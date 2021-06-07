С грузами не летать: в России могут ограничить перевозки на заграничные курорты

О том, что туроператоры могут столкнуться с возможным отзывом допуска на выполнение грузопассажирских рейсов в случае доставки туристов в пока еще не открытые для регулярных рейсов страны, стало известно из письма Ростуризма, пишет «Коммерсант». В ведомстве предупредили, что по факту «ненадлежащего оказания услуг» полную ответственность за продажу таких туров перед клиентами несут сами компании

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Ровно с таким же предупреждением, но уже в адрес авиаперевозчиков обратилась и Росавиация. В письме от 5 июня (опубликовано на сайте Tourdom) сообщается, что продажа билетов клиентам на грузопассажирские рейсы за рубеж «возможна только при наличии решения оперштаба [по борьбе c коронавирусом] и разрешения авиавластей иностранных государств». Оба ведомства эту информацию не подтвердили и не опровергли.

На данный момент оперштаб санкционировал для вылета граждан РФ только 43 страны. К примеру, в их число входит Хорватия, Марокко, Греция, Египет (Каир). Туда россияне отправляются на грузопассажирских и обычных рейсах.

Наибольшим препятствием для перелетов пока что выступает цена самих билетов, поскольку из-за малой частоты рейсов авиакомпании подняли цены. Наиболее частые перелеты туристическими группами сейчас в основном совершаются на Кипр и в Тунис, и эти направления отсутствуют в реестре оперштаба. Путевки на Кипр турбизнес начал активно предлагать уже с апреля. «Коммерсант» со ссылкой на источники утверждает, что туда вылетает ежедневно 1-3 тыс. граждан.

«С учетом средней глубины бронирования в две недели на Кипре сейчас могут находиться 14–42 тыс. туристов, столько же туров продано с вылетом на предстоящие дни», – приводит издание комментарий неназванного собеседника в отрасли.

Туры в Тунис проданы в небольшом объеме. Вывоз групп туристов из этих государств грузопассажирскими рейсами пройдет в плановом режиме до 19 июня, продолжил источник СМИ. Он пояснил, что в минувший уик-энд разрешения для ряда авиакомпаний на некоторые рейсы на Кипр уже отменялись. Об этом сообщали и сами отдыхающие в соцсетях.

«У нас был вылет на Кипр с «Библио Глобус» во вторник, тур стоил 145 тыс. руб., следующий рейс возможен в среду, но уже за 230 тыс. руб.»,

— написал пользователь Instagram ksu_jigaleva.

В случае отказа туроператор обещает вернуть деньги в течение двух месяцев. Жесткие действия регуляторов могли быть спровоцированы многочисленными жалобами одних туроператоров на действия других. Якобы туры с использованием грузопассажирских рейсов могут продавать только компании с «административным ресурсом».

Официальный представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в свою очередь отметила, что на рынке сложилась парадоксальная ситуация: билеты на грузопассажирские рейсы реализуются свободно, граждане могут их приобрести, но туркомпаниям этого делать нельзя. Представитель Национальной сети турагентств Игорь Блинов отметил, что некоторые компании предостерегают от бронирования полетов на Кипр из-за высоких рисков.

Вдобавок цены чрезвычайно завышены: цены путевок на четверых человек на десять дней в четырехзвездочном отеле достигают 400 тыс. рублей.

Эксперты сомневаются в эффективности действий Ростуризма и Росавиации.

«Регулятор не прописал конкретные меры или санкции, грозящие перевозчикам за выполнение фактически туристических чартеров под видом грузопассажирских рейсов. Авиакомпании скорее всего продолжат перевозить туристов», – заметил по этому поводу главный редактор Avia.ru Роман Гусаров.

Игорь Блинов из Национальной сети турагентств полагает, что ситуация ухудшилась из-за эффекта накопленных перед туристами обязательств с прошлого года – часть денег находились под депозитом, а компаниям нужно было избавиться от этих обязательств.

Издание утверждает, что существенная часть путешественников, которые в этом году намерены посетить Кипр, — именно такие клиенты.

Они не хотят провести летний отпуск на курортах РФ с низким качеством сервиса, но в тоже время не намерены переплачивать за «элитный» отдых на Ближнем Востоке и Мальдивах.

Ранее Ростуризму выступил с предложением о заморозке цен на гостиницы в курортных субъектах РФ России на летний сезон. С такой инициативой в Агентство обратилась первый вице-президент Российского фонда мира, член Общественного совета при ведомстве Елена Сутормина. По данным экспертного сообщества стоимость размещения в отелях РФ уже подскочила на 30%, а почти весь качественный номерной фонд уже забронирован до августа.