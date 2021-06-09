«США локтями расчищают себе рынки»: что угрожает лидерству России в экспорте газа

После 2024 года Россия может уступить первенство по объемам экспорта газа на мировой рынок, следует из опубликованной сегодня на сайте Минэнерго «Энергетической стратегии России до 2035 года», с которой ознакомилась «Газета.Ru».

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«Показателем решения задачи гибкого реагирования на динамику мирового рынка газа является место в тройке мировых лидеров по экспорту газа: 2018 год — 1 место; к 2024 году — 1 или 2 место; к 2035 году — 1 или 2 место», — говорится в документе.

Аналитики министерства приводят данные ОПЕК, согласно которым в 2019 году Россия экспортировала 261 млрд кубометров газа. Второе место занял Катар (143 млрд), третье — США (132 млрд), четвертое — Норвегия (111 млрд), а пятое — Австралия (100 млрд).

Эксперты не согласны с выводами Минэнерго, они полагают, что Россия не будет снижать объемы поставок газа на экспорт.

«Скорее всего, наш экспорт по газу никак радикально не уменьшится. Наши основные конкуренты — Катар, США, Норвегия и Австралия.

США локтями расчищают себе рынки сбыта, продвигают свои СПГ-проекты, но им, как и Катару, будет сложно выйти даже на текущий российский объем свыше 250 млрд куб. м (а к 2024 году с учетом «Арктик СПГ-2» это будет еще больше). Мы не видим планов у других стран как-то радикально нарастить объем экспорта, поэтому непонятно, кто может нас обогнать к 2024 году», — сказал «Газете.Ru» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он добавил, что основной рынок сбыта российского голубого топлива — европейский, но ЕС несмотря на планы по отказу от ископаемых видов топлива к 2024 году скорее будет импортировать больше газа для того, чтобы заменить уголь и удовлетворить растущую потребность в энергии.

Кроме того, основных конкурентов России — Катар и США — будет сдерживать нехватка инфраструктуры и мощностей для транспортировки, даже если им удастся нарастить объемы добычи, пояснил «Газете.Ru» исполнительный вице-президент ГК «​НьюТек Сервисез» Валерий Бессель.

«Мы являемся однозначными лидерами и опережаем Катар в полтора раза, плюс у нас взрывными темпами идет развитие газовой инфраструктуры, а у США даже при наращивании добычи сланцевого газа не хватает танкеров-газовозов.

Что касается Катара, то это страна с площадью 11 тыс. кв. км, это два района Москвы, там просто негде устанавливать дополнительные мощности для добычи и сжижения газа», — сказал Валерий Бессель. Вытолкнуть Россию с лидерских позиций некому ни в 2024 году, ни в 2030, подытожил он.

«Энергостратегией-2035» предусмотрено поддержание добычи газа в период до 2024 года в диапазоне 795 – 820 млрд кубометров, а в период до 2035 года – в диапазоне 850 – 924 млрд.

Северный путь

На развитие гибкой и адаптивной СПГ-индустрии в России, которая сможет обеспечить как существенное увеличение внутреннего потребления, так и экспорта сжиженного газа, в правительстве возлагают большие надежды, считают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

Основные возможности для увеличения поставок СПГ на внешние рынки для России зависят от уровня спроса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Япония, Южная Корея и др.).

«Энергостратегия-2035» и план по ее реализации предусматривают «создание в Арктической зоне РФ специализированных центров (хабов) по перевалке, хранению и торговле сжиженным природным газом, реализация проектов строительства терминалов на Камчатке и в г. Мурманске».

Как уточнил Игорь Юшкин, основной путь через Арктику в Азию сейчас прокладывает НОВАТЭК, который активно разрабатывает Ямальский кластер.

«Сейчас 80% того, что производит Ямал-СПГ, уходит в Европу, во многом из-за того, что пока не готова вся инфраструктура Северного морского пути в восточном направлении. Главное — нет перевалочной базы,

— рассказал Игорь Юшкин. Поэтому сейчас газовозам арктического класса, которых не так много у НОВАТЭКа, при поставках в Азию приходится идти до конечного пункта назначения — до Японии, Южной Кореи, Китая, а потом возвращаться порожняком, теряя много времени.

Поэтому НОВАТЭК планирует запустить в 2022—2023 году перевалочный хаб на Камчатке, и танкеры ледового класса будут ходить от Сабетты до Камчатки и обратно, а на перевалочном пункте газ будут забирать другие газовозы и возможностей поставлять в Азию будет больше, отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Валерий Бессель напомнил, что в ближайшие годы из-за глобального потепления Северный морской путь будет дольше свободным от льда, плюс в ближайшие несколько лет верфь «Звезда» построит 15 танкеров-ледоколов (контракт на их строительство заключили ССК «Звезда» и компании группы ВЭБ.РФ), два из которых уже были заложены в ноябре 2020 и в январе 2021.

«В мире сейчас просто нет свободных газовых танкеров, они все расписаны под катарский и австралийский газ, а на строительство такого танкера надо два года и 2-3 млрд долларов инвестиций, — сообщил Бессель. — Мы не могли предвидеть такого взрывного роста развития инфраструктуры под сжиженный газ в России».

Производство на Ямал-СПГ в 2020 году составило 18,7 млн тонн при заявленной проектной мощности трех уже работающих линий 16,5 млн тонн.

Заявленный проект Арктик-СПГ-2 с отгрузкой через Мурманск предполагает мощность 19,8 млн тонн, НОВАТЭК-Камчатка — 21,7 млн тонн.

Фактическая загрузка терминалов будет зависеть от спроса на внешних рынках, где на фоне трендов по декарбонизации мировой энергетики существует высокая неопределенность относительно долгосрочных перспектив рынка СПГ и природного газа, подчеркнула доцент кафедры международной коммерции ВШКУ РАНХиГС, генеральный директор «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора» Тамара Сафонова.

В целом по российским терминалам согласно заявленным проектам объемы отгрузки СПГ могли бы вырасти с 30,9 млн т/год в 2020 году до 126,4 млн т/год в 2030 году, подсчитало агентство Сафоновой. Такие объемы могут оказаться избыточными с учетом значительного уровня перепроизводства углеводородов на мировом рынке, несмотря на рост спроса на СПГ в Европе в краткосрочной перспективе.