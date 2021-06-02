Электричество и бензин: что может потерять Киев, объявив санкции для Минска

Белоруссия является суверенным государством, принимающим любые решения самостоятельно, в том числе – касательно маршрутов ее авиакомпании, так член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров ответил на угрозы первого замминистра иностранных дел Украина Эмине Джапаровой о введении санкций против Минска в случае открытия прямых авиарейсов в Крым.

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«Крым является законной и неотъемлемой частью России. Белоруссия — союзник России в рамках построения Союзного государства, ОДКБ и других проектов», — указал парламентарий.

Он также напомнил, что Киев уже применил против Минска санкции, запретив использовать воздушное пространство Украины. В целом, по словам депутата, Украина в первую очередь сама зависит от Белоруссии в плане энергетики.

«Например, в начале нынешнего года во время аномальных морозов Украина избежала блэкаута только благодаря перетоку энергии из белорусских сетей. Причем, тогда угроза нависла как над промышленным, так и над гражданским сектором.

Помимо этого, Украина получает несколько видов топлива из Белоруссии, поэтому введение санкций навредит главным образом самой украинской стороне», — подчеркнул член нижней палаты российского парламента.

Отношения Минска с Киевом, Вашингтоном и Брюсселем осложнила экстренная посадка самолета Boeing ирландской авиакомпании Ryanair со 123 пассажирами на борту в Минске 23 мая при сопровождении истребителя ВВС Белоруссии МиГ-29.

Лайнер, выполнявший рейс Афины — Вильнюс, посадили после сообщения о якобы минировании борта, что впоследствии не подтвердилось. При этом после посадки судна в Белоруссии местными силовиками был задержан основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич.

Реагируя на произошедшее, США, ряд стран Евросоюза и Украина запретил белорусским самолетам летать в своем воздушном пространстве. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время прорабатывается вопрос об открытии рейсов государственной авиакомпании «Белавиа» в Крым — через воздушное пространство России.

Это возмутило украинскую сторону, до сих пор считающую полуостров своей территорией. Украинские власти требуют, чтобы все поездки в Крым согласовывались с Киевом.

«Мы зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко об обращении к России и [президенту РФ Владимиру] Путину с возможным открытием авиарейсов в Крым.

Если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями», — предупредила дипломат.

Она назвала такой шаг Лукашенко «провокацией» и «эмоциональной реакцией».

Зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек назвал «эмоциональным срывом» выступление Джапаровой. По его словам, Украина «присоединилась к травле Лукашенко», чем заведомо обозначила себя как недруга Белоруссии.

«Какими санкциями они собираются их пугать, если сами у Белоруссии закупают российский бензин? Это, скорее, эмоциональный срыв украинского чиновника — вот, мол, опять провал на крымском направлении», — пояснил парламентарий.

Он указал, что последние события нанесли отношениям Киева и Минска «пробоину ниже ватерлинии», передает РИА «Новости».

«Куда уж хуже? Думаю, руководство Белоруссии само без чьих-либо подсказок примет решение, что касается полетов в Крым, и, как говорится, Украину даже не спросят», — подчеркнул политик.

Представитель правительства Крыма в Совете Федерации Ольга Ковитиди указала, что угрозы МИД Украины «некорректны и не поддаются здравому смыслу», передает RT.

По ее словам, Москве необходимо поддержать инициативу властей Белоруссии, которые заботятся о предоставлении возможности комфортного отдыха своим гражданам.

«Рано или поздно и украинская власть придет к подобному решению, это очевидно, а пока граждане Украины, и без того находящиеся в системном экономическом кризисе, вынуждены приезжать на привычный, мирный и удобный для них крымский курорт через третьи страны», — заключила сенатор.

Что касается санкций Евросоюза против Белоруссии в связи с этим инцидентом, то, как пишет Reuters со ссылкой на трех дипломатов, ЕС готовит рестрикции против «Белавиа» и около десяти высших должностных лиц белорусской авиационной отрасли. Санкции будут заключаться в замораживании активов и запретах на поездки в страны ЕС.

По словам источника в ЕС, санкции также могут быть нацелены на секторы, которые играют центральную роль в экономике Белоруссии, например: запрет продажи гособлигаций, ограничения против предприятий нефтяного сектора и производителей калийных удобрений.

По словам дипломатов, до введения таких экономических санкций ЕС к 21 июня — дню встречи министров иностранных дел стран ЕС — Европа согласует меньший санкционный список в отношении нескольких физических и двух юридических лиц в качестве «быстрого промежуточного ответа».