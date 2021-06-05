Россия зависит от импортных яиц для создания вакцин. Что это за яйца

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о зависимости России от импорта «чистых» куриных яиц. В разговоре с РБК чиновник пояснил, что страна зависит от поставок яиц, свободных от патогенной микрофлоры (СПФ) — они нужны для производства высококачественных вакцин.

«Для страны не иметь свое производство яиц, свободных от патогенной микрофлоры, — это неправильно. Это стратегический вопрос», — заявил чиновник.

«Чистые» СПФ-яйца нужны для производства в том числе и вакцин от коронавирусной инфекции и гриппа. Их применяют как естественный инкубатор. Куриный эмбрион заражается определенным штаммом гриппа, который в течение двух суток будет там размножаться. После жидкость с вирусом откачивают, выделяют из нее очищенный вирус и получают белок, на основе которого делают вакцину.

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Данкверт добавил, что в 2021 году будет запущено строительство предприятия по производству СПФ-яиц.

Чиновник также подчеркнул, что дефицита пищевого яйца в России нет, потребности страны в этой сфере полностью обеспечиваются своими силами. Не хватает лишь СПФ-яиц.

В конце мая, производители предупреждали о риске дефицита пищевых яиц. Как заявляла генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева, ритейлеры закупают яйца по цене 36 — 45 руб. за десяток без учета НДС, в то время как себестоимость такой продукции составляет около 49 — 52 руб.

Причиной роста себестоимости стало подорожание зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц, упаковки и других составляющих. По словам Бобылевой, в таких условиях производители могут задуматься о сокращении числа несушек, что в перспективе грозит дефицитом яиц.

Кроме того, 1 июня замминистра Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что министерство выступает за повышение ритейлом закупочных цен на куриные яйца, чтобы не допустить сокращения производства этого вида продукции и дефицита на продовольственном рынке.

«Сейчас наша задача — убедить повысить закупочные цены, чтобы не сократилось поголовье курицы, и мы не получили дефицит, — это опасно», — говорил он.

При этом Минсельхоз заявлял, что считает ситуацию на птицеводческом рынке стабильной и не прогнозирует дефицита продуктов. Как подчеркнули в Минсельхозе, за последние несколько месяцев цены на куриные яйца значительно снизились: на 26 мая яйца первой категории подешевели на 19,5%, второй — на 10,9%. Это объясняется замедлением роста цен на зерно, а также сезонным фактором, поскольку летом производители тратят меньше средств на тепло и электроэнергию.

Яйцо или курица

В начале 2021 года в России начали дорожать на фоне дефицита инкубационные яйца, нужные для производства цыплят-бройлеров. Одной из причин ситуации стала вспышка птичьего гриппа в странах Евросоюза в конце прошлого лета.

Как сообщала газета «Коммерсантъ», в марте вопрос с ценами на инкубационное яйцо обсуждался на совещании министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Птицефабрики, не имеющие собственных репродукторов, обычно закупают инкубационные яйца за границей. Однако цены на них выросли в два раза — в сентябре 2020 года яйцо стоило 16-17 рублей за штуку, в начале весны оно стоило уже более 30 рублей.

Эта ситуация могла повлиять на рост цен на курицу.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты говорили, что в долгосрочной перспективе решить проблему поможет субсидирование производства инкубационных яиц в России, однако на данный момент следует под контролем восстановить импорт из стран, попавших под ограничения из-за птичьего гриппа.

Кроме того, российские производители мяса птицы и яиц, входящие в Национальный союз птицеводов, согласились начать сдерживать цены на продукцию.