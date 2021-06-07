На Кипр и в Тунис запретили летать. Кого это коснется и что будет с ценами на туры

Что случилось

Ростуризм уведомил туроператоров о возможном аннулировании у авиакомпаний допусков на выполнение грузопассажирских рейсов, если будет установлено, что они перевозят тургруппы в страны, с которыми официально не возобновлено авиасообщение. В свою очередь Росавиация предупредила сами авиакомпании. К туристам же ведомства обратились с совместным заявлением.

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«В настоящее время с целым рядом стран, включая Кипр и Тунис, регулярное авиасообщение не возобновлено. По данным направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы, которые не предусмотрены для перелетов с туристическими целями. Мы понимаем желание туристов отдохнуть, а бизнеса — работать. При этом, мы просим и туристов, и бизнес учитывать все сопутствующие риски. Турист рискует частично или полностью не получить ту услугу, за которую он заплатил, а бизнес, соответственно, рискует получить убытки и не оправдать доверие людей. Ростуризм и Росавиация рекомендуют туристам тщательно выбирать направления для путешествий с учетом данных рисков», — отмечается в сообщении.

По данным Aviasales, на турах в закрытые страны попались «Библио Глобус» и Tez Tour: «Российский оператор уже отправил в Тунис группу пакетных туристов прямыми рейсами авиакомпании «Россия». Причем рейсы были единственными, самостоятельным путешественникам билеты туда не купить». Обе компании не ответили на запрос «Газеты.Ru». По данным экспертов, сейчас в Ларнаку (Кипр) летает как минимум 11 авиакомпаний.

В понедельник 7 июня в Россию для переговоров прибыл министр туризма Кипра Саввас Пердиос. В ходе пресс-конференции он заявил, что надеется на возобновление регулярного авиасобщения со страной в «ближайшие недели». Он также подчеркнул, что страна готова принять граждан, привитых «Спутником V», а впоследствии и другими российскими вакцинами. Эпидемиологическая ситуация на Кипре — одна из лучших в Евросоюзе, подчеркнул Пердиос: в стране один из самых высоких показателей по уровню вакцинации населения. К началу июня 50% жителей Кипра получили первую дозу вакцины, а 35% прошли полную вакцинацию. К концу июня будет вакцинировано двумя дозами уже 65% населения, ожидает министр туризма. Большинство задействованного в сфере туризма персонала получило уже две дозы.

«Кипр не только готов к приему россиян, но и заслужил это», — считает Пердиос, его цитату приводит АТОР.

Кого коснется ограничение

В Ростуризме уточнили, что запрет на продажу билетов касается только пакетных туров. Но, как говорят опрошенные «Газетой.Ru» участники рынка, самостоятельные туристы — как любые пассажиры — пострадают тоже: очевидно, сократится число рейсов, а значит, вырастут цены. По данным источника в одном из союзов туроператоров,

«если рейс в Ларнаку еще в пятницу стоил в среднем 50 тысяч рублей, то сегодня — уже 100 тысяч рублей. То есть, новых туров на Кипр по приемлемым ценам вы больше не купите». Помимо Кипра и Туниса запрет коснется и других востребованных направлений — Болгарии и Черногории, уточняет источник «Газеты.Ru».

Как отмечают в Aviasales, тренд пока не коснулся самостоятельных туристов: средний чек на купленные из России на Кипр в период с 4 по 7 июня билеты составил 33,654 руб., на 18% выше периода с 27 по 31 мая (в среднем 26,976 руб.).

В Туту.ру пока не увидели резкого снижения интереса к авиабилетам на Кипр и в Тунис. «Всплеск поисков билетов в Тунис был 1 июня, когда объявили, что там отменили ПЦР-тесты для вакцинированных туристов, в том числе «Спутником V», но сейчас количество поисков уже вернулось к средним значениям», — рассказали в компании. Кипр стабильно входит в топ-20 направлений по поиску билетов вместе с Турцией, Грецией, Грузией, Египтом, Болгарией, Черногорией, ОАЭ, Сербией и США, следует из данных агрегатора.

Туристам нельзя лететь с грузами?

Грузопассажирские рейсы предназначены для перевозки определенных групп граждан, например, россиян или иностранцев, желающих воссоединиться с семьями, обладателей ВНЖ, дипломатов, работающих, учащихся или проходящих лечение за рубежом и т. д. граждан, но не туристов. На самостоятельных туристов ведомства смотрят «сквозь пальцы» хотя бы потому, что их возвращение на родину в случае закрытия авиасообщения будет их собственной проблемой. Туроператоры же должны будут организационно или финансово обеспечить эвакуацию, возместив расходы, а для этого придется взять деньги из фонда персональной ответственности туроператоров.

