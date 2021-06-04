«Мы должны всех кормить?» Путин объяснил снижение транзита газа через Украину

Россия завершила укладку по дну Балтийского моря первой нитки газопровода «Северный поток — 2», сообщил Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, работы по прокладке второй нитки трубопровода продолжаются.

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«Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. С немецкой стороны труба подошла, с российской — нужно их приподнять и сварить. Все. Но прокладка сама завершена», — пояснил глава государства.

По его словам, вторая нитка «Северного потока — 2» будет закончена в ближайшее время. «В течение, там, полутора — двух месяцев, двух, наверное, скорее всего, будет закончена, надеюсь, и вторая нитка», — сказал российский лидер.

Также, Путин сообщил, что на этой неделе было завершено строительство российской линейной части газового маршрута до одной из самых мощных в мире компрессорных станций «Славянская», являющейся отправной точкой нового газопровода.

Политик подчеркнул, что «Газпром» готов к заполнению газом СП-2, который напрямую соединит газотранспортные системы России Германии и, так же, как и «Северный поток – 1», повысит энергобезопасности Европы.

По его словам, СП-2 является экономически высокоэффективным проектом, полностью соответствующим самым строгим экологическим стандартам и техническим требованиям.

«Наш источник является самым чистым в мире. С помощью гидроразрыва пласта американская газовая промышленность добывает свыше 70% газа. «Газпром» — 11%. Но то, что добывается для «Северного потока — 2», прямо качается из-под земли.

Здесь вообще никакого гидроразрыва нет. А гидроразрыв пласта с точки зрения экологии — катастрофический способ добычи. Наносится прямой ущерб экологии», — пояснил президент РФ.

Так он опосредованно ответил на слова министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что природный газ, получаемый в России, якобы является «самым грязным» в мире. Такое заявление она сделала в ходе слушаний в комитете Палаты представителей американского Конгресса по науке, космосу и технологиям, передавало РИА «Новости».

«Он транспортирует самый грязный на земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана. Это плохо для нашего климата», — сказала американский политик, выступив против «Северного потока — 2».

Прокомментировал Путин на ПМЭФ также и сопротивление американских политиков строительству трубопровода, напомнив, что Белый дом хочет выстроить «благообразные взаимоотношения» с партнерами в Европе, которая, в свою очередь, вступает в поддержку СП-2

«Мы готовы и в дальнейшем реализовывать с нашими европейскими и другими партнерами подобные высокотехнологичные проекты и рассчитываем, что логика взаимной пользы и взаимной выгоды неизбежно будет брать верх над разного рода искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры», — выразил надежду Путин.

Помимо этого, президент России резко отреагировал на возмущение Вашингтона и Брюсселя тем, что после запуска СП-2 Москва может сократить транзит газа через территорию Украины и та, в свою очередь, будет ежегодно недополучать около $3 млрд.

«Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая — всех кормить что ли?», — сказал Путин.

Путин отметил, что Москва может и далее загружать газотранспортную систему Украины, но необходимым условием для этого является «воля Киева к нормальным экономическим отношениям». Он также назвал «плохой монополией» завышение Киевом стоимость транзита газа.

В итоге, плохой политический и экономический климат на Украине привел к тому, что в настоящее время Россия будет перегонять через Украину в Европу по 40 млрд куб. м газа в год, тогда как ранее этот показатель доходил до 200 млрд куб. м.

При этом, Москва не намерена расторгать пятилетний контракт с Киевом о транзите газа, который был заключен в декабре 2019 года, сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Путин ожидает рост объема поставок энергоносителя в Европу, поэтому «украинский транзит может быть востребован», указывал представитель Кремля.

«Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы», — пояснял Песков.