«Зачем олигарху помощь?» В Госдуме поспорили о маткапитале

В Совете Федерации заявили, что россиянам с большим доходом нужно дать возможность самим выбирать, нужен им материнский капитал или нет. Так первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский отреагировал на высказывание депутата Анатолия Аксакова о необходимости отмены маткапитала для тех, кто получает свыше 5 млн рублей в год.

Реклама

«Я выступаю за то, чтобы данный вопрос решался не административным путем, а люди сами принимали решение. При 5 млн рублей годовой зарплаты все-таки маткапитал все равно является приличной суммой для этой семьи», — приводит слова сенатора ТАСС.

Люди с большим годовым доходом сами не пойдут оформлять материнский капитал или отложат его на накопительную пенсию, или потратят на учебу детей, рассуждает Рязанский.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью порталу Ura.ru объяснил свою идею об отмене государственных льгот для богатых тем, что они и так способны оплатить дополнительные расходы: «Зачем олигарху выдавать материальную помощь?»

«Если люди получают высокую заработную плату, условно депутат, то им не надо платить материнский капитал 500 тыс. рублей, или предоставлять какие-то льготы связанные с семейным капиталом, связанные с рождением ребенка и так далее», — полагает депутат.

При этом парламентарий подчеркнул, что «справедливость подразумевает использование всевозможных льгот, бонусов, которые государство предоставляет людям исходя из их возможности».

Границу, по его мнению, можно провести по действующим правилам шкалы налогообложения. «Сумму дохода можно определить. Сейчас у нас прогрессивная шкала действует от пяти миллионов рублей. Давайте хотя бы с этого начнем. Хотя можно было бы и меньше», — сказал член Госдумы.

Тем более, что «подавляющее число людей имеют доходы меньше миллиона рублей в год». «Но можно с пяти миллионов начать, потом до трех спокойно», — предложил Аксаков.

Однако Аксакова не поддержали и коллеги. Против его идеи выступили депутаты от «Единой России», сообщил ТАСС первый замглавы думской фракции единороссов Андрей Исаев. Он обратил внимание, что такое ограничение может усложнить жизнь всех молодых семей с детьми.

«Много ли молодых семей со среднедушевым доходом больше 5 млн рублей? А вот декларации о доходах при введении такого ограничения сдавать придется всем», — отметил депутат.

Кто может получить маткапитал

Материнский капитал действует с 2007 года. Единовременные денежные выплаты предусмотрены на родившегося или усыновленного первого и второго ребенка.



В 2021 году власти проиндексировали маткапитал. Сумма выплаты за первенца составляет 483,9 тыс. рублей, на второго государство предоставит сертификат на сумму 155,5 тыс. рублей. В случае если семья не получала маткапитал за первого ребенка, то при рождении второго она получит единовременно 639,4 тыс. рублей.

Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, но после исполнения ребенку трех лет. Однако досрочно погасить ипотеку или сделать первый взнос можно сразу после рождения ребенка.

Сертификат также может быть использован для оплаты образования ребенка — в детском саду, школе или вузе. При помощи маткапитала можно покрыть расходы на общежитие в учебном заведении. Кроме того, можно увеличить накопительную часть пенсии матери.



При этом запрещено единовременно обналичивать, продавать или обменивать сертификат. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

Отцовский капитал

1 июня этого года член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко предложил ввести отцовский многодетный капитал в размере 639,4 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Соответствующее письмо он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. В нем Рыбальченко предлагает включить в нацпроект «Демография» федеральный проект «Многодетная семья». Эту идею он выдвинул с целью реализации поручения президента правительству страны «до 1 июля подготовить предложения по формированию единой системы поддержки российских семей с детьми».

Сергей Рыбальченко подчеркнул, что сейчас власти России направляют менее 8% от всех инвестиций на поддержку многодетных семей, что, по его мнению, недостаточно.