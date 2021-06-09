Соцвыплаты придут автоматом

Возможность получать социальные выплаты определена положением Концепции развития социальной сферы, в которой прописан институт так называемого социального казначейства. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на интервью министра финансов Антона Силуанова. Соцказначейство более адресно будет направлять десятки миллиардов рублей госпомощи нуждающимся гражданам, в перспективе речь может идти о сотнях миллиардов.

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«Все люди, которые нуждаются в социальной защите, будут определены в рамках этого казначейства. Помощь, которую государство оказывает, доходит в простой и удобной форме: не нужно бегать за справками, ходить в органы социальной защиты.

Все услуги можно будет получать онлайн»,

— уточнил министр.

В свою очередь в Минтруде пояснили, что господдержка в рамках социального казначейства людям будет приходить без отдельных заявлений, а некоторые виды помощи — только по заявлению, без дополнительных справок. Для этого потребуется указать на портале «Госуслуги» реквизиты счета, на который будут начисляться выплаты. Для этого на сайте появится отдельный сервис, где гражданину нужно будет дать согласие на проактивное получение соцподдержки.

Предполагается, что в таком режиме будут начисляться все дотации, связанные с наступлением особенных событий в жизни граждан:

рождение детей, пенсионные отчисления и прочее.

Деньги, которые выплачиваются в рамках борьбы с бедностью и безработицей в России, начислят по заявлению. Здесь речь идет, прежде всего, о пособиях ввиду отсутствия работы, соцконтракте. При этом справки в дополнение к таким заявлениям не потребуются, подчеркнули в Минтруде.

По поручению президента Владимира Путина, уже со следующего года проактивное начисление будут применяться к федеральным выплатам, а еще через три года — к региональным. Минцифры также работает над проектом социального казначейства. Министерство готовит нормативную базу для предоставления гражданами реквизитов и счетов на портале «Госуслуги» для получения мер господдержки, в том числе проактивно.

Кредитные организации связывают с новой функцией далеко идущие планы, утверждают источники «Известий» на рынке. Для банков в этом сегменте открывается дополнительный повод найти новых клиентов.

«Аналогии с зарплатным рабством не будет.

Человек сам выберет кредитную организацию, на которую захочет получать деньги. Однако не исключено, что будет выработан перечень разрешенных банков», — приводит издание мнение неназванного собеседника в банке.

В РНКБ сообщили, что на сегодняшний день банк не принимал участие в обсуждении и не планировал разрабатывать специальные счета для подобных выплат.

Там полагают, что оптимальным вариантом было бы дать людям возможность самостоятельно выбирать из уже имеющихся собственных счетов и карт для предоставления подобного функционала, однако с условием, что этот счет будет уникален.

Потребность оформления нового отдельного счета может стать новой нагрузкой на кредитные организации и граждан.

Функция перевода социальных выплат по банковским реквизитам граждан распространена по всему миру.

Некоторые государства открывают для этого так называемый базовый счет, где при рождении или достижении конкретного возраста (например, при выдаче паспорта) каждый человек получает персональный счет, отметил руководитель направления исследований финансового центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. Такой ход государства позволяет гражданам быстрее получить социальные выплаты и не попасться на уловки мошенников.

Ранее Фонд социального страхования (ФСС) уведомил, что с 2022 года проактивные выплаты будут начисляться по больничным листам, при этом для них также будет предусмотрен беззаявительный формат. Об говорил руководитель департамента обеспечения страховых выплат фонда Вячеслав Толкачев.

То есть прямые выплаты от ФСС смогут приходить по факту закрытия больничного листа или, к примеру, выхода женщин в декрет.

«Мы постараемся еще больше упростить способ начисления пособий нашим гражданам и планируем к 2022 году исключить необходимость заполнения заявлений о назначении выплат, которые сегодня работник должен предоставлять по каждому страховому случаю, пособия будут начисляться автоматически», — говорил «Российской газете» Толкачев.