайте Минэнерго «Энергетической стратегии России до 2035 года», с которой ознакомилась «Газета.Ru».

«Показателем решения задачи гибкого реагирования на динамику мирового рынка газа является место в тройке мировых лидеров по экспорту газа: 2018 год — 1 место; к 2024 году — 1 или 2 место; к 2035 году — 1 или 2 место», — говорится в документе.

Аналитики министерства приводят данные ОПЕК, согласно которым в 2019 году Россия экспортировала 261 млрд кубометров газа. Второе место занял Катар (143 млрд), третье — США (132 млрд), четвертое — Норвегия (111 млрд), а пятое — Австралия (100 млрд).

Эксперты не согласны с выводами Минэнерго, они полагают, что Россия не будет снижать объемы поставок газа на экспорт.

«Скорее всего, наш экспорт по газу никак радикально не уменьшится. Наши основные конкуренты — Катар, США, Норвегия и Австралия.

США локтями расчищают себе рынки сбыта, продвигают свои СПГ-проекты, но им, как и Катару, будет сложно выйти даже на текущий российский объем свыше 250 млрд куб. м (а к 2024 году с учетом «Арктик СПГ-2» это будет еще больше). Мы не видим планов у других стран как-то радикально нарастить объем экспорта, поэтому непонятно, кто может нас обогнать к 2024 году», — сказал «Газете.Ru» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он добавил, что основной рынок сбыта российского голубого топлива — европейский, но ЕС несмотря на планы по отказу от ископаемых видов топлива к 2024 году скорее будет импортировать больше газа для того, чтобы заменить уголь и удовлетворить растущую потребность в энергии.

Кроме того, основных конкурентов России — Катар и США — будет сдерживать нехватка инфраструктуры и мощностей для транспортировки, даже если им удастся нарастить объемы добычи, пояснил «Газете.Ru» исполнительный вице-президент ГК «​НьюТек Сервисез» Валерий Бессель.

«Мы являемся однозначными лидерами и опережаем Катар в полтора раза, плюс у нас взрывными темпами идет развитие газовой инфраструктуры, а у США даже при наращивании добычи сланцевого газа не хватает танкеров-газовозов.

Что касается Катара, то это страна с площадью 11 тыс. кв. км, это два района Москвы, там просто негде устанавливать дополнительные мощности для добычи и сжижения газа», — сказал Валерий Бессель. Вытолкнуть Россию с лидерских позиций некому ни в 2024 году, ни в 2030, подытожил он.

«Энергостратегией-2035» предусмотрено поддержание добычи газа в период до 2024 года в диапазоне 795 – 820 млрд кубометров, а в период до 2035 года – в диапазоне 850 – 924 млрд.

Северный путь

На развитие гибкой и адаптивной СПГ-индустрии в России, которая сможет обеспечить как существенное увеличение внутреннего потребления, так и экспорта сжиженного газа, в правительстве возлагают большие надежды, считают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

Основные возможности для увеличения поставок СПГ на внешние рынки для России зависят от уровня спроса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Япония, Южная Корея и др.).

«Энергостратегия-2035» и план по ее реализации предусматривают «создание в Арктической зоне РФ специализированных центров (хабов) по перевалке, хранению и торговле сжиженным природным газом, реализация проектов строительства терминалов на Камчатке и в г. Мурманске».

Как уточнил Игорь Юшкин, основной путь через Арктику в Азию сейчас прокладывает НОВАТЭК, который активно разрабатывает Ямальский кластер.

«Сейчас 80% того, что производит Ямал-СПГ, уходит в Европу, во многом из-за того, что пока не готова вся инфраструктура Северного морского пути в восточном направлении. Главное — нет перевалочной базы,

— рассказал Игорь Юшкин. Поэтому сейчас газовозам арктического класса, которых не так много у НОВАТЭКа, при поставках в Азию приходится идти до конечного пункта назначения — до Японии, Южной Кореи, Китая, а потом возвращаться порожняком, теряя много времени.

Поэтому НОВАТЭК планирует запустить в 2022—2023 году перевалочный хаб на Камчатке, и танкеры ледового класса будут ходить от Сабетты до Камчатки и обратно, а на перевалочном пункте газ будут забирать другие газовозы и возможностей поставлять в Азию будет больше, отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Валерий Бессель напомнил, что в ближайшие годы из-за глобального потепления Северный морской путь будет дольше свободным от льда, плюс в ближайшие несколько лет верфь «Звезда» построит 15 танкеров-ледоколов (контракт на их строительство заключили ССК «Звезда» и компании группы ВЭБ.РФ), два из которых уже были заложены в ноябре 2020 и в январе 2021.

«В мире сейчас просто нет свободных газовых танкеров, они все расписаны под катарский и австралийский газ, а на строительство такого танкера надо два года и 2-3 млрд долларов инвестиций, — сообщил Бессель. — Мы не могли предвидеть такого взрывного роста развития инфраструктуры под сжиженный газ в России».

Производство на Ямал-СПГ в 2020 году составило 18,7 млн тонн при заявленной проектной мощности трех уже работающих линий 16,5 млн тонн.

Заявленный проект Арктик-СПГ-2 с отгрузкой через Мурманск предполагает мощность 19,8 млн тонн, НОВАТЭК-Камчатка — 21,7 млн тонн.

Фактическая загрузка терминалов будет зависеть от спроса на внешних рынках, где на фоне трендов по декарбонизации мировой энергетики существует высокая неопределенность относительно долгосрочных перспектив рынка СПГ и природного газа, подчеркнула доцент кафедры международной коммерции ВШКУ РАНХиГС, генеральный директор «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора» Тамара Сафонова.

В целом по российским терминалам согласно заявленным проектам объемы отгрузки СПГ могли бы вырасти с 30,9 млн т/год в 2020 году до 126,4 млн т/год в 2030 году, подсчитало агентство Сафоновой. Такие объемы могут оказаться избыточными с учетом значительного уровня перепроизводства углеводородов на мировом рынке, несмотря на рост спроса на СПГ в Европе в краткосрочной перспективе.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку