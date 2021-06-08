Пандемия и перекосы: почему дорожает борщ

Минсельхоз назвал текущий рост цен на овощи в России (картофель, свеклу, капуту, морковь, лук) «обычным делом» для начала летнего сезона. Об этом говорится в заявлении министерства, обнародованном во вторник 8 июня.

Реклама

«Активная ценовая динамика по этой группе товаров является традиционной для данного сезона», — отмечается в сообщении. Оно стало ответом на опубликованные Росстатом данные о стоимости продуктов питания и, в частности, овощного набора для приготовления борща.

Министерство даже рапортует о снижении цен у производителей на некоторые овощи. Огурцы за месяц подешевели на 21,8%, за неделю — на 4,6%, подсчитали в Минсельхозе.

Цены на томаты снизились на 25,3% и на 6,2% соответственно. На белокочанную капусту — в мае росли, но остались ниже уровня аналогичного периода прошлого года, обратило внимание аграрное ведомство.

«Сохранению стабильного уровня цен на овощи открытого грунта и картофель в том числе будет способствовать расширение посевных площадей в 2021 году», — считают там.

Но данные Росстата пока что не внушают оптимизма. Плодоовощная продукция в мае по сравнению с апрелем стала дороже на 2,9%, а по сравнению с маем прошлого года — на 8,2%.

С начала года (за пять месяцев) цены на овощи и вовсе выросли на 13,1%.

В мае, по данным Ростата, больше всего подорожал как раз так называемый «борщевой набор»: свекла — на 35,3%, белокочанная капуста — на 25,2%, морковь — на 18,8%, картофель — на 15,4%, репчатый лук — на 11,3%.

Не луковое горе, а свекольное

У отраслевого союза несколько иная статистика. По словам исполнительного директора Союза участников рынка картофеля и овощей Алексея Красильникова, килограмм свеклы в мае прошлого года стоил 11-12 рублей, а в начале июня этого года — в среднем 60 рублей, картофель вырос в цене с 16-17 до 27 рублей, капуста — с 9 до 12 рублей. И только лук подешевел с 25 до 12 рублей. Это статистика Картофельного союза по Московскому региону.

«Снижение цен по луку происходит лишь потому, что уже сейчас пошли его поставки из Молдовы, Краснодарского края, Казахстана и Египта. По остальным позициям овощного набора для борща — рост цен», — говорит Красильников.

Что касается используемого в традиционном рецепте борща мяса, Минсельхоз заявил о стабилизации цен на все его виды в 2021 году.

«Мясная отрасль в последние годы интенсивно развивается. Высокая обеспеченность внутреннего рынка основными видами мяса способствует сохранению стабильного уровня цен», — отмечает Минсельхоз.

По данным Минсельхоза, цены сельхозпроизводителей на свинину за месяц прибавили 0,2%, на баранину — снизились на 1%, на говядину- - увеличились на 0,9%, на птицу — на 0,8%.

Относительной стабильности цен на мясо, как считают в Минсельхозе, способствует растущая конкуренция, а также применение таможенно-тарифных мер регулирования в отношении зерна и механизм льготного кредитования.

Но статистика Росстата дает иную картину. Мясо и птица в мае стали дороже на 1,3%, с начала года — на 8,3%, по сравнению с маем 2020 года — на 10,2%.

Красильников из Картофельного союза затрудняется дать прогноз о том, какие будут цены на овощи, когда на прилавки начнет наконец-то поступать новый урожай. Под овощи, по данным за май, засеяно только 87% площадей. «Но уже сейчас прибавляют в цене отдельные виды минеральных удобрений. Минсельхоз это видит. А сельхозпроизводители, естественно, будут закладывать этот рост в стоимость своей продукции», — говорит Красильников.

«Что касается минеральных удобрений, то меры по стабилизации цен на удобрения и поддержке аграриев обсудят на площадке правительства», — сообщили «Газете.Ru» в аппарате профильного вице-премьера Виктории Абрамченко.

По поручению правительства профильные ведомства ведут работу по постоянному мониторингу цен на продовольственные товары, уточнили в аппарате Абрамченко. Динамика цен на овощи открытого грунта и картофель традиционна для этого времени года, она связана с сезонным фактором, считают в аппарате.

«Корректировка цен будет происходить по мере сбора нового урожая», — заключили там.

Проблема не в сезонности, а в системности

Обычно запасов картофеля и овощей хватает, а если образуется дефицит, то его покрывают закупками зарубежной продукции, отмечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Причем на долю импортного картофеля приходится только 2% рынка.

Проблема этого года с овощами в том, что в прошлом году из-за пандемии российские аграрии и наши соседи из Белоруссии не успели провести посадочные работы в нужном объеме, поэтому цены на овощи выросли и на внешнем рынке, и на российском, считает Сигал.

«Проблема системная, а не сезонная. Если правительство вводит продуктовое эмбарго на поставки из Европы или из Турции, если начали по-советски, как Госплан, регулировать зерновой рынок, масличных культур, то не надо удивляться, что перекосы с ценами пойдут и по другим сельхозкультурам», — отмечает в свою очередь директор Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Евгения Серова.

«К тому же, когда цены растут по все экономике, почему «борщевой набор» должен быть исключением? Все меры по регулированию цен — это от неправильно сформулированных национальных целей. Если ваша цель — сдерживание показателя инфляции, то вы всячески пытаетесь сдержать цены (почему это неэффективно, уже много раз говорено и мной, и другими экономистами). Если цель — помочь населению выжить при инфляции — помогайте бедным», — говорит Серова.

Она предлагает определиться с приоритетами. «Снижение инфляции любой ценой — это не цель. Цель — рост благосостояния россиян. И если благосостояния можно добиться при высокой инфляции — пусть цены растут. Они и в мире растут. Сдерживать их сейчас — значит получить взрывной рост потом», — подытоживает эксперт ВШЭ Серова.