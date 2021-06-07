«У искусственного интеллекта без крестьянина ничего не получится»

— О чем вы договорились со Сбером на ПМЭФ? Что общего у агрохолдинга и банка?

— «Система» и Агрохолдинг «Степь уже не первый год работают со Сбером по целому ряду направлений – не только в части привлечения финансирования в разные проекты, в том числе на принципах ESG. Мы расширяем наше сотрудничества и в технологической сфере, включая развитие искусственного интеллекта, нейронных сетей, а также внедрение продуктов и сервисов экосистемы Сбера и для решения задач сельскохозяйственной отрасли.

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— В какой степени аграрный сектор ощутил на себе влияние пандемии и как кризисный для многих отраслей 2020 год прошел сельскохозяйственный бизнес «Системы»? Какие финансовые и операционные результаты показал агрохолдинг «Степь»? Какими достижениями Вы особенно гордитесь?

— «Степь» имеет четкую стратегию развития, которой мы следуем последние 4-5 лет. В прошлом году наш земельный банк достиг показателя почти в 600 тысяч гектаров. У нас были введены в эксплуатацию новые молочные фермы. Мы хорошо продвинулись в области применения современных технологий — это цифровизация сельского хозяйства, расширение использования влагосберегающих технологий и систем с незначительным воздействием на почву. Был реализован и ряд проектов в области логистики и трейдинга. Как раз в 2020 году мы начали, так сказать, собирать «камни» – получать результаты от сделанных ранее вложений.

Разумеется, на прошлый год наложилась пандемия, начала «замерзать» торговля, никто не знал, что будет. А сельское хозяйство – бизнес непрерывного цикла. Аграрий должен вовремя подготовить почву, вовремя посеять, вовремя внести удобрения, провести обработку, убрать урожай и его складировать. Наш менеджмент хорошо справился с возникшими трудностями, и мне хочется особенно отметить регионы нашего присутствия, даже районы в этих регионах: несмотря на действовавшие ограничения по передвижению между регионами и карантин, нам в установленном порядке удавалось все четко согласовать. И в этой совместной работе почти нигде не было сбоев.

Итог 2020 года нас радует: OIBDA агрохолдинга «Степь» составила 9,7 млрд рублей, рост на 136% – это хороший шаг вперед. Кроме того, мы в целом считаем прошлый год успешным еще и потому, что началось восстановление цен на сельхозпродукцию на мировом рынке. Начиная с 2015 года наблюдалась тенденция к снижению, а в 2020 году началось восстановление цен за шестилетний период.

— Как компания адаптировалась к работе в условиях пандемии? Что было самым сложным в этот период? Государство как-то помогло аграриям? Как Вы оцениваете эффективность мер поддержки АПК? Что сама компания делала для поддержания непрерывности производства и социальной поддержки сельских территорий?

— Конечно, было очень тревожно. Больше года назад, когда начала развиваться пандемия, мы не могли предсказать, как это повлияет на бизнес, тем более сельское хозяйство. Мы думали, что оно будет очень чувствительно к этому вопросу. У нас было разработано несколько сценариев развития событий, от позитивного до негативного.

Государство, в свою очередь, активно предлагало помощь: выделение срочных кредитов на поддержку заработной платы и т.д. И мы подали заявки во многие программы, чтобы иметь возможность воспользоваться государственной помощью, если возникнет такая необходимость. Но, к счастью, реализовался первый сценарий, в котором у нас в запасе была бы подготовлена помощь от государства, но мы прошли все своими силами и не стали участвовать в госпрограммах — подумали, может быть, кому-то эта помощь нужнее.

Очень многие институты откликнулись на призыв государства помочь бизнесу: и банки, и Россельхознадзор, и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, и руководство регионов, в которых мы работаем. Например, в рамках производственного процесса возникла необходимость приезда иностранных специалистов для обслуживания импортной техники. Хотя были ограничения на перемещение, но со стороны российского государства, оперативного штаба по коронавирусу в России, если мы давали заявку, обосновывали важность такого визита, всегда был отклик.

Хорошо, что так обошлось. Это лишний раз говорит о преимуществе инвестиций в сельское хозяйство.

— Помимо «Степи» вы также являетесь председателем совета директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group и в недавнем интервью назвали этот бизнес частью «зеленой экономики». А в агробизнесе «зеленая» повестка какое имеет значение?

— У нас есть четкие приоритеты в области экологии: как в стратегии нашего сельскохозяйственного бизнеса, так и лесного. Они приняты, утверждены советами директоров соответствующих компаний и контролируются нашими акционерами. В случае с Segezha Group все понятно, потому что два легких планеты – это Россия и Бразилия, позволяющие миру дышать благодаря своим лесам. Для этой отрасли важны выбросы, лесовосстановление,

качество выборки леса, лесные дороги – у нас есть на этот счет целая программа, которая успешно реализуется.

Что же касается сельского хозяйства, то речь идет о восстановлении плодородия почв, так называемых гумусов. По некоторым оценкам подверженность истощению почв у нас в стране достигает 80%, в то время как в Европе —до 50%. Но мы можем с удовлетворением сказать, что наш курс по снижению нагрузки на почву, по внедрению новых прогрессивных технологий, науки влагосбережения, использованию современной техники дает результаты, например, сейчас мы начинаем переходить к агрокоптерам для некоторых видов полевых работ и тестировать агроботы.