Стоит ли беспокоиться тем, кто уже на Кипре

По разным оценкам, на Кипре находятся от 10 до 40 тысяч туристов. Тем, кто уже улетел на отдых, беспокоиться не нужно: «рейсы как летали, так и будут летать», считают опрошенные «Газетой.Ru» туроператоры.

Однако юристы предупреждают, что в случае аннулирования обратного рейса туристам, возможно, придется заплатить за новый (вероятно, более дорогой) билет, и это будет считаться другой услугой.

«Туроператор предлагает то, что может в создавшейся ситуации, а турист вправе согласиться или не согласиться на эти условия. Если турист не согласен с ценой, он может попытаться купить билет самостоятельно или обратиться в консульство. Если ситуация будет носить массовый характер, то возможно, будут и вывозные рейсы», — пояснила «Газете.Ru» адвокат общественной организации «Клуб защиты прав туриста» Маргарита Еремеева, ссылаясь на практику прошлого года.

Рейс аннулировали, кто вернет деньги пассажирам?

Если рейс аннулировали, то авиакомпании полностью и без штрафов должны напрямую вернуть деньги самостоятельным туристам, организованным — через туроператора. Но проблема в том, что туроператор мог понести иные расходы, например, на бронирование отеля, предоплату экскурсионной программы или трансфера из аэропорта к месту отдыха. В этом случае

туроператор может удержать часть стоимости тура, но должен быть готов документально подтвердить реальные расходы в суде, рассказала «Газете.Ru» адвокат Еремеева.

«С точки зрения российского законодательства, если поездка состоялась по обстоятельствам, не зависящим от сторон, то туроператор вправе требовать возмещения фактически понесенных расходов, если у него есть тому подтверждение. Авиакомпании не вправе удерживать средства, но остаются другие элементы турпродукта: размещение, трансфер, страховка, экскурсии, поскольку туроператор мог заранее их оплатить. В случае отказа вернуть полную стоимость поездки точку в деле будет, скорее всего, ставить суд», — добавила она.

При этом если туристов не предупреждали о рисках отмены рейса или том, что организованных туристов могут не пустить на борт, то это может трактоваться как введение потребителя в заблуждение относительно существенных условий договора и потребительских свойств продукта, считают юристы.

В какие страны разрешает летать туристам Росавиация

Ранее Росавиация напомнила авиакомпаниям, что оформление билетов туристам на грузопассажирские рейсы за границу «возможно только при наличии решения оперштаба по борьбе c коронавирусом в РФ и разрешения авиавластей иностранных государств», как, например, это возможно для рейсов в Грецию, которая сняла ограничения для россиян. Всего таких стран 43. Но не во всех из них сняты ограничения для россиян, где-то введены карантины или другие ограничения.

В своем официальном канале в Telegram в понедельник 7 июня Росавиация сообщила, что «в случае выявления фактов продажи грузопассажирских полетов в турпакетах в отношении авиакомпании будут приняты ограничительные меры».

В декабре 2020 года российские авиакомпании были уведомлены Росавиацией о том, что перевозка пассажиров за пределы РФ не должна реализовываться и выполняться в рамках туристических пакетов, также напомнили в ведомстве.

Когда россияне смогут путешествовать свободно

«Россияне смогут более свободно ездить в другие страны после достижения 60% иммунизации, это может произойти в сентябре», — заявил президент Владимир Путин в рамках состоявшегося на прошлой неделе в Санкт-Петербурге международного экономического форума.

Как обращают внимание эксперты, увеличение турпотока на Кипр произошло на фоне снятия страной ограничений весной и закрытия других любимых у россиян массовых направлений, таких как Турция (авиасообщение ограничено в мае) и Египет (ожидает возобновления). Ограничения для россиян отменила единственная страна в ЕС — Греция, но Роасвиация с 10 июня установила на направление квоту — всего четыре рейса в неделю.

При этом в АТОР утверждают, что главный турецкий курорт Анталья уже полностью соответствует критериям эпидемиологической безопасности оперативного штаба по коронавирусу в РФ, и надеются на открытие направления после 21 июня.

Будет ли развиваться туризм в России

В 2018 году россияне потратили за рубежом около 35 млрд долларов, приводила цифры Всемирная туристская организация ООН. Логично предположить, что даже половина подобной суммы сильно способствовала бы стимулированию внутреннего туризма в России. Вот только уже год почти без заграничных поездок пока не произвел революции: как рассказал журналистам на ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, только 40% российских туристов покидали пределы своего административного округа, что «свидетельствует об отсутствии роста в России внутреннего туризма. Для сравнения: в США эта сфера развита в 10 раз больше».