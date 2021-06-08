Профсоюзы: необходимо «вернуть недоплаченные суммы» работающим пенсионерам

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил президенту Владимиру Путину обращение с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам.

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В письме, размещенном на официальном сайте ФНПР, говорится, что «на данный момент правительство РФ не одобрило ни один из законопроектов, предложенных депутатами, и при этом не внесло свой вариант».

Профсоюзы считают, что необходимо вернуть недоплаченные суммы работающим пенсионерам и восстановить индексацию.

По мнению Михаила Шмакова, затянувшаяся пауза с исполнением поручения президента РФ о возобновлении индексации пенсий не позволяет улучшить материальное положение многих тысяч пенсионеров.

«Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», — говорится в письме.

Профсоюзы считают, что индексация поможет частично решить проблему с бедностью, поскольку значительную часть бедных — это именно пенсионеры.

Федерация независимых профсоюзов России обратилась к президенту в связи с тем, что ранее им была поставлена задача правительству подготовить предложения по решению этой проблемы. «ФНПР озабочена затяжкой выполнения Вашего поручения», — говорится в письме к главе государства.

В федерации профсоюзов выразили уверенность, что «верное и справедливое решение в этом сложном и запутанном вопросе будет найдено».

Индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена в России с января 2016 года. Это было объяснено необходимостью снизить дефицит Пенсионного фонда России.

Сенаторы ищут источники финансирования

Ранее в правительств е сообщали, что по поручению Владимира Путина проработало вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам и подготовило соответствующие предложения. В интервью РИА «Новости» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что власти ищут источники бюджетного финансирования индексации.

По расчетам Минтруда, на выплаты пенсий потребуется 7,8 трлн рублей в 2021 году. Среднегодовой размер пенсии после индексации составит 17,5 тыс. рублей.

О том, что страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам будут проиндексированы в 2021 году президент Путин заявлял на ежегодной большой пресс-конференции 17 декабря прошлого года. Индексация предполагается на уровне выше инфляции.

«На следующий год предусмотрена индексация выше инфляции, инфляция ожидается у нас где-то в районе 4%, индексация пенсий предусмотрена 6,3%. И мы сделали все, чтобы это обеспечить», — сказал Путин.

По его словам, возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам «простое». Это бюджетная обеспеченность. «Конечно, мы об этом думаем, и пенсионеры этого заслуживают», — добавил он.

Но при этом президент напомнил, что в СССР работающим пенсионерам пенсия вообще не полагалась. «В сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, индексация крайне важна», — признал Путин. Он отметил, что нередко пенсионеры берутся за такую работу, которую другие выполнять не хотят. «В принципе государство само заинтересовано в том, чтобы пенсионеры занимали эти места», — добавил Путин.

Ранее в марте премьер-министр Михаил Мишустин распорядился расширить перечень периодов, включаемых в трудовой стаж, дающих право на досрочную пенсию. Как сообщала пресс-служба правительства, в в трудовой стаж будут включены периоды обучения и повышения квалификации.

«Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата», — указано в документе. При этом работодатели должны отчислять за работников взносы на обязательное пенсионное страхование.

Новый порядок распространяется на все категории работников, имеющих право на досрочную пенсию по старости, однако наиболее актуален он для представителей профессий, требующих постоянного повышения квалификации. В первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения, поясняли в кабмине.