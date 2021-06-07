Белоруссия поможет: почему России не хватает картофеля

Цены на продукты в последнее время стабилизировались, но есть проблема с так называемым «борщевым набором» — списком продуктов, необходимых для приготовления блюда, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе ПМЭФ-2021 в беседе с РИА «Новости».

«В последнюю неделю мы фиксируем превышение цен над уровнем инфляции только в отношении «борщевого набора», но это сезонный фактор. Самый большой вклад, больше 11%, — это картофель»,— пояснила Абрамченко.

Понадобится импортировать порядка нескольких десятков тонн из Белоруссии, чтобы хватило до нового урожая.

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В аппарате вице-премьера «Газете.Ru» уточнили, что переговоры с Белоруссией идут на уровне Минсельхозов двух стран. Белорусская сторона готова предоставить необходимый объем.

При этом о государственных закупках картофеля за бюджетные деньги речи не идет, проблема будет решаться на уровне частных компаний-импортеров и отраслевых союзов, пояснили в пресс-службе Абрамченко.

«Россия более чем на 80% закрывает внутренние потребности в картофеле, его импорт составляет всего 16% от объема внутреннего производства», — добавили там.

Кроме того, основную долю в производстве картофеля занимает продукция, которую выращивает население в личных подсобных хозяйствах. «Однако в межсезонье, когда еще не собран новый урожай, может потребоваться дополнительный объем картофеля, чтобы не допустить роста цен на фоне снижения предложения продукции урожая прошлого года», — сообщили в аппарате вице-премьера.

По итогам 2020 года основными поставщиками картофеля в Россию, по данным Федеральной таможенной службы РФ, стали Египет (164 тыс. тонн) и Азербайджан (69 тыс. тонн). Доля Белоруссии в общем объеме поставок в РФ составила 22 тыс. тонн.

Всего в списке поставщиков картофеля в Россию 17 стран. Среди них — Пакистан, Израиль, Франция, Германия, Финляндия.

Страны ближнего зарубежья поставляют в Россию почти 92 тыс. тонн картофеля, дальнего — 224 тыс. тонн. Итого Россия закупила в прошлом году 316 тыс. тонн картофеля за пределами страны.

По данным Росстата, с января по май стоимость картофеля выросла на 61,6%.

«Это обычная история, когда летом растет в цене «борщевой набор» (картофель, свекла, капуста, морковь, мясо)», — объяснили в пресс-службе вице-премьера Абрамченко.

По мнению исполнительного директора Картофельного союза (объединяет 78 компаний АПК) Алексея Красильникова, правительственные чиновники, скорее всего, допустили неточность в размере дополнительного импорта картофеля.

«Закупать несколько десятков тонн картофеля по импорту и договариваться об этом на уровне вице-премьера — это смешно. Такой объем картофеля — это всего несколько фур, его съедят три московских школы за неделю», — говорит Красильников.

Вся Москва потребляет за год от 800 тыс. до 1 млн тонн картофеля. Корректной будет цифра закупок в несколько десятков тысяч тонн, считает представитель отраслевого союза. В аппарате вице-премьера «Газете.Ru» на момент публикации не уточнили, допущена ли в заявленных расчетах ошибка.

Глава Картофельного союза также отметил в разговоре с «Газетой.Ru», что «индекс борща» растет в цене не только за счет картофеля. «Свекла и морковь подорожали у оптовиков к аналогичному периоду прошлого года в 4,-4,5 раза. И розничные цены тоже пошли в рост на эти овощи», — рассказал эксперт.

Некоторый дефицит картофеля возник в этом году из-за снижения урожая. «В 2019 году было собрано промышленным способом, без учета личных хозяйств россиян, порядка 7,4 млн тонн картофеля. А в прошлом году, урожай которого сейчас доедается, собрали только 6,8 млн тонн», — уточнил Красильников.

Он объяснил снижение урожая плохой погодой и сокращением отведенных под него площадей.

Кроме того, торговые сети в этом году ужесточили требования к калибровке овощной продукции и отказались принимать мелкий картофель, что также могло спровоцировать рост цен на этот овощ, считают в Картофельном союзе.

Есть и третья причина, которая могла привести к дефициту, — низкое качество хранения, заметил эксперт. Красильников предупредил, что наиболее острая ситуация с ценами на картофель будет в ближайшие две-три недели, пока не начнет поступать первый урожай картофеля из Астраханской области, Краснодарского края, из Крыма. Но значительных поставок стоит ожидать не раньше августа. «В этом году тепло припозднилось примерно на две недели, урожай сдвигается», — обратил он внимание.

Глава отраслевого объединения подчеркнул, что значительного снижения цен на картофель россиянам ждать не стоит. Это объясняется ростом стоимости удобрений, что неизбежно скажется на цене продукта.

Ранее в этом месяце Минсельхоз уже заявлял о намерении обратиться в правительство по поводу роста цен на минеральные удобрения. В марте на заседании правительства глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предлагал зафиксировать цены на них на ближайшие два-три месяца.

В текущем году ожидается прирост посевных площадей по картофелю, но на ситуацию с «борщевым набором» в следующем году это не повлияет, считает заведующая отделом исследований аграрных рынков Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Наталья Карлова. Новые инвестиции в эту отрасль связаны в основном с вводом новых предприятий по производству картофеля фри, чипсов, картофельного пюре.

«То есть, это увеличение пойдет на обеспечение сырьем перерабатывающих мощностей и не предназначено для реализации картофеля на товарном рынке конечному потребителю», — подытожила эксперт.