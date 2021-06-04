Сохранить уникальный облик: как «Норникель» помогает обновить Норильск

- «Норникель» уже много лет финансирует проекты в Норильске, могли бы подвести итоги, что сделано за эти годы?

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- Предприятие возникло раньше, чем Норильск. Наше первое производство там было создано еще в 30-е годы. На протяжении 85 лет компания фактически несла основную нагрузку по поддержанию жизнеспособности и сохранению города. В прошлом году родилась идея запуска большой программы, связанной со строительством нового жилья и реконструкцией уже построенных домов. Для того, чтобы эта программа состоялась, в феврале этого года было подписано четырехстороннее соглашение между Российской Федерацией, Правительством Российской Федерации, правительством Красноярского края, администрацией города и компанией «Норникель». Его совокупный бюджет – 120 млрд руб. Это одна из самых больших программ реновации нашей страны. Даже скажу так – после Москвы самая большая. Нам предстоит проделать большую работу, связанную с реконструкцией самых разных инженерных сетей, построить новые дома. И это все — в срок до 2024 года.

- 120 млрд до 2024 года?

- Да. Соответственно, сейчас администрация города совместно с Агентством развития Норильска объявляет большой международный конкурс на поиск интересных, концептуальных и архитектурных решений. У города уже есть свой уникальный облик: в Советском Союзе архитекторы из Ленинграда, которые проектировали центральную часть города, получили за этот архитектурный проект госпремию.

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Поэтому нам важно сделать то новое, что мы построим, органичным, добавляющим существующему облику города современность, красок и комфорта. Чтобы норильчане видели элементы того, что всегда было визитной карточкой города. Центральная часть города похожа на некоторые районы Петербурга, и это читаемое сходство всегда было предметом гордости для норильчан. Мы сохраним эту уникальность и добавим ей современных технологий.

- Петербург - это город изначально построенный в одной концепции. В Норильске так же будет?

- Да, поэтому сейчас будет объявлен конкурс для того, чтобы эту цельную концепцию наложить на новые проекты. Только до 2024 года нам предстоит построить порядка 20 новых домов — это очень большой объем для Норильска.

- Какие параметры будут у этого открытого архитектурного конкурса?

- Они скоро будут объявлены.

- Почему коммерческие компании должны участвовать в таких социальных проектах - не хватает собственных бюджетов регионов?

- К четырехстороннему соглашению на 120 млрд рублей, которое я упоминала, «Норникель» дополнительно выделяет 150 млрд руб. на другие связанные с развитием Норильска и качественной городской средой проекты. Я думаю, что градообразующие предприятия, такие как «Норникель», всегда вовлечены в развитие территории, на которой они находятся. Качество городов является важнейшим фактором для того, чтобы привлекать и удерживать качественных профессиональных сотрудников.

Люди, которые готовы работать в наших сложных климатических условиях, конечно хотели бы жить в комфортном, удобном, экологически безопасном окружении. И это нормально, для нас это вызов, который нам всем вместе предстоит реализовать.

- То есть, это можно расценивать для компании как инвестиции в человеческий капитал?

- Безусловно. Я думаю, что компания получает социальный капитал, качественную репутацию и возможность привлекать лучших сотрудников.

- Средства, которые «Норникель» направит на социальные проекты будет в размере 80 млрд - больше, чем было выделено в предыдущие 10 лет. Почему принято решение увеличивать расходы?

- Нельзя так сравнить. Например, в 2020 году компания на различные социальные проекты, а также благотворительность и связанные с ней расходы, потратила 30 млрд. рублей. Те 80 млрд рублей, о которых мы сейчас говорим, это расходы на четыре года вперед. С каждым годом объем средств, который компания выделяет на социальное направление, увеличивается.