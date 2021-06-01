Россия не отключит газ: в Кремле развеяли страхи Зеленского

Москва не намерена расторгать пятилетний контракт с Киевом о транзите газа, который был заключен в декабре 2019 года, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Президент России Владимир Путин ожидает рост объема поставок энергоносителя в Европу, поэтому «украинский транзит может быть востребован», указал представитель Кремля.

«Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал новый трубопровод «Северный поток — 2» из России в Европу «рычагом давления» Москвы на Киев.

«Северный поток — 2» на сегодня — это козырная ставка. Реально у них на руках флэш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа.

Если они достроят «Северный поток — 2» — это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит», — выразил уверенность политик.

По его словам, Москва не будет продлевать договор.

«Да, у нас есть [пятилетний] контракт. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую часть «Северного потока — 2» в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы в будущем контракта у Украины не было», — считает Зеленский.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал заявления украинского лидера очередной попыткой напугать Запад «российской угрозой», поэтому он упоминает СП-2 в своих речах «как по поводу, так и без повода».

«Я думаю, что это одно из многочисленных заявлений господина Зеленского, который видит в «Северном потоке — 2» угрозу огромному доходу Украины как страны-транзитера российского газа. И он очень боится, что этот поток начнет потихоньку иссякать.

Хотя у нас есть долгосрочный договор с Украиной. Естественно, что мы становимся более независимыми, руки у России развязаны, равно как и у наших западноевропейских, и прежде всего немецких, партнеров, которым нужны стабильные поставки относительно дешевого российского газа», — сказал Владимир Джабаров «Известиям».

Ранее глава ОГТСУ — «Оператора газотранспортной системы Украины» — Сергей Макогон в интервью Exploration&Production Consulting, заявил, что после запуска «Северного потока – 2» Россия полностью откажется от транзита газа через Украину, из-за чего украинская сторона потеряет $1,5 млрд.

«Если газ пойдет через «Северный поток — 2», у нас он автоматически подорожает, так как стоимость транспортировки из Германии будет дороже, это еще около $2-3 млрд потерь для экономики. Кроме того, дополнительные субсидии, поскольку газ подорожает. Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска «Северного потока — 2» в $ 5-6 млрд в год», — рассказал топ-менеджер.

В свою очередь, директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский напомнил, что что Москва никогда не использовала природные ресурсы и энергетику в целях шантажа или давления.

По его словам, российская сторона не собирается приостанавливать поставки газа через украинскую территорию. Вопросом дальнейшего сотрудничества займется «Газпром» в ходе переговоров со своими партнерами в республике, указал дипломат.

«Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям», — отметил Биричевский.

Он также напомнил, что «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом, а в отношении транзита сырья через Украину существуют определенные обязательства.

В конце апреля нынешнего года ОГТСУ — «Оператор газотранспортной системы Украины» — предложил расширить транзит газа через свои трубы в мае. Однако «Газпром» заявок на эти мощности подавать не стал.

В настоящий момент российская и украинская стороны имеют соглашение, согласно которому мощности ОГТСУ забронированы в объеме 40 млрд кубометров в год. Каждый день через них проходит 109 млн кубометров газа.

Зарезервированы также дополнительные 15 млн кубометров, общий суточный объем может составлять до 124 млн кубометров газа. По подсчетам, которые признавал украинский «Нафтогаз», Украина за пять лет действия нового газового контракта сможет заработать более $7 млрд.