Согласно последним анализам, у нас идет рост гумуса в наших основных посевах, в той земле, которой мы занимаемся уже больше 3 лет. Все это можно увидеть на примере тех хозяйств, которые мы приобретаем. Главное в этом процессе —люди, команда, которые позволяют нам достигать подобных показателей.

Конечно, есть соблазн выдавливать из земли все, сеять каждый год подсолнечник при тех ценах, которые на него существуют. Но это 3-4 года, потом земля просто заснет. Она ничего не захочет отдавать. А у нас севооборот четко просчитан, в том числе путем применения искусственного интеллекта. Где земля должна отдыхать, какую технологию применять, какую технику использовать — все эти решения просчитаны и обоснованы.

В 2021 году мы провели весенние полевые работы по цифровой программе. Во-первых, это помогает оптимизировать затраты, но еще важнее бережное отношение к почве. Потому что мы хотим увеличить урожайность, снижать себестоимость, а без вложений в современные технологии ничего не получится. И вложений в людей. Мы должны уйти от штампа, что крестьянин – это некто в кирзовых сапогах, фуфайке и весь в навозе.

Сейчас это уже достаточно образованный в своей профессии человек, который должен видеть свои перспективы: как он может вырасти, как может из простого механизатора превратиться в руководителя хозяйства. Мы разработали у себя такой кадровый лифт, чтобы у желающих была возможность сделать карьеру. Это очень важно. Что бы я ни говорил про искусственный интеллект, про дифференцированное внесение удобрений в почву, про технологии – все равно без труда человека, крестьянина, ничего не получится.

— Активы «Степи» расположены в самых благоприятных для сельского хозяйства южных регионах России. Однако земледелие считается наиболее чувствительным к природно-климатические условиям. Испытывает ли «Степь» на себе последствия изменения климата, что делает для снижения рисков ущерба от природных катаклизмов, адаптации к меняющимся погодно-климатическим условиям и сохранения высокой урожайности?

— По поводу изменений климата до сих пор идут дискуссии, но факт остается фактом, что арктических льдов стало меньше. Я родом с Кавказа, и некоторых ледников в горах, которые я помню с детства, больше нет. Сколько воды в той же реке Кубань! На это влияет много факторов: это и температурные изменения, плюс болезнь лесов, в результате которой не задерживается снег. На Кавказе сейчас все деревья болеют, даже в заповедниках. Засыхают, страдают от короеда и так далее. Это тоже в какой-то степени связано с климатическим влиянием.

Что касается сельского хозяйства, то в прошлом году на всем юге была засуха, почти как в некоторых странах Африки, Азии: муссоны, потом засушливый период. Но это же тоже нетипично. Мы наблюдаем, как меняется движение воздушных масс и направление ветров. Еще из погодных аномалий: в прошлом году была песчаная буря, которая с запада Казахстана, из Калмыкии принесла в Ростовскую область и Ставропольский край очень много песка. Осадки и температура влияют и на количество вредителей для сельского хозяйства. Нехолодная зима, без дождей приводит к тому, что, например, мышей становится слишком много. Это такой природный цикл, в котором одно тесно связано с другим.

В связи с погодой были огромные опасения, потому что озимые не взошли осенью, из земли торчали только так называемые «ошилки», или стерня. Даже природа на это отреагировала, перелетные птицы, например, гуси: такая «зеленка» для них – пища, они останавливаются и летят дальше. Но так как осень была засушливая, весной озимые еще не успели подняться, и все гуси просто пролетели мимо транзитом. Мы, кстати, помогаем ряду экологических организаций, которые за этим смотрят и мониторят перемещение птиц.

А этой весной наоборот: дожди, дожди, дожди. Они помогли восстановить состояние озимой пшеницы. Все-таки урожай хлеба будет в этом году. Замечу, что площадь сева озимой пшеницы под урожая 2021 года стала для нас рекордной и составила около 250 тыс. га, что позволит нам собрать около миллиона тонн зерна.

— И как же отвечать на эти вызовы природы?

— Современными технологиями. Влагосбережением, применением цифровых технологий, беречь землю, использовать технологию «No-Till» (ред. – система нулевой обработки почвы), в правильное время посеять, применять правильные, стрессоустойчивые сорта семян. Кстати, в России сейчас начало активно развиваться семеноводство. Раньше в России была великолепная школа, и Советский Союз был на первых ролях. А потом это куда-то ушло. Но сохранилась академическая база тех научных институтов, ученых, энтузиастов, с которыми мы сейчас взаимодействуем. И российские семена даже интереснее западных, кроме того, они не ГМО. Я думаю, природа ответит, если мы постараемся: когда мы все начнем бережно к ней относиться, она нам тоже вернет это отношение.

С интересом смотрим сейчас, что такое искусственное мясо. Понятно, что его делают из растительного белка, и этот рынок растет. Сейчас он оценивается примерно в $12-13 млрд, и прогнозируется, что он вырастет за 10 лет до $100 млрд.

Мы в «Степи» нацелены на то, чтобы хорошо работать и развиваться. А в АФК «Системе» различным исследованиям придается очень большое значение. У нас есть целый научный центр, в основном направленный на решение внутренних задач агрохолдинга. В частности, мы изучаем влияние на людей различных продуктов питания, собираем данные о климате и стараемся прогнозировать погоду, чтобы потом собрать хороший урожай